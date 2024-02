Jedan Plenkovićev ministar posjeduje 29 nekretnina: Radman ima tri kuće, Fuchs šest zemljišta

Autor: Iva Međugorac

Što vrijeme više odmiče to je jasnije da bi se parlamentarni izbori mogli održati već u svibnju. Da izbore valja očekivati na proljeće potvrdio je ovih dana i HDZ-ov koalicijski partner, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak. Premda u vladajućim redovima o ovoj temi ne progovaraju precizno nedvojbeno je da i u HDZ-u traje predizborna kampanja, a paralelno s njom krenula je i borba za opstanak koju podjednakim intenzitetom vode ministri i članovi stranke.

Svima njima u cilju je ući na liste za parlamentarne izbore te se na taj način pokušati izboriti za svoju političku poziciju. S druge strane po HDZ-u se govori da bi idući saziv Sabora pa i iduća Vlada kadrovski mogli izgledati osjetno drugačije, jer osim što će se na nadolazećim izborima premijer Andrej Plenković boriti za još jedan mandat, Plenković je odlučio visoko podići ljestvicu pa navodno na HDZ-ovim listama ne bi trebalo biti kadrova uz koje se vežu afere. Ambiciozan je to plan koji uvelike sužava Plenkovićev bazen, ali Plenković je ionako do sada u više navrata pokazao da od svojih ambicija ne odustaje.

Tko će zbog njegovih ambicija biti primoran odustati od svoje političke karijere za sada nije poznato, ali je zato iz imovinskih kartica ministara vidljivo da neki i da ne ostanu u Vladu za egzistenciju ne moraju brinuti. Za egzistenciju tako i da ne osvoji treći mandat ne mora strahovati ni sami premijer Plenković koji prema podacima iz imovinske kartice mjesečno zarađuje 3.195 eura. Premijerova supruga u Hrvatskom saboru zaposlena je još od rujna 2007.godine, a prema podacima iz kartice ona ondje mjesečno zarađuje oko 2.978 eura, uz napomenu iz siječnja ove godine u kojoj se navodi da je gospođi Plenković ukupno na godišnjoj razini isplaćeno 2.978 eura neto jer je tijekom prošle godine uz redovan rad koristila bolovanje te roditeljski i rodiljni dopust.

Plenković već dugo vozi isti auto

U kategoriji drugi primici Ana Maslać Plenković na godišnjoj je razini primila naknadu od 11.952 eura te naknadu od 530 eura. Kao što je poznato premijer Plenković u Zagrebu je vlasnik stana od 190 m2 kojeg je procijenio na 346.406 eura uz kojeg u kartici navodi i drugu nekretninu od skromnih pet metara četvornih procijenjenu na 2.654 eura. Stan je premijer kupio primicima ostvarenim od nesamostalnog rada i prodajom imovine dok je njegova supruga nasljednica trećine kuće s okućnicom od 759 m2 u Makošama procijenjene na 66.361 euro.

Već dugo Plenković vozi Passata iz 2011.godine procijenjenog na 10.000 eura, a posjeduje i 69 dionica T-HT-a čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 13 eura. Pored toga što se može pohvaliti velikim i vrijednim stanom Plenković na popisu svoje imovine ističe i stambenu štednju svoje supruge u iznosu od 7.224 eura, a tu je još i njenih 11.000 naslijeđenih eura kao i Plenkovićeva osobna ušteđevina koja iznosi 250.000 eura.

Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved prema podacima iz kartice ostvaruje mjesečne prihode u iznosu od 3.059 eura. Supruga zaposlena u KBC Sestre milosrdnice mjesečno zarađuje 831 euro. U Zagrebu Medved posjeduje stan od 86 m2 procijenjen na 130.121 euro kupljen iz kako stoji ‘drugih izvora dohodaka’. Medved je prije par mjeseci prozivan radi toga što u svoju karticu nije unio suvlasništvo nad 15 nekretnina u katarskoj općini Cetingrad kod Slunja taj propust Medved je u međuvremenu ispravio pa u njegovoj kartici stoji jedanaest oranica, dva pašnjaka kao i dvije livade kojima je suvlasnik. Riječ je inače o nasljedstvu obitelji Medved, ali i nekretninama koje moglo bi se reći imaju samo simboličku vrijednost. Ministar branitelja vozi Passata iz 2003.godine procijenjenog na 4.654 eura.

