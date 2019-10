JE LI VELJAČA U PRAVU? Službeni podaci otkrivaju istinu o silovateljima u Hrvatskoj

Jelena Veljača, Sanja Sarnavka, vojska naroda, bezbroj transparenata i mnoštvo izjava, obilježili su protekli vikend kada se održavao prosvjed simbolično nazvan Pravda za djevojčicu koji se odvio u brojnim gradovima diljem Lijepe naše. Nekažnjavanje zločina je zločin, smatraju inicijatorice prosvjeda kojima je povod za izlazak na ulice bio zadarski slučaj silovanja 15-godišnjakinje, čiji su počinitelji u jednom trenutku pušteni da se brane na slobodu.

Zahtjevi koji su se mogli čuti tokom subotnjek prosvjeda odnose se na izmjene Kaznenog zakona, a iz njih proizlazi da bi i spolni snošaj bez pristanka bio silovanje, a donji prag predviđene kazne trebao bi se podići na godinu dana zatvora, u odnosu na dosadašnjih šest mjeseci.

Spolni odnos u primjenu sile ili prijetnje kažnjavao bi se s najmanje tri godine zatvora, umjesto jedne do deset godina kao što je to trenutno slučaj. Ipak, valja reći da su kazne za seksualne delikte do sada u Hrvatskoj pooštravane u nekoliko navrata i bez prosvjeda i to 2000, 2003, 2006 te 2013.godine.

Podaci Državnog zavoda za statistiku otkrivaju kako je lani izrečeno 2008 kazni zatvora za ove vrste zločina. Pritom valja spomenuti kako su izrečene 54 kazne zatvora iznad pet godina, 199 kazni zatvora od dvije do pet godine. Lani su izrečene i 1183 kazne od šest do 12 mjeseci zatvora.

Od 2000.do 2018.godine prijavljeno je 1616 silovanja, a za sada ih je nerazriješeno 66, lani je pak prijavljeno 69 sposlnih odnosa bez pristanka. Uz to, prošle godine zabilježeno je 108 prijava za bludne radnje, a tu je i 49 prijava za spolno uznemiravanje.