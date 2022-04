JEDAN DRUGOG SU POTPUNO IGNORIRALI! Milanović s Klisa poslao jasnu poruku: ‘Braći u BiH moramo pomoći’

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović su se nakon nekoliko dana čašćenja uvredama susreli na Klisu. Milanović je tijekom Plenkovićeva dolaska već bio tamo te se pravio da ga ne vidi, a Plenković ga je ignorirao. Sjedili su jedan kraj drugog i nisu se ni pogledala.

Svoj govor prvo je održao premijer. “Ovdje su ostajale godine mladosti, u ratu u kojem je Hrvatska pobijedila. Imali smo Tuđmana koji je uvijek imao prave odabire. Svaku bitku Domovinskog rata smo dostojno obilježili. Ulažemo u snagu hrvatske policije i vojske. Brutalna agresija u Ukrajini nam je signal koliko je krhak sigurnosni sustav u Europi. Moramo biti snažni, a mi smo donijeli odluku o nabavki borbenih aviona, oni će letjeti iznad tvrđave u Klisu. Ona je simbol hrvatske državnosti, odavde nam puca pogled na predivnu Dalmaciju, Split, Zagoru. Najvrjednije su vrijednosti Domovinskog rata i žrtve hrvatskih branitelja. Mislit ćemo na vas koji ste Hrvatskoj dali najviše. Ne smijemo zaboraviti i naše ljude iz BiH i oni su dali puno za slobodnu. Svima vam čestitam”, kazao je Plenković.

Dok je govorio predsjednik je većinu vremena gledao u mobitel, ali mu je na kraju zapljeskao. Nakon njega govorio je Milanović.

‘Niste se borili na tuđem’

“Ovo je mjesto na kojem je nastalo sjeme jedne nacije. Ovo je sjeme hrvatske povijesti, to ime i identitet je vjetar nosi na sve četiri strane svijeta. Ove države bez hrvatske vojske, bez vas iz brigade ne bi bilo. Borili ste se u Hrvatskoj, ali i u BiH. Rat u BiH, slobodu i mir je donijela hrvatska vojska. Niste se borili na tuđem, borili ste se za hrvatsku sigurnost”, rekao je Milanović.

“Pomozimo svojoj braći, Hrvatima u BiH. Njihovi interesi su zanemareni, pomozimo im, jer druge prilike neće biti. Ovo je vrijeme u kojem se dokazuje što smo i tko smo. Ponosna smo nacija, to smo mi, ovi kamen, more i ova država. Niste imali nikakvu pomoć svijeta i niste dobili niti hvala za to. Sada smo na čvrstom, a braći u BiH moramo pomoći”, kazao je predsjednik. “Ne budemo li se boriti za svoje interese, nitko nas se sjetiti neće. Sretan vam vaš dan, ostanimo domovini vjerni”, zakje Milanović. Tijekom njegova govora Plenković je gotovo čitavo vrijeme tipkao po svom mobitelu te mu na kraju nije zapljeskao.