Jean Claude Juncker odlazi iz Hrvatske prepun dojmova

Predsjednik Europske komisije na odlasku Jean-Claude Juncker bio je u prvom službenom posjetu Hrvatskoj.

Nakon što je proveo dva dana u Hrvatskoj u radnom posjetu u Dubrovniku i Zagrebu zahvalio se na gostoprimstvu na svom Twitteru premijeru Andreju Plenkoviću i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i to na hrvatskom jeziku.

“Draga Kolinda Grabar Kitarović i dragi Andreju Plenković, hvala vam za srdačno gostoprimstvo u vašoj prekrasnoj zemlji. Pohvale za vaš nevjerojatni put. Impresioniran sam pripremama za hrvatsko predsjedavanje Europskom unijom 2020. Unija će nastaviti davati Hrvatskoj podršku na svakom vašem koraku, uključujući Šengen i ulazak u Eurozonu”, napisao je predsjednik Europske komisije.

Draga @KolindaGK dragi @AndrejPlenkovic hvala vam za srdačno gostoprimstvo u vašoj prekrasnoj zemlji! I commend 🇭🇷 remarkable 🇪🇺 journey. Impressed by the preparation for #EU2020HR. Our Union will continue to stand by you every step of the way, including Schengen and € accession pic.twitter.com/azwMXy2glF

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7. lipnja 2019.