JEDAN OD NAJVEĆIH APSURDA IKADA! Kolinda ima pravo na mirovinu: Ništa od toga, evo što će zaista raditi

Imamo predsjednika, ali imamo i bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koju su i po odlasku s dužnosti dočekale brojne pogodnosti i povlastice. No, premda će se kritičari bivše šefice države dići na sve četiri protestirajući zbog povlastica koje su dopale Grabar-Kitarović, ona zapravo s time nema nikakve veze.

Naime, riječ je o zakonu koji se krojio u eri bivšeg predsjednika Stipe Mesića, kojemu se išlo na ruku. Zakon se, doduše, korigirao u kratkom mandatu Vlade HDZ-a i Mosta s ciljem da se Mesiću ukine opcija da do kraja života koristi državni ured, ali i dalje je ostala opcija da ga bivši predsjednici smiju koristiti pet godina pa je to pravo iskoristila i Grabar-Kitarović koju je dopalo pravo na ured.

Osim toga, ostvaruje pravo na punu plaću u trajanju od šest mjeseci, a zatim i pravo na pola plaće u narednih šest mjeseci. Inače, puna plaća sada već bivše predsjednice iznosi 24.376 kuna neto, što znači da će u drugom kvartalu na račun primati 12.188 kuna.

Bivša predsjednica ima i pravo na mirovinu, i to odmah, bez da napuni 65 godina, pa bi dakle kada istekne godina dana to mogla i realizirati. No, oni koji dobro poznaju bivšu šeficu države na tu se mogućnost slatko smiju.

”Ona i mirovina, ma nema šanse. Predsjednica će tada imati 52 godine. Ona ima velike planove i ambicije, na mirovinu ni ne pomišlja. Završit će doktorat, a u svojem Uredu zaista misli djelovati na brendiranju Hrvatske. Iskoristit će kontakte koje posjeduje, putovati, razgovarati i pregovarati. Radit će uz puno manje pritiska, ali već sada se čini kako i kao bivša predsjednica uspješno uspijeva zasjeniti Zorana Milanovića. Mediji je prate u stopu, javnost je više fokusirana na njezino, nego na njegovo djelovanje. To bi dugoročno mogao biti problem za Milanovićev karakter, stječe se dojam da će ona i dalje biti predsjednica, ali s puno manje opterećenja i briga”, tvrdi naš sugovornik blizak Grabar-Kitarović.

Kad je o mirovini i bivšim predsjednicima riječ, treba reći kako se Mesić mirovine domogao po završetlku mandata, odnosno sa 75 godina. Predsjednica Grabar-Kitarović navodno nije u zahtjev za troškove Ureda tražila mobitel, automobil ni vozača, ali unatoč tome imati će jednu osobu koja će se baviti korespondencijom. Na raspolaganju joj je, kao što je poznato, ured u Visokoj ulici.

”Ma neće ona puno biti u uredu, već sada ima razne ponude. Radit će honorarno i od toga živjeti. Za nju se ne treba previše brinuti”, komentira naš sugovornik.