JEDAN JE TRENUTAK BIO PRIJELOMAN! Krstičević šokirao sve oko sebe: Plenković ga je iste sekunde nazvao

”On je došao tamo na lice mjesta, slomio se i odlučio otići”, prepričava tako naš sugovornik iz vlade ostavku ministra obrane Damira Krstičevića, koju je ovoga puta ‘iz trećeg pokušaja’ premijer Andrej Plenković odlučio prihvatiti.

”Ovaj put sve nas je zatekao, ništa o tome nije rekao Plenkoviću, svojim suradnicima, niti je o tome obavijestio ikoga iz HDZ-a, čovjek je očito pukao. Prije no što je ovaj najavio ostavku Plenković je davao intervju za HRT, ali nitko nije spominjao ostavku, Krstičevića je nazvao gotovo iste sekunde, još tada ga je pokušao nagovoriti da odustane, ali on na to nije pristajao, ostao je pri svojem sve do sastanka, pa i na sastanku.

On zapravo traži način za bijeg još otkako je propao posao s izraleskim avionima, nije više srčan i predan u poslu još od tada, sve odrađuje formalno, silno se razočarao, mislim da mu je dosta svega, i da mu treba odmor”, komentira naš sugovornik te dodaje da Krstičević ne bi trebao iznevjeriti premijera do parlamentarnih izbora.

”Jasno je da je ovo i u tom političkom smislu dobar, i hvalevrijedan potez, izvukao se od analiza, i napada, odgovorno je postupio, i to će Plenkoviću svakako koristiti, ako se Krstičević i povuče iz politike ovaj će se moći hvaliti time kako je ministar odogovran, ali ništa od toga, ne vjerujem da će se povući, nesreća se nije mogla predvidjeti, ali je zato itekako bilo predvidljivo da bi nakon nje mogli uslijediti napadi i iz oporbe, iz medija, preko raznih analitičara, zato je ovako reagirao, a do izbora će se sve to i sanirati i zabvoraviti, on je Plenkoviću nužan za Dalmaciju”, zaključuje naš sugovornik.