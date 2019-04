JEDAN JE DOGAĐAJ BIO OKIDAČ: Je li ovo razlog radi kojeg Plenković eliminira Brkića?

Drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić svojevrsna je politička ikona, oko koje se vežu razni misteriji, a jedan od njih jest i onaj da je Vaso, kako ga njegovi suborci nazivaju jedna od najmoćnijih figura ne samo stranačke već i nacionalne politike.

On je, do jučer slovio za najutjecajnijeg HDZ-ova igrača na terenu, bez čijeg utjecaja i operativnih sposobnosti zapravo niti jedne izbore nije moguće dobiti. Brkić je, donedavno slovio za figuru koja bez problema može srušiti predsjednika svoje stranke Andreja Plenkovića, jer predvodi desnu struju stranke. Činjenica da Brkić u HDZ-u uživa, ili je barem uživao moć teško je osporiva s obzirom na funkciju koju trenutačno obnaša, no pitanje je kolika je tre nutno njegova moć, s obzirom na svekoliku javnu raspravu o aferi SMS te njegovoj ulozi u istoj. Kao što je od ranije znano, Brkićev kum Blaž Curić bio je na liniji s Franjom Vargom kojemu je dojavio da ga policija prati, u časui kada je ovaj podatak isplivao u medije trezveni dio nacije slegnuo je ramenima i zapitao se odakle pobogu vozaču jednoga ministra podaci o tome koga policija prisluškuje. Odgovor do danas u javni prostor nije stigao, ali izgleda da se Brkiću i bez toga odgovora na piše dobro, jer i on sam završio je u Uskoku.

I po običaju, i navikama hrvatskih političara Brkić je javnosti predočio prilično šturu, ali isotodbno duboku izjavu., naime, riječ je o cirkusu, u kojem nema namjeru sudjelovati. ”Sramotno je u što su pojedinci pretvorili državne institucije”, poručio je i opet ostavio u zraku odgovor na ključno pitanje tko su ti pojedinci koji sramote državne institucije? Ima li ikada u Hrvatskoj ta neka fantomska druga strana koja provodi pravednike, političare i tajkune ime i prezime?

Osim što je simptomatičan i ustaljen ovaj fenomen, fenomenalno je zapravo baciti oko na zbivanja u Brkićevoj stranci, svim pričama usprkos, u HDZ-u za sada vlada zavjet šutnje, a Brkić nije snosio nikakve stranačke sankcije, usprkos svim mogućim glasinama, Plenković ga ja zaštitio, kao što uostalom štiti i brojne druge ministre, štitio je doduše Plenković donedavno i Milinovića pa se s njime obračunao, no ne primjerice zbog kadroviranja po Plitvicama, već stoga što je udario na njega, onoga časa kada se s autobusom pristaša postrojio pred stranačkom središnjicom.

Da je krenuo okršaj u HDZ-u između Brkićevih i Plenkovićevih struja, u toj se stranci govori mjesecima, a dio upućenih tvrdi kako je premijeru okidač bila Brkićeva poruka sa komemoracije za Slobodana Praljka. ”Svatko tko osjeća Hrvatsku, Domovinski rat i hrvatske branitelje danas je tu”, rekao je te prigode Brkić. Dakako, Plenković tada ”nije bio tu”, a premda je od te izjave do danas prošlo svega godinu dana, gola je činjenica da je drugi čovjek stranke Milijan Brkić u zadnje vrijeme sve tiši, njegov je utjecaj sveden na minimun, a od izbijanja afere SMS u javnosti se sve rijeđe pojavljuje.

Za to vrijeme, Plenković vuč konce, pomlađuje stranku i sastavlja listu za Europski parlament na kojoj nema ni traga Brkićevim ljudima i konzervativcima, iz fokusa su osim Brkića posve uklonjeni i ljudi poput Kovača i Stiera, pa su tako evidento svi Brkićevi pokušaji da sruši predsjednika svoje stranke Andreja Plenkovića pali u vodu, a s novim spoznajama o aferi SMS u vodu izgleda pada i sav njegov politički utjecaj.