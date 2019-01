Jedan susret sve je otkrio: HDZ puca po šavovima! Rat u stranci je na vrhuncu! Svim akterima jedno je zajedničko

Blagdansko doba za mnoge je prilika za nove početke, pa i za čvrste odluke. No, čini se kako je to razdoblje spokoja i okretanja novih stranica dijelom zaobišlo predstavnike hrvatske politike.

Premda je šef HDZ-a, premijer Andrej Plenković zakopao ‘ratnu sjekiru’ s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, to ni izbliza ne znači da je atmosfera mira ušla i u stranačke redove. Sukobi u vladajućoj stranci, bez obzira na niz frakcija koje se ondje profiliraju može se svesti ponajprije na konflikte između onih koji simpatiziraju Plenkovića, te one koji ga sve teže promatraju kao lidera HDZ-a.

No, svim sukobima usprkos, dobro upućeni tvrde kako se najveći obračun odvija između Plenkovića i drugog čovjeka te stranke Milijana Brkića s kojim premijer dulje vrijeme nije u idealnim odnosima. Da između ovog moćnog dvojca vlada zahlađenje, dalo se naslutiti i na proslavi osnutka HDZ-a na kojem su se i jedan i drugi pojavili. Dobro upućeni tvrde da se Plenković na tome susretu ponio hladno i odmjereno prema Brkiću, a i on sam pokušao je ostaviti taj dojam.

Atmosfera usijanja, nastavila se i s novogodišnjim čestitkama, koje su mnogi protumačili kao obračun dvojice HDZ.ovaca. Premijer je protokolarno, i očekivano godinu startao čestitkom, te svim građanima uz zdravlje, uspjeh i sreću poželio povjerenje i pravednost. ”Posebnu pažnju posvetit ćemo jačanju povjerenja građana u neovisnost i učinkovitost institucija”, poručio je Plenković tvrdeći da će tako osnažiti osjećaj pravednosti i optimizma u državi. Nakon njegove čestitke stigla je ona Brkićeva, a on se pak u čestitci pozvao na riječi blaženog Alojzija Stepinca. “Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svom narodu ne da se ni od koga natkriliti”, napisao je Brkić, a mnogi su to protumačili kao poruku prvom čovjeku Vlade, iz čijih se redova prema sumnjama dijela saborskih zastupnika koji su o tome i javno progovarali na leđa drugog čovjeka HDZ-a pakira afera SMS koja ga je uistinu diskretno i udaljila iz javnosti.

USKOK je nedavno ispitao Brkića u svojstvu svjedoka, a paralelno s time produljen je istražni zatvor za Franju Vargu i Blaža Curića. Varga je, kao što je poznato, nekadašnji policijski informatičar kojega s Brkićem, ali i nekadašnjim šefom HDZ-a Tomislavom Karamarkom povezuje prijateljski odnos. Prema tvrdnjama izvora iz policije Varga je pokušavajući isprati vlastite grijehe, u probleme uvalio Blaža Curića, koji je pak Brkićev kum i vozač ministra Tolušića.

Priča je dodatnu dimenziju dobila onoga trena kada se saznalo da je ministrov vozač navodno bio osoba koja je dojavila Vargi da ga policija istražuje. Kako će se priča s ovim zanimljivim akterima razviti teško je reći, no po svemu sudeći Milijan Brkić proživljava teške dane.