Božinović nekretnine posjeduje i u Tivatu

Magistar politologije i ministar policije Davor Božinović mjesečno zarađuje 2.807 eura, a u kartici spominje i 500-tinjak eura godišnje od edukacijske djelatnosti. Njegova supruga godišnje od samostalne djelatnosti ostvaruje prihode od oko 20.400 eura. Riječ je inače o prihodima iz ordinacije dentalne medicine dr. Jasne Božinović. Kada su nekretnine po srijedi ministar u Zaprešiću posjeduje stan od 132 m2 vrijedan 237.600 eura kupljen kreditom. Na kredit je kupljen i poslovni prostor od 37 m2 u Zaprešiću koji je u vlasništvu Božinovićeve supruge i koji je procijenjen na 67.752 eura. U Tivatu je Božinović nasljednik i suvlasnik trećine građevinskog zemljišta od 209 m2 procijenjenog na 4.000 eura.

Na 18.000 eura procijenjena je pak trećina naslijeđene oranice od 3776 m2 koja se nalazi u istom mjestu gdje Božinović posjeduje i trećinu šume od 13.337 m2 vrijedne 40.000 eura. Božinovićeva supruga na Pagu je nasljednica djela kuće s okućnicom od 506 m2 koja je procijenjena na 300.000 eura, a tu je još i 34 m2 garaže vrijedne 6.000 eura. U rubriku pokretnine Božinović je upisao BMW 5 u vlasništvu njegove supruge. Vozilo iz 2008.godine procijenio je na 8.000 eura. Supruga posjeduje i Golf 7 iz 2012. vrijedan oko 5.000 eura.









Ministar prometa Oleg Butković u imovinsku karticu upisao je plaću od 2.749 eura. Supruga je zaposlena u Gradskoj knjižnici Novi Vinodolski gdje zarađuje malo više od 900 eura mjesečno. U svojem rodnom Novom Vinodolskom Butković posjeduje stan od 116 m2 procijenjen na 199.084 eura, a supruga pak posjeduje Piaggio iz 2017-te procijenjen na 1.592 eura.

Bačićeva respektabilna imovinska kartica

Ministar graditeljstva Branko Bačić mjesečno zarađuje 2.865 eura. Supruga od nesamostalnog rada uprihodi oko 440 eura na mjesečnoj razini. U svojem Blatu na Korčuli Bačić posjeduje voćnjak od 4.100 m2 procijenjen na 9.954 eura, a u kartici spominje i drugi voćnjak od 911 m2 vrijedan 2.256 eura. Prvo građevinsko zemljište od 934 m2 u Blatu Bačić je procijenio na 30.990 eura, drugo od 429 m2 na 14.234 eura, a treće od 325 m2 na 10.783 eura. Bačić je suvlasnik i još jednog građevinskog zemljišta od 50 m2 vrijednog oko tri tisuće eura. Uz to u kartici spominje mnoštvo šuma i oranica.

U imovinskoj kartici naveo je i kuću s okućnicom od 183 m2 procijenjenu na 98.124 eura. Druga kuća, odnosno vikendica s pripadajućim zemljištem od 511 m2 koja se također nalazi u katastarskoj općini Blato procjenjuje se na 192.448 eura, a treća čiji je Bačić suvlasnik jest nekretnina od 179 m2 vrijedna 33.180 eura. Stan u Zagrebu od 66 m2 Bačić je procijenio na 129.404 eura. Inače Bačić sve skupa ima 29 nekretnina. Kada su pokretnine po srijedi ministar navodi svoj Passat iz 2015-te koji je procijenio na 21.899 eura, a tu je i Polo iz 2008.godine od 4.654 eura. Bačićeva supruga posjeduje 1990 dionica korčulanskog Blata pojedinačne nominalne vrijednosti od 39 eura i ušteđevinu od 24.525 eura dok ministrova osobna štednja iznosi 32.000 eura.

Uz svoju plaću od 2.984 eura novi ministar obrane Ivan Anušić u imovinsku karticu upisao je i plaću od 862 eura koju njegova supruga zarađuje u ZVG-u. Supruga je u Anušićevoj općini Antunovac vlasnica kuće s okućnicom od 292 m2 vrijedne oko 86.269 eura. U Musiću je pak nasljednica i suvlasnica polovice oranice od 7.193 m2 koja je procijenjena na oko 7.500 eura, druga oranica od 12.736 m2 procjenjuje se na 12.400 eura. Livadu od 579 m2 u Musiću čija je suvlasnica njegova supruga Anušić je procijenio na 5.000 eura, a 1442 m2 vinograda na 1.500 eura. Na 20.000 eura procijenjena je druga livada od 15.427 m2, a tu je i 20.000 eura vrijedna oranica od oko 19 tisuća kvadrata. Anušić vozi BMW-a iz 1987-e godine procijenjenog na 15.926 eura te u kartici ističe i 13.000 eura dječje štednje.

Od Radmanove imovine zastaje dah

Potpredsjednica Vlade iz redova SDSS-a Anja Šimpraga mjesečno uprihođuje 2.792 eura. Suprug zaposlen u lokalnom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Ervenik zarađuje malo više od 600 eura i posjeduje dva Passata- prvi iz 2001. godine procijenjen je na 2000 eura, drugi 400 eura vrjedniji Passat je iz 2004.godine. Passata vozi i sama Šimpraga, a njeno vozilo iz 2011. godine procijenjeno je na 10.000 eura.

Zbog neprijavljenih prihoda od dividende od 2019.godine kada je stupio na dužnost do ove jeseni ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nedavno je kažnjen od strane Povjerenstva za sukob interesa kaznom u iznosu od 5.300 eura. No, to mora da nije previše uzdrmalo jednog od najimućnijih ministara u Plenkovićevoj vladi koji mjesečno zarađuje 2.590 eura. Nakon što je kažnjen Radman je ipak temeljito revidirao svoju imovinsku karticu pa je iz nje vidljivo kako je do konca 2019.godine primio dividendu od 1.968.607,44 eura, naredne godine dividenda je iznosila 2.188.656 kuna, a 2021.godine dosegnula je iznos od 2.915.052 kn. Tijekom 2022.godine dividenda je iznosila 5.347.005 kuna pri čemu je interesantno primijetiti kako mu je dividena od stupanja na ministarsku dužnost porasla po osjetno visokim stopama.

U karticu je Radman unio i 57.500 eura prihoda od prodaje nekretnine u Crikvenici kao i još 10.086 eura od prodaje motornog vozila te 19.573 eura od osiguranja. Interesantno pri tome njegova ušteđevina iznosi 1.350.000 eura pa ostaje nejasno kako je ministar uspio potrošiti sav novac bez investiranja u nekretnine. Da prihodi Radmanima nisu skromni vidljivo je i iz toga što je njegova supruga u Agroproteinki mjesečno zarađuje 2.161 eura. U kartici se navodi i njen godišnji prihod od kapitala u iznosu od 59.668 eura te 14.888 eura.

Nekretnine na popisu imovine šefa diplomacije

U Stubičkim Toplicama ministar posjeduje kuću s okućnicom od 1574 m2 vrijednu 79.000 eura stečenu darovnim ugovorom. Radman je ujedno i suvlasnik druge kuće s okućnicom u Privlaci od 909 m2 vrijedne 10.000 eura. Treću kuću s okućnicom od 1.866 m2 koja je u vlasništvu Radmana i njegove supruge ministar i koja se nalazi u Zagrebu ministar procjenjuje na 1.200.000 eura. Prvi čovjek diplomacije na popisu imovine spominje i svoj stan od 50 m2 u Zagrebu vrijedan 125.000 eura kao i drugi stan od 100 m2 u Baškoj Vodi. Ovu nekretninu u vlasništvu svoje supruge Radman je procijenio na 200.000 eura

U Privlaci je ujedno suvlasnik građevinskog zemljišta od 1116 m2 procijenjenog na 39.000 eura, a njegova supruga u Ljubuškom posjeduje zemljište od 1080 m2 procijenjeno na 18.000 eura.Na popisu nekretnina navodi i 13.500 eura vrijednu šumu 10.147 kvadrata koja se nalazi u Stubičkim Toplicama gdje se nalazi i druga šuma od 200 m2 procijenjena na 1.400 eura. Na 1.100 eura Radman je procijenio livadu od 1100 m2 u istom mjestu dok je oranicu u Privlaci od 483 m2 čiji je suvlasnik procijenio na 60.000 eura. Svoj BMW 430XD iz 2017-te Radman procjenjuje na 32.000 eura, a u kartici spominje i sat IWC vrijedan 3.000 eura kao i 1419 dionica Agroproteinke pojedinačne vrijednosti od 350 eura. Gospodin i gospođa Radman posjeduju i zajedničku ušteđevinu od 1.350.000 eura.

Primorac posjeduje mnoštvo dionica

Ministar financija Marko Primorac mjesečno zarađuje 2.466 eura, dok njegova supruga Iskra Primorac u Središnjem registru osiguranika radi za 1.661 euro. Primorac u imovinskoj kartici navodi stan od 60 m2 u Zagrebu od 130.000 eura te oranicu od 1048 m2 koja se također nalazi u glavnom gradu. Procijenio ju je na 70.000 eura. Na 25.000 eura Primorac procjenjuje svoj BMW 520d iz 2017.godine. Posjeduje i 21 dionicu Slatinske banke čija nominalna vrijednost iznosi skromnih šest eura, no tu su još i njegove 63 dionice HT-a pojedinačne vrijednosti od 24 eura, te još toliko supruginih dionica iste vrijednosti.

Ministar osobno posjeduje i osam dionica Končara pojedinačne vrijednosti od 126 eura, kao i osam dionica FTB Turizma pojedinačne vrijednosti od 154 eura. Tu je još osam dionica Liburnia Riviera Hotela pojedinačne vrijednosti od 316 eura kao i 32 dionice Božjakovine s pojedinačnom vrijednošću od 71 euro. Da zna s financijama mladi ministar potvrđuje u rubrici štednja gdje navodi obiteljsku ušteđevinu njega, supruga i djece u iznosu od 226.000 eura, druga ministrova osobna štednja iznosi 16.000 švicarskih franaka, a ima i ušteđevinu u iznosu od 14.000 američkih dolara.

Daleko skromnije izgleda imovinska kartica ministra pravosuđa Ivana Malenice čija plaća iznosi 2.405 eura. Supruga je u Bikarcu posljednju plaću od 184 eura primila u kolovozu 2022.godine, a u međuvremenu je od Grada Šibenika i HZZO-a primila naknade za novorođenče. Malenica ne posjeduje ni jednu nekretninu, a u rubriku pokretnina upisao je Passat iz 2018.godine vrijedan 21.899 eura te čamac Pasara iz 2008.godine od 3.318 eura. Posjeduje i 36 dionica HT-a nominalne vrijednosti od 20,97 eura kao i štednju od 6.636 eura te ušteđevinu od 10.000 eura koja pripada njemu i njegovoj supruzi.

Habijan najskrominiji ministar

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković mjesečno zarađuje 2.620 eura. Njen suprug u Calla logistici radi za 1.343 eura. U kartici se spominje i godišnji prihod od kapitala u iznosu od 10.617 eura. Ministrica u Pločama posjeduje stan od 69 m2 procijenjen na 79.633 eura. U Opuzenu je suvlasnica i nasljednica oranice od 0,25 ha procijenjene na 1.990 eura. Na popisu imovine spominje se i voćnjak od 1350 m2 u Kuli Norinskoj vrijedan 3318 eura koji je vlasništvo ministričina supruga baš kao i drugi voćnjak od 337 m2 procijenjen na nešto više od tisuću eura. Ministrica osobno posjeduje 69 dionica HT-a nominalne vrijednosti od 13 eura te jednu dionicu Luke Ploče vrijednu 53 eura. Njen muž posjeduje pak 24 dionice Luke Ploče, a simboličnih 39 eura vrijedna je pak jedna ministričina dionica Atlantske plovidbe.

Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić može se pohvaliti plaćom od 2.535 eura dok plaću od 547 eura zarađuje njegova supruga zaposlena u zadarskoj Prirodoslovno-grafičkoj školi. Od drugog dohotka gospođa Erlić mjesečno zaradi još 485 eura. Erlić u svom rodnom Zadru posjeduje stan od 50 m2 procijenjen na 92.574 eura dok je svoj Peugeot 5008 iz 2017.godine procijenio na 22.562 eura. U rubrici štednja ministar navodi 2.108 eura ušteđevine svoje supruge. Plaća novog ministra gospodarstva Damira Habijana iznosi 2.087 eura. On u rodnom Varaždinu posjeduje stan od 46 m2 procijenjen na sto tisuća eura.

Beroševa tri zagrebačka stana

Plaću od 2.353 eura mjesečno zarađuje ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac koja uz to još 500-tinjak eura mjesečno uprihodi od imovine i imovinskih prava. Suprug u HT-u zarađuje više od tri tisuće eura mjesečno. U rubrici nekretnina ministrica je upisala stan u Zagrebu od 81 m2 koji je procijenila na 162.700 eura, dok je na 103.960 eura procijenjen suprugov stan u Zagrebu od 51 m2. Njegov brod Leader 805 iz 2000-te procjenjuje se na 34.507 eura, a on posjeduje i 454 dionice Hrvatskog telekoma pojedinačne nominalne vrijednosti od 24,50 eura kao i štednju od 27.000 eura.

Bivši gradonačelnik Novske Marin Piletić na poziciji ministra rada mjesečno uprihodi 2.460 eura, supruga u Državnom inspektoratu mjesečno zarađuje 1.272 eura. Ministar je u Lovreću suvlasnik kuće s okućnicom od 1.304 m2 procijenjene na 39.816 eura, a vozi Škodu Rapid iz 2017.godine procijenjenu na 15.737 eura. U svoju imovinsku karticu ministar zdravstva Vili Beroš upisao je plaću od 2.608 eura dok supruga u DV Malešnica zarađuje nešto više od tisuću eura. Ministar i supruga u Zagrebu posjeduju stan od 140 m2 procijenjen na 212.356 eura, drugi stan u Zagrebu od 50 m2 Beroš je procijenio na 86.269 eura. Beroš je suvlasnik i trećeg stana u Zagrebu od 107 m2 procijenjenog na 199.084 eura.

Tu je i dio stana u Jelsi na Hvaru od 86 m2 kojeg je Beroš naslijedio i koji se procjenjuje na 99.542 eura baš kao i kuću s okućnicom od 135 m2 koja se procjenjuje na 149.313 eura. Osim toga u imovinskoj kartici Beroš spominje suvlasništvo nad dva vinograda u Jelsi kao i suvlasništvo nad gliserom iz 2002.godine vrijednim 5.000 eura. Supruga je vlasnica Audija A3 iz 2011.godine vrijednog 6.500 eura. Ministar posjeduje i 4.654 eura vrijedan sat Breitling kao i obiteljsku ušteđevinu od 23.000 eura.

Kartica Nine Obuljen još nije izražena u eurima

Jednom od imućnijih članica Plenkovićeve Vlade smatra se i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek s plaćom od 18.192 kune. Zanimljivo je primijetiti da imovinska kartica ministrice još nije izražena u eurima, a podjednako je interesantno i to što je ona šefica svojem mužu koji kao zaposlenik Ministarstva kulture prema dostupnim podacima zarađuje 11.651 kunu. Obuljen u Zagrebu posjeduje stan od 56 m2 vrijedan 830.000 kuna. Drugi stan u Zagrebu od 80 m2 vlasništvo je ministričina supruga te se procjenjuje na 1.200.000 kn. Svoj Polo iz 2006.godine Obuljen je procijenila na 20.000 kn, a ona i suprug posjeduju i umjetnine vrijedne 850.000 kuna. Suprug posjeduje i 69 dionica Hrvatskog telekoma nominalne vrijednosti od 177 kn kao i dvije ušteđevine jednu od 390.000 kn te drugu ušteđevinu od 165.000 eura. Ministrica posjeduje i osobnu ušteđevinu od 200.000 kn i 50.000 eura.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs još je jedan iz kategorije najimućnijih. Njegova mjesečna plaća iznosi 2.421 euro. U Zagrebu je Fuchs suvlasnik kuće s okućnicom od 357 m2 procijenjene na 663.614 eura. Ministar je u Zagrebu suvlasnik stana od 46 m2 procijenjenog na 46.452 eura, drugi stan u Zagrebu čiji je suvlasnik procijenio je na 42.471 eura. Riječ je o nekretnini od 42 m2. Treći stan od 80 m2 procijenjen je na 79.633 m2. Suvlasnik je i građevinskog zemljišta od 45 m2 procijenjenog na 21.235 eura koje se nalazi u Zagrebu te drugog zemljišta od 7 čhv vrijednog 3318 eura. Treće zemljište od 127 m2 Fuchs je procijenio na 60.654 eura, a četvrto od 15 m2 na 7.167 eura, peto građevinsko zemljište od 419 m2 procjenjuje se na 200.146 eura, a ono šesto od 346 m2 na 165.239 eura. Pored toga Fuchs je suvlasnik i nasljednik vinograda i voćnjaka u Veloj Luci, a posjeduje i udio u šumi od 3983 m2 u Rakalju čija se vrijednost procjenjuje na oko 40 tisuća eura. Fuchs je također nasljednik zbirke umjetnina vrijedne 152.631 euro. Na više od devet tisuća eura procjenjuje pak svoje lovačko oružje, a na 9.290 eura svoj sat Chopard ESZEHA. Njegova i suprugina obiteljska ušteđevina iznosi 70.343 eura.