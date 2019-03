Jedan detalj sve je otkrio: Iduće godine ukida se Ministarstvo branitelja?

Autor: Iva Međugorac

Možda aktualnom vladajućem rukovodstvu ne polazi za rukom realizacija reformi i gospodarski oporavak zemlje, no kada je riječ o uhljebljavanju i održavanju političkog hranidbenog lanca, tada Plenkovićevoj vladi, na razini Europe rijetko tko može parirati. Valja Vladu u kojoj djeluje cijela paleta stranaka održati stabilnom pa stoga brojimo najviše ministarstava u cijeloj Eu. Primjera radi, Njemačka ima tek 14 ministarstava. U austrijskoj vladi sjedi 12 minitara, dok Mašđarska broji najmanje ministarstava na razini EU riječ je o njih svega osam. U belgijskoj vladi 13 je ministara, ali i četiri državna tajnika. Finska ima svega 13 ministara, jednako kao i Italija.

Kada je pak riječ o našoj maloj zemlji za velike političare, tada valja reći kako u Plenkovićevoj vladi sjedi 22 ministara, premda se godinama govori o racionalizaciji po tome pitanju, u praksi se racionalizacija ne razaznaje. Usprkos tome, posljednjih se tjedana u aktualnoj vladajućoj garnituri tvrde upućeni ta opcija sve ozbiljnije razmatra, a to se pak dade iščitati i iz Zakona o sustavu državne uprave, kojega je Ministarstvo uprave nedavno poslalo na javnu raspravu.

Kao jedna od opcija u tome se Zakonu spominje smanjenje broja ministarstava pa se tako govori kako bi to moglo rezultirati pripajanjem ministarstava, a samim time i smanjenjem njihova broja. Primjerice Ministarstvo branitelja i obrane svelo bi se pod jednu kapu, ministarstvo turizma spojilo bi se s ministarstvom gospodarstva kojem bi se dodao i resor energetike te europskih fondova, a krajnji je cilj doći do najviše desetak ministarstava. Dakako da se realizacija toga plana neće odviti u mandatu ove Vlade, jer to bi u njihovim redovima izazvala ozbilje turbulencije, plan je zamišljen za neku od budućih vlada pa će tako racionalizacija ako uopće do nje dođe na snagu stupiti tek naredne godine.