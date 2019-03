JEDAN DETALJ SVIMA JE PROMAKAO! Žalac će morati dati ostavku! Stručnjak za Dnevno otkriva pozadinu slučaja

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, sudjelovala je u prometnoj nesreći u subotu u 10 sati koja se dogodila u vinkovačkoj ulici Ćirila i Medota. U nesreći je teže tjelesne ozlijede zadobilo dijete na koje je dok je pretrčavalo kolnik naletjelo osobno vozilo, u kojem se nalazila ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

Iz vukovarsko-srijemske policije navode kako je do prometne nesreće došlo u trenuku kada je dijete prelazilo cestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

Dijete je prevezeno na hitni prijem u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima gdje joj je pružena pomoć, a potom je prevezena u KBC Osijek, potvrdila je glasnogovornica vinkovačke bolnice Sonja Marinković. “Dijete nije bilo životno ugroženo. Pregledom je utvrđena izolirana ozlijeda potkoljenie”, kazala je Sonja Marinković.

Ministrica je istoga dana posjetila djevojčicu i očitovala se o nesreći.

“Nakon ovog nesretnog dana, još jednom iskazujem duboko žaljenje zbog nesreće. Posjetila sam svoju malu dragu susjedu u bolnici koja se, hvala dragom Bogu, dobro oporavlja. Srećom, potkoljenica je sanirana samo repozicijom i fiksirana longetom. Moje misli i molitve su uz djevojčicu i njezinu obitelj te joj želim što brži oporavak.

Što se tiče vozačke dozvole, propustila sam produljiti njezinu valjanost koju sam, kao i svi građani, dužna produljiti svakih 10 godina te se zbog navedenog propusta ispričavam javnosti. Kaznu sam platila odmah sukladno Zakonu”, rekla je Žalac.

Ostaje veliko pitanje, ako je točno da se tako dogodila ova nesreća, kakve su posljedice za ministricu i treba li odstupiti s funkcije? Za stručno mišljenje upitali smo uglednog zagrebačkog odvjetnika Sašu Pavličić-Bekića.

“Da malo pojasnim pravno ovo glede prometne nezgode u kojoj je ministrica sudjelovala kao vozač bez vozačke dozvole. Prije svega, ministrica je kažnjena za upravljanje vozilom bez dozvole upravo sukladno zakonu i svako pozivanje na to kako je nepravedno da je tako mala kazna je bez veze.

Međutim. Ako je točno da se tako dogodila nezgoda i da dijete ima tešku tjelesnu ozljedu, tada će se protiv nje voditi i kazneni postupak za nanošenje teške tjelesne ozljede.

Uz to, djevojčica će dobiti naknadu štete na ime povrede prava osobnosti od osiguravajućeg društva u kojem je osigurano vozilo kojim je upravljala vozačica i potom će osiguravajuće društvo moći pokrenuti regresni postupak protiv osobe koja je upravljala vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole za cijeli iznos isplaćen oštećenici. Znači, ovo je pravno tumačenje ukoliko se dokaže da je ona odgovorna za nastanak prometne nezgode.

Međutim. Ministrica ili sama mora dati ostavku ili biti smijenjena i tu prijepora jednostavno nema. Poruka koja se šalje takvim činom upravo to i traži. Znači, političar ili javna osoba koja svojim postupanjem svjesno krši zakon, ne može biti na vlasti. Ministrica je navela da zna da joj je vozačka dozvola istekla i to svjesno kršenje zakona upravo mora dovesti do njenog odlaska s tog mjesta”, kazao nam je odvjetnik Pavličić-Bekić, nekadašnji Disciplinski sudac Prve i Druge HNL i aktualni obnašatelj te dužnosti pri košarkaškoj ABA ligi.