JEDAN JE TRENUTAK ZA PLENKOVIĆA BIO KLJUČAN: Što Karamarko ima s time?

Godinama je Andrej Plenković čekao svoju priliku za preuzimanje HDZ-a, kojim formalno vlada posljednjih nekoliko godina, no uz pritiske unutarstranačkih oponenata i kadrova koje mu je ostavio njegov prethodnik Tomo Karamarko.

HDZ koji je Plenković vodio do unutarstranačkih izbora nije bio njegov, bio je to HDZ u koji je on došao kako bi ga vratio u politički centar, s desne polutke na koju su stranku prebacili Karamarko i njegov prijatelj Milijan Brkić. Reći će danas u stranci kako je ta Plenkovićeva borba za HDZ usporediva sa partijom šaha, i to onom pomalo dosadnjikavom, a u isti mah napornom. Kroz tu je partiju Plenković žrtvovao veliki broj pijuna, ali je u konačnici nakon nedjeljnih izbora iz te partije izašao kao pobjednik.

Plenković se inače za HDZ zainteresirao tek 2011., kada je formalno ušao u stranku, s kojom je povremeno i usputno koketirao. Bila su to ona vremena u kojima je HDZ-om rukovodila Jadranka Kosor, s kojom Plenkovića ipak nije moguće usporediti. U HDZ-u danas svojeg šefa uspoređuju s Ivom Sanaderom, a neki pak idu tako daleko da tvrde kako je lako povući paralelu između Plenkovića i Franje Tuđmana.

No sve te usporedbe za premijera su manje bitne. On je osvojio vlast pa se sada od njega očekuje da pokaže što zna i umije, a da usput prezentira širinu o kojoj je nerijetko progovarao. Neće Plenkovićeva nova vladavina proći bez izazova. Pred njime su problemi u zdravstvu, gospodarstvu, poljoprivredi, očekuje ga teška kriza koja će kod građana sama po sebi izazivati nezadovoljstvo pa u takvim okolnostima neće biti lako rukovoditi državom.

Plenkoviću kao iskusnom diplomatu to ne bi trebalo biti teško jer je u političkoj areni prošao brojne stepenice. S Jadrankom Kosor sudjelovao je na unutarstranačkim izborima kao kandidat za njezina zamjenika. Kada je Kosor izbačena iz stranke na čijem se čelu našao Karamarko, Plenković na prvim euroizborima završava na listi za Europski parlament osvajajući 37.546 preferencijalnih glasova, što je bila prva postaja za njegov daljni politički proboj ne samo u Hrvatskoj nego i unutar europskih struktura. Kada Karamarko podnosi ostavku na mjesto predsjednika stranke, Predsjedništvu HDZ-a pred Plenkovića stiže s ponudom o preuzimanju stranke. Organiziraju se stranački izbori na kojima on kao jedini kandidat preuzima kormilo HDZ-a s kojim izlazi na parlamentarne izbore. Nakon kompleksnih pregovora s Mostom formira Vladu, ali koalicija pada usred problema s Agrokorom. Nastojeći izbjeći nove izbore, Plenković svoj HDZ uvodi u koaliciju sa HNS-om, izazivajući bunt kod unutarstranačkih oporbenjaka. Zbog suradnje s Ivanom Vrdoljakom Vladu napušta Davor Ivo Stier. No u usporedbi sa svim ostalim problemima koji su Plenkovića stigli poslije, Stierov odlazak pokazuje se kao sekundarna stavka.

Kao predsjednik Vlade, Plenković se suočio s problemima u Uljaniku, problema je imao i sa mirovinskom reformom, ratifikacija Istanbulske konvencije rezultirala je prosvjedima ispod HDZ-ovih prozora, prosvjedovali su i prosvjetari koji su u štrajku proveli preko mjesec dana, iz Vlade je ispratio vojsku ministara, najvećim djelom zbog afera, a zatim ga je u posljednjim mjesecima mandata sustigla korona kriza i zagrebački potres. I sve to uz tanku većinu i čuvene žetončiće. Usred svega toga HDZ je uspio održati unutarstranačke izbore, i to nakon onih predsjedničkih na kojima je njihova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović ostala bez još jednog mandata, bez najavljivanog petog mandata Plenković je ostao i na europskim izborima, ali to mu u stranci nisu zamjerili pa je na stranačkim izborima pomeo konkurente iz Opcije za promjenu u sklopu koje su se našli Miro Kovač, Ivan Penava, Milijan Brkić, Davor Stier i Tomislav Tolušić.

Svemu tome unatoč, Plenković odnosi pobjedu na parlamentarnim izborima, nadmoćnu pobjedu koja mu je stigla usred drugog vala korona krize na kojoj uostalom i jest bazirao svoju kampanju hvaleći se uspješnom sanacijom virusa koji je pokorio cijeli svijet.