Jedan od najbogatijih hrvatskih političara napustio suprugu: Srce mu osvojila atraktivna manekenka iz Dubaija?

Iako se prije nekoliko tjedana prvi čovjek HSLS-a Darinko Kosor prijetio premijeru Andreju Plenkoviću da će mu otkazati poslušnost ako se realizira suradnja sa strankom i saborskim pulenima zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, opći je dojam da je prvi čovjek propalih liberala iz javnosti gotovo nestao. Zlobnici, pak, sa svojim teorijama o liku i djelu Darinka Kosora idu i korak dalje pa prepričavaju kako se zbog ljubavnih anegdota niti ne stigne baviti politikom.

Naime, po gradskim kuloarima kruži, doduše nepotvrđen trač, kako je Kosor napustio svoju dugogodišnju suprugu, samozatajnu Suzanu Kosor, zaposlenicu Hanza medije. Obiteljsko gnijezdo na zagrebačkom luksuznom Pantovčaku, HSLS-ovac je navodno napustio prije skoro godinu i pol dana, a kuća u kojoj je ovaj bračni par stanovao navodno se prodaje. Uz to, gradski kuloari šuškaju kako se Kosor već skrasio i ponovno zaljubio u manekenku iz Dubaija, a ono što ostaje nepoznanicom jest je li riječ o nekoj hrvatskoj manekenki, koja ondje gradi karijeru, ili je pak posrijedi dama upravo iz Dubaija, koja je osvojila srce ovoga političara?

U konačnici, nije poznato ima li istine u ovim gradskim tračevima koji Kosoru sasvim sigurno ne padaju lako, no svakako valja napomenuti kako bi se on osobno ionako iz politike mogao povući, a samim time i ove neugodne priče past će u drugi plan. Naime, Kosor će se očigledno povući iz uloge ”ubojice” HSLS-a, stranke koju mnogi pamte iz vremena Dražen Budiše koji je među biračima imao itekako značajan respekt i ugled. Danas je HSLS tek Plenkovićev podupirač, a jedino ime koje se u javnosti tek povremeno pojavi upravo je oko Kosorovo, kojega brojni liberali nazivaju ubojicom stranke. No, da je i tome odzvonilo može se iščitati iz nedavnih najava bjelovarskog gradonačelnika Darija Hrebaka, koji je najavio kandidaturu za predsjednika stranke, a svakako valja reći kako se Kosor na narednim izborima nema namjeru kandidirati za predsjednika stranke.

Stoga je očekivano da bi stranačke boje u doglednoj budućnosti mogao braniti upravo Hrebak, što je neloša vijest za hrvatski liberalizam koji je spao na niske grane. Prema Hrebakovim najavama, HSLS bi se u njegovom mandatu mogao vratiti među najjače političke opcije, i to na narednim parlamentarnim izborima na koje kani izaći kao samostalna politička opcija, a ujedno cilj mu je da HSLS postane stranke bez koje se u budućnosti neće moći sastaviti vlada.

Inače, svakako je zanimljivo podsjetiti se na svojevrstan nestanak HSLS-a s političke pozornice kojega je predvodio Kosor ulazeći na listu najlicemjernijih političara, nakon što je potpisao suradnju s Karamarkovim HDZ-om kojega je ranijih godina žestoko kritizirao. Kosor je čovjek koji je od šefa Saveza socijalističke omladine Grada Zagreba uspio dogurati do prvog čovjeka zagrebačke gradske skupštine sa svega četiri vijećnika, surađujući svojevremeno sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem kojega je također kritizirao u doba kada se ovaj kandidirao za predsjednika Hrvatske, tvrdeći da bi to bila velika tragedija. Kosor među suradnicima slovi kao lukav tip koji se u pravo vrijeme znao naći na pravom mjestu, a da mu politika i nije odveć značajna djelatnost svjedoči činjenica da je jedan od najimućnijih političara na aktualnoj političkoj sceni.

“Ja sam ponosan na taj dio svoje prošlosti i više sam ga puta isticao u svojim intervjuima”, stav je šefa HSLS-a o njegovoj funkciji posljednjeg šefa komunističke omladine. Iako tvrdi da se toga ne srami, obnašanje te funkcije izostavljeno je u njegovoj biografiji. Kosor je svojevremeno glasio za čovjeka koji je u politiku ušao financijski neovisan jer je kao vlasnik marketinških agencija zaradio novac, no u političkim ga se krugovima prozivalo da se obogatio, među ostalim, zahvaljujući i politici.

Kao ključni partner SDP-u u Zagrebu, dobivao je, tvrde dobro upućeni ljudi iz vrha zagrebačke vlasti, najatraktivnije lokacije u metropoli za jumbo plakate. Bio je vlasnik agencije Media Look i GM LEO BURNETT d.o.o., te suvlasnik i direktor tvrtke za vanjsko oglašavanje – Metropolis Media d.o.o. Na meti dežurnih komentatora Kosor se našao i zbog izgradnje vile na Pantovčaku, iako se njegovo zemljište službeno vodilo kao vinograd. Zlobnici su tada tvrdili da mu je prenamjena zemljišta u građevinsko pošla za rukom u kratkom roku, međutim, izgleda kako je njegovo vrijeme prošlo jer na scenu stupa čovjek koji ideje uistinu ima, a hoće li ih i realizirati preostaje za vidjeti.