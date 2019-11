JEDAN JE ČOVJEK KLJUČAN: Hoće li Miro Kovač s ovim HDZ-ovcem izvesti puč na Plenkovića?

Kao da nije dovoljno što hrvatski puk svjedoči prepucivanjima između predsjedničkih kandidata, u HDZ-ovoj političkoj areni, zbog unutarstranačkih izbora koji bi se trebali odviti na proljeće poveo se ozbiljan rat za prijestolje. Osim premijera Andreja Plenkovića koji se grčevito drži za svoju fotelju, u utrku za prvog čovjeka stranke kako za sada stvari stoje ulaze i Davor Ivo Stier, Miro Kovač, Tomislav Karamarko, a postoji mogućnost da se u tu borbu uključi i buntnovni vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Međutim, oni koji dobro poznaju bilo vladajuće stranke tvrde da će se bitka voditi na svega tri fronte, te će snage odmjeravati Plenković, Kovač i Stier za koje se smatra da imaju najviše šansi jer mogu objediniti stranački centar i konzervativce. Bilo bi idealno kada bi dvojac koji juriša na Plenkovića probao pronaći zajednički jezik, no to je tvrde u vladajućoj stranci nemoguća misija budući da oba imaju ogromne ambicije koje više niti ne uspjevaju skriti. Stier je taj koji je inzistirao na zajedništvu, on se sastajao i sa Penavom, no sa Kovačem ipak nije uspio postići dogovor, budući da je on definitivno odlučio preuzeti stranku i uvjeren je da na tome polju doista ima ozbiljne šanse, što nije daleko od istine, budući da u HDZ-ovim ograncima po terenu upravo on ima veliki utjecaj, Kovač nema svoje ljude, ali ima obično članstvo koje ga simpatizira, i smatra karizmatičnim vođom koji može parirati Plenkoviću, dok će se Stier teško riješiti stigme Plenkovićeva čovjeka i prijatelja, radi čega se uz ostalo Kovač niti ne želi povezivati s njime.

Međutim, osoba s kojom se Kovač lako može povezati i sa kojom i danas njeguje prijateljske odbnose jest Karamarko, koji ga je i doveo u vrh hrvatske politike. njih dvojica tvrde u vladajućoj stranci, doista bi mogli udružiti snage i vratiti stranku na demokršćanske temelje suprostavljajući se na taj način velikoj koaliciji koja je s Plen kovićem neminovna.