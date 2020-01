JEDAN ZABORAVLJENI HDZ-OVAC VEĆ JE U KAMPANJI: Može li on srušiti Plenkovića?

Autor: Dnevno

Unutarstranački izbori u HDZ-u održati će se oko 17.ožujka ove godine, najavio je to ovih dana glavni tajnik stranke Gordan Jandroković, odbacujući time nagađanja o tome da bi se datum izbora mogao prolongirati iza parlamentarnih izbora, a činjenica da u vladajućoj stranci kreće borba za predsjedničku fotelju, i to nakon debakla HDZ-ove kandidatkinje na predsjedničkim izborima Kolinde Grabar-Kitarović probudila je duhove i nezadovoljnike, koji su tijekom kampanje spokojno čekali svoju priliku pa će sada festival demokracije startati sukladno statutarnim rokovima, i propisima, iz kojih proizlazi da se novog šefa HDZ-a mora izabrati mjesec dana prije isteka mandata aktualnom predsjedniku stranke. No, neće se u vladajućim redovima birati samo predsjednik, HDZ-ovci će birati i četiri potpredsjednika te jednog zamjenika šefa stranke, ipak, evidentno je kako se najatraktivnijom foteljom čini upravo ona predsjednička na koju pretendira vojska kandidata.

Formalno, za sada je pet izazivača, jedan od njih jest vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je u javni prostor dospio u SDP-ovoj eri, kada je njegovim gradom harao bunt zbog uvođenja ćirice u taj grad, u međuvremenu Penava je postao gradonačelnik, a dio tema za koje je pokazao interes tiču se i procesuiranja ratnih zločina, na što je pozornost nastojao skrenuti prosvjedima. Kada je o Penavi riječ, nedvojbeno je da on simpatije uživa među HDZ-ovim konzervativcima, a vjetar u leđa među tim članstvom jamačno je dobio i prošlotjednim kritikama na Plenkovićev račun, unutar kojih ga je bez zadrške okarakterizirao kao osobu koja u pogrešnom smjeru vodi stranku. dok Plenkovića kritizira, s Milijanom Brkićem i uskoro bivšom predsjednicom Grabar-Kitarović sastaje se po večerama.

Nije definitivno nigdje potvrđeno da iza Penava stoji Brkić, premda ih je svojedobno povezivao Branimir Glavaš, ali ako je to uistinu tako tada njegove šanse valja uzeti s dozom respekta, budući da je Brkićev utjecaj na članstvo još uvijek prilično stabilan. Kao Brkićev favorit spominjan je unutar HDZ-a i Oleg Butković, međutim, ovih dana ministar prometa poručio je kako Plenković za sada ipak ima njegovu potporu, čiju potporu ima Miro Kovač za sada također nije pretjerano jasno prezentirano, no on u bitku za šefa stranke nedvojbeno kreće. Ambicije za preuzimanjem HDZ-a ima još otkako je Karamarko svrgnut, a njegove kritike na račun šefa stranke te smjera u kojem istu vodi, među HDZ-ovcima nailaze na odobravanje.

Problem međutim leži u odnosu Kovača i Davora Stiera. Premda je Kovač nedavno priznao kako komuniciraju nije tajna da je Plenković po dolasku na vlast Kovača u ministarstvu vanjskih poslova zamijenio upravo Stierom. Kovač danas ne štedi Plenkovića, međutim, dojam je kako šef HDZ-a njegove napade uglavnom potpiskuje i ignorira, što može biti i svojevrsni pokazatelj straha, Plenković se podjednako boji i Stiera, jer ne zna što od njega može očekivati, premda su njih dvojica stari suradnici. Stier je konzervativac, koji ima potporu crkvenih krugova, a s kime točno, i kakvu alternativu sprema Plenkoviću tek treba vidjeti. Valja vidjeti i što priprema bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko, koji je također najavio kandidaturu za predsjednika stranke. Karamarku na ruku definitivno ide to što je sa njega velikim djelom stignuta stigma političara koji se našao u sukobu interesa. Premda u Plenkovićevom djelu HDZ-a od Karamarka ne strahuju, on je tip kojega ne treba otpisivati, a dio poznavatelja lika i djela bivšeg šefa vladajuće stranke tvrdi kako je u terenski dio kampanj već krenup. U kampanju u kojoj HDZ kani vratiti Tuđmanu krenuo je i Ljubo Ćesić Rojs, a premda njegovu kandidaturu u stranci ne doživljavaju ozbiljno, Rojs će kao političar bez dlake na jeziku jamačno mnogima ipak uspjeti pomrsiti planove i račune. U računicama za šeficu HDZ-a spominjala se i Grabar-Kitarović, koja za sada formalnu odluku nije donijela, međutim, šanse da se kandidira nisu pretjerano velike, tvrde oni koji predsjednicu dobro poznaju.