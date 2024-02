Jedan detalj na popisu imovine Nine Obuljen ‘upada u oči’: Evo što se krije u pozadini

Autor: Iva Međugorac

Za razliku od svojih kolega, članova Vlade premijera Andreja Plenkovića čije su imovinske kartice izražene u eurima, na internetskim stranicama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa imovinsku karticu aktualne ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek moguće je pronaći izraženu samo u kunama. Zašto je tome tako i što se događa s ministričinom karticom upitali smo i samo Povjerenstvo.

”Obveznica Nina Obuljen Koržinek je svoju zadnju imovinsku karticu podnijela 30.12.2022., kao godišnju karticu za 2022.g. S obzirom da je, sukladno priopćenju objavljenom na mrežnim stranicama Povjerenstva 10. siječnja 2024., rok za podnošenje godišnje imovinske kartice za 2023. pomaknut do 22. veljače 2024., obveznica trenutno nema imovinskih kartica koje nije podnijela, a da bi joj istekao rok za podnošenje. Podaci o primicima i vrijednostima su u posljednjoj podnesenoj odnosno još uvijek aktualnoj imovinskoj kartici obveznice Nine Obuljen Koržinek prijavljeni u kunama, s obzirom da je ista podnijela karticu 30.12.2022., dakle prije nego je provedena konverzija”, objasnili su nam u Povjerenstvu dok odgovor ministrice kulture i medija do okončanja ovog teksta nismo dobili.

U HDZ-u tvrde da Obuljen ima većih problema

U šali i u samom HDZ-u kažu kako Obuljen Koržinek ionako trenutno ima većih problema od imovinske kartice pri čemu se referiraju na njenu aferu vezanu uz Geodetski fakultet zbog čega su ministarstvo nedavno po nalogu europskih tužitelja posjetili djelatnici PNUSKOK-a izuzimajući od tamo potrebitu dokumentaciju. Nije tajna da Obuljen još uvijek uživa potporu premijera Plenkovića s kojim surađuje od početka svojeg ministarskog mandata, međutim i unutar vladajućih redova pitaju se koliko će dugo Plenković moći štititi ministricu je se ovdje radi o istrazi za koju se zainteresirao Ured europskog javnog tužitelja.

Radi se ujedno i o neugodnim medijskim napisima koji Plenkovića pogađaju usred kampanje za parlamentarne izbore na kojima bi se on trebao boriti za još jedan, odnosno treći uzastopni mandat što u moru afera koje mu se spočitavaju neće biti nimalo jednostavno bez obzira na prednost koju njegov HDZ uživa u anketama. Kada se pak govori o imovini ministrice kulture i njenog supruga koji je također zaposlenik resora na čijem je čelu njegova supruga tada treba reći da Obuljen Koržinek prema istaknutim i dostupnim podacima mjesečno zarađuje 18.192 kune.

Suprug u Ministarstvu zaradi 11.651 kunu mjesečno pa tako dakle govorimo o ukupnom iznosu od 29.843 kune. Na popisu nekretnina ministrice kulture nalazi se njen zagrebački stan od 56 m2 koji je procijenjen na 830 tisuća kuna. Drugi stan naveden u kartici u vlasništvu je njenog supruga Hrvoja Koržineka, a radi se o nekretnini od 80 metara četvornih koja se također nalazi u Zagrebu i čija je vrijednost procijenjena na 1.200.000 kuna. Suprugovu garažu od 15 m2 u Zagrebu ministrica Obuljen Koržinek procijenila je na 70.000 kuna.

Umjetnine vrijedne 850.000 kuna

Supružnici Koržinek posjeduju i umjetnine vrijedne 850.000 kuna. Njena ušteđevina iznosi 200.000 kuna i 50 tisuća eura, a suprug ima ušteđeno 165.000 eura i 390.000 kuna. Suprug ujedno posjeduje i 69 dionica Hrvatskog telekoma pojedinačne nominalne vrijednosti od 177,50 kuna, a ministrica vozi Polo iz 2006.godine kojega je procijenila na 20.000 kuna. Inače je suprug ministrice Obuljen u Ministarstvu kulture zaposlen još od rujna 2004.godine, a od početka rujna radi na radnom mjestu voditelja Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine u Upravi za zaštitu kulturne baštine. Inače je gospodin Koržinek u medijima spominjan nakon uhićenja nekadašnjeg glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića kada je upravljanje javnom televizijom privremeno preuzeo Renato Kunić koji je obiteljski prijatelj ministrice i njenog supruga. Početkom 2019.godine u razgovoru za Večernji Kunić je objašnjavao kako njegovo imenovanje na mjesto ravnatelja programa nije povezano s time što je u dobrim odnosima s ministricom kulture i medija.

“Čim me glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić predložio za ovo mjesto, znao sam da će biti povezivanja mog poznanstva s obitelji Koržinek. No morate znati da ministrica kulture nema neki utjecaj na to tko će biti izabran za ravnatelje na HRT-u. Ovdje sam32 godine i valjda sam za to vrijeme skupio neka znanja i iskustva da onda mogu obavljati neke funkcije. A ministričin suprug Hrvoje Koržinek moj je vjenčani kum otprije 29 godina, dok je ministrica s njim u braku oko sedam godina. Tada, 1990., kada sam se ženio, ni Hrvoje ni ja nismo ni znali da postoji neka Nina. Zapravo, sve je to sad samo stjecaj okolnosti. Bridž ne kartam, držim se samo bele. I s Hrvojem kartam već 30 godina”, odgovorio je tada Kunić. Poznata arhitektica i konzervatorica Zrinka Paladino govoreći na štetnost odluka Grada kada su po srijedi zagrebačka kulturna dobra također je problematizirala ulogu gospodina Koržineka posebice progovarajući i dokumentaciji za obnovu Umjetničkog paviljona zbog čega je polemizirala i sa pokojnim Milanom Bandićem.

”Ministričin suprug Hrvoje Koržinek s kojim sam ja vrlo ugodno surađivala i koji sigurno zna što je ovdje trebalo. Treba vidjeti zašto se ovdje sve izvrće i prikazuje puno jednostavnije nego što je. Ovo je teško narušavanje kulturnog dobra”, upozoravala je svojedobno Paladino.