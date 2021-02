JE LI TO STVARNO REKAO? Milanović prilikom davanja izjave iznenadio novinarku, EKIPA OSTALA U ČUDU

Predsjednik RH Zoran Milanović danas je ispred Meštrovićevog paviljona u Zagrebu komentirao odluku o izboru predsjednika Vrhovnog suda.

“Izbor za predsjednika Vrhovnog suda je u srpnju. Čuo sam da je Plenković nekoliko puta spomenuo riječ natječaj. No, natječaj je jedