Jedan se tajanstveni hrvatski političar oženio u Las Vegasu, drugi je suprugu upoznao ‘na stanici’

Autor: Iva Međugorac

Nije tajna da na čelu Osijeka sjedi mladi HDZ-ovac Ivan Radić koji je u medijima u više navrata proglašavan najzgodnijim hrvatskim političarem pa i jednim od najpoželjnijih neženja. Taj je status doduše izgubio 2018.godine kada se vjenčao s odvjetnicom Ivom Kovačević Radić s kojom se poznaje još od srednjoškolskih dana.

”Praktički smo odrasli skupa. Iva u uspješnu odvjetnicu, a ja evo u političara koji želi zastupati osječke interese u nacionalnoj i lokalnoj politici”, pisao je Ivan svojevremeno na svojoj službenoj stranici. Par je u ljeto 2021. godine dobio sina Nikšu, ali Radić je i prije toga vrlo rijetko eksponirao svoju obitelj, iako mu je supruga bila potpora i onda kada je koncem svibnja 2021.godine izabran za gradonačelnika Osijeka.

U HDZ-u pak tvrde kako Radić ima veliku političku perspektivu te ne odbacuju mogućnost da se nakon nadolazećih parlamentarnih izbora nađe na nekoj od ministarskih pozicija u Vladi premijera Plenkovića koji Radića cijeni kao jedinog HDZ-ovca koji upravlja jednim od četiriju velikih gradova. Cijene Radića i njegovi sugrađani zbog projekata kojima je oživio grad na Dravi, a poznanici ga pak opisuju kao jednostavnog, mladog dečka kojeg politika nije previše promijenila pa ga se i danas može sresti u ležernim šetnjama gradu, ili pak u trčanju koje ga kako je svojedobno priznao opušta.

Tomaševića godinama podupire supruga Iva

Pored toga Radić ne propušta utakmice bijelo-plavih pa ga se često viđa i na tribinama njegova voljenog Osijeka. Tko je supruga splitskog gradonačelnika Ivice Puljka vrlo se dobro zna. Radi se o saborskoj zastupnici Marijani Puljak. Par je godinama u skladnom braku u kojem imaju troje djeca. Javnost je na posljednjim lokalnim izborima imala priliku upoznati i suprugu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića njegovu tajanstvenu Ivu.

S njom je Tomašević u vezi više od 13 godina, a u braku su gotovo sedam godina. Iako je Tomaševića podržavala kroz kampanju samozatajnu Ivu u javnom se prostoru rijetko viđa otkako je njen suprug postao gradonačelnik metropole. Inače je Mertić Tomašević instruktorica joge koja pored toga ima diplomu iz korporativne književnosti i fonetike, a svojeg supruga upoznala je preko zajedničkih prijatelja. Supružnike Tomašević povezala je ljubav prema aktivizmu, ali i avanturizmu pa su tako medeni mjesec proveli u dalekom Nepalu.

‘‘Prije pet godina medeni smo mjesec žena i ja proveli na Annapurni. Išli smo do nekih pet tisuća metara nadmorske visine, sve je trajalo nekih dva-tri tjedna. I baš su tada za vrijeme tog našeg medenog mjeseca u Hrvatskoj bili oni prosvjedi Hrvatska može bolje pa smo onda u nekom selu jedva našli papir i marker te napravili neki transparent, fotkali se, našli neki internet i poslali odatle, iz Nepala, podršku prosvjedu. Eto, aktivizam je bio prisutan čak i na medenom mjesecu’’, izjavio je Tomašević svojedobno u razgovoru za Večernji otkrivajući kako mu je podrška supruge veoma bitna kao i da osim zajedničkih hobija poput planinarenja i trčanja vrijeme provode i sa udomljenim psom Boškom.









Riječki gradonačelnik oženio se u Las Vegasu

Vrlo se rijetko u javnom prostoru eksponira gradonačelnik Rijeke SDP-ov Marko Filipović pa se stoga u medijima ne pojavljuje ni njegova supruga Maja Mitrović s kojom se vjenčao u Las Vegasu. S ovom Novosađankom i stručnjakinjom za EU fondove Filipović se upoznao 2015.godine, a tri godine kasnije vezu su upotpunili vjenčanjem u Las Vegasu tijekom dužeg putovanja po Sjedinjenim Državama. Nakon toga Maša Mitrović sa suprugom se skrasila u Rijeci gdje par uživa u šetnjama prirodom s udomljenim psom mješancem. Ni supruga dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića nije previše prisutna u javnom prostoru.

Dubrovačka javnost svoju je prvu damu Nikolinu Franković imala prilike upoznati tek u formalnim prilikama, a lokalni mediji o njoj su izvještavali kao o tihoj, pristojnoj i samozatajnoj osobi zaposlenoj u vrtići u Mokošici gdje i živi s gradonačelnikom Frankovićem s kojim ima dvije kćeri. Više od dva desetljeća u braku sa svojom suprugom Brankicom jest zadarski gradonačelnik Branko Dukić koji je svoju bolju polovicu upoznao u vojsci davne 1995.godine, dok je kao pripadnik 84.gardijske bojne Termiti obavljao dužnost zapovjednika sanitetske službe prvog sektora.

”Supruga i ja bili smo igrom slučaja pripadnici iste postrojbe. Ona je radila u kadrovskoj službi 84. gardijske brigade kada smo se upoznali i zaljubili, a u braku smo od 1997. godine. Brankica se maksimalno i s puno strpljenja posvetila djeci što se pokazalo dragocjeno za našu obitelj, tim više što posao liječnika ne ostavlja onoliko vremena za obitelj koliko bih želio ”, izjavljivao je svojevremeno zadarski gradonačelnik koji sa svojom suprugom Brankom ima sina Bornu i kćeri Luciju, Nikolinu i Katarinu.









Otac petero djece je pak gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara koji je nerijetko isticao kako obitelj nastoji držati podalje od politike, ali se trudio biti dobar otac. ”Djeci sam stalno posvećivao vrijeme, pa čak i onda kada je na poslu bilo kriznih i napornih situacija. Obavezno bih se na poslu, kakva god situacija u tom trenutku bila, javljao na pozive svoje djece i zajedno s njima rješavao njihove probleme”, izjavljivao je Duspara koji je svoju Ozanu upoznao na brodskom Korzu dok je čekala autobus. On je u to doba bio student medicine, a ona srednjoškolka. Duspurina supruga je medicinska sestra, a par slobodno vrijeme provodi u Dusparinom voćnjaku u kojem se nerijetko okupljaju članovi njegove obitelji i prijatelji. Na raskošnoj svadbi bjelovarskog gradonačelnika i čelnika HSLS-a Darija Hrebaka nazočio je i njegov tadašnji šef Darinko Kosor. U to je doba Hrebak bio predsjednik bjelovarske Gradske organizacije svoje stranke, a svojoj Valentini sudbonosno Da izrekao je u katedrali sv. Terezije Avilske.