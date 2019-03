Jedan detalj otkriva pozadinu: Hoće li se Karamarko suprostaviti Kolindi?

Mjesecima se na političkoj sceni progovara o predsjedničkim izborima i potencijalnoj kandidaturi bivšeg premijera Zorana Milanovića koji se po tome pitanju nije očitovao, ali je jednako tako nekadašnji šef SDP-a potpuno ispario iz javnog prostora.

Za razliku od njega, još jedan bivši šef, onaj HDZ-ov Tomislav Karamarko, u javnom prostoru zabljesne tek povremeno, ali očigledno sasvim dovoljno da se počne raspravljati o njegovom povratku u političku arenu, kojega je doduše ovaj bivši prvi potpredsjednik Vlade u nekoliko navrata što izravno, što neizravno najavljivao.

Zanimljive su teme kojima se Karamarko bavi, pa se tako ovih dana očitovao o slučaju Bleiburg, a njegovo očitovanje u desnim je redovima više no pozitivno odjeknulo. Upravo stoga nametnulo se pitanje hoće li se i u kojoj ulozi Karamarko ukazati na sceni. Osnivanje novih stranaka, i nekih novih puteva vrlo vjerojatno nije u njegovoj domeni, jer je svjestan kako su to uglavnom potezi koji su unaprijed osuđeni na propast.

No, u situaciji u kojoj se aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović približila premijeru Plenkoviću te na jedan način odrekla desnog biračkog bazena, to bi mogle biti vode u kojima Karamarko vidi prostor za uplivavanje. Dobro upućeni izvori, bliski Karamarku tvrde kako ga doista iz djela desnih političkih krugova nagovaraju da se kandidira za predsjednika države, on sam po tome pitanju još nije donio konačnu odluku, no navodno se premišlja te vodi razgovore na tu temu, te stoga opciju kandidature ne treba isključiti kao potencijalnu.

Bilo kako bilo, dio desno orijentirane biračke populacije, ali i političkih figura rado bi ga vidio kao svojega kandidata, osobito sada kada se posljednjim predsjedničinim, ali i premijerovim potezima otvorio prostor na desnom spektru. Ono što valja reći jest da je upravo Karamarko taj čijim zaslugama Grabar-Kitarović iz predsjedničke fotelje ravna državom, jednako kao što valja reći da je predsjednica ta koja mu je na jedan način okrenula leđa te se na jedan način priklonila njegovim nekadašnjim prijateljima, poput primjerice Milijana Brkića s kojim je Karamarko u potpunosti zahladio odnose.

Je li odnose zahladio i sa predsjednicom te hoće li uistinu ući u bitku protiv nje, ostaje za vidjeti.