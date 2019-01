Jedina žena kojoj Plenković vjeruje: Čime je mlada HDZ-ovka zaslužila premijerovo povjerenje?

Hvalite me usta moja, mantra je kojom se nerijetko diče hrvatski političari, a da je vrlo brzo ovladala tom vještinom pokazala je u razgovoru za Dnevnik.hr ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac. Ova dama koja uživa ogromno povjerenje premijera Andreja Plenkovića ustvrdila je, naime, kako je zadovoljna povučenom količinom sredstava koji su tijekom lanjske godine povučeni iz europskih fondova. Prema njenim riječima, Hrvatska je posljednjeg dana prošle godina poslala najveću izjavu o izdacima u Europskoj komisiji. Također,do sada je ovjereno milijardu i 832 milijuna eura od ukupne alokacije koja je dodijeljena Hrvatsko.

”Upravo za kraj godine smo ovjerili milijardu i trideset milijuna eura, što je zaista impozantan podatak i brojka. U svakom operativnom programu to je više od 100 posto od onoga što smo morali po pravilu ovjeriti do 2018. a da je Hrvatskoj dodijeljeno 2015”, rekla je ministrica hvaleći se podatcima s kojima možda ipak ne bi trebala jer, uzme li se u obzir europski prosjek, jasno je kako je Hrvatska po povlačenju sredstava na niskim granama.

Naime, Hrvatska je povukla svega 17 posto raspoloživih sredstava, u odnosu na 25 posto što je europski prosjek. Međutim, ministrica naglašava kako je to duplo više od onoga što smo imali dosad, drugim riječima, od devet posto ovjerenih sredstava. Kada je riječ o povlačenju europskih sredstava za to postoje dva parametra, jedan je stopa ugovaranja, a drugi pak stopa povlačenja. I tu su brojke vrlo jasne i precizne. Na europskoj razini od planiranih 644 milijarde eura za sve zemlje članice, iz strukturnih i investicijskih fondova do konca prošle godine ugovoreno je oko 404 milijarde eura.

Kada je pak riječ o stopi ugovaranja, ona je do kraja 2018. iznosila 58 posto, a prema podacima prvogplana.hr ispada tako da smo ugovorili 7,3 milijarde eura, premda je bilo planirano 12,6 milijardi. Stopa plaćanja iznosila je pak 1,8 milijardi eura. Ono što također ne ide u prilog ministrici Žalac nedavno su objavljeni podaci Europske komisije, koji našu zemlju pozicioniraju na 27. mjesto od 28 zemalja članica, kada je riječ o uspješnosti korištenja europskih sredstava.

Inače, kada već govorimo o ministrici Žalac valja reći kako se ona osim zagovarateljice europskih fondova, otkako upravlja ministarstvom profilirala i kao najžustrija braniteljica premijera Plenkovića radi kojeg je ulazila u sukobe s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom, predsjednicom Grabar-Kitarović te Mostovcima, pri čemu je jedne prigode vrlo žestoko kritizirala i glazbenika Marka Perkovića Thompsona.

“Meni osobno je najgore od svega u toj cijeloj priči što se predviđa da pjeva naš pjevač Thompson koristeći žrtvu Vukovara u to ime. To je nešto što na što sam zaista iznenađena. Prostor za raspravu postoji no trebamo voditi računa tko što izgovara u javnosti i kakve političke posljedice to nosi. Zanima me razvoj Slavonije i na tome radimo moj tim i ja, uz potporu premijera, te drugih ministra koji su uključeni u Savjet za Slavoniju – radimo na prosperitetu gospodarstva da podignemo istok Hrvatske”, navela je između ostaloga Žalac jedne prigode, uoči takozvanog Penavina vukovarskog prosvjeda.

Ujedno, valja podsjetiti da je njen resor prije nekoliko mjeseci potresla neobična priča koja bi se u kakvoj ozbiljnoj europskoj državi okarakterizirala i kao afera. Naime, natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz fonda EU pod nazivom ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti mikro, malih i srednje velikih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije’ trajao je svega 36 sekundi zbog velikog interesa poduzetnika, zaprimljen je broj projektnih prijava koje vrijednošću premašuju 200 posto alokacije Poziva, odnosno 106.400.000,00 kuna, od čega je polovina iznos alokacije, koja je iznosila 53 milijuna kuna.

Oni koji su se prijavili od 35. sekunde nadalje prvotno su obaviješteni o zaprimanju projektnih prijava u sustav i njihovo slanje u nadležno tijelo, da bi zatim dobili obavijest kako njihova prijava nije zaprimljena sukladno obustavi poziva. Novac je dobio onaj tko je najbrže kliknuo, u maniri one – tko je prošao prošao je, a Žalac je pak poručila kako taj natječaj nije u njenoj nadležnosti, već u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Inače, Žalac je od 2007. godine članica HDZ-a, a od pomoćnice pročelnice županijskog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju vrlo se brzo penjala do pozicije pročelnice, a zatim i direktorice Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. da bi ubrzo potom postala i ministrica, a sve to navodno na preporuku HDZ-ova Tomislava Čuljka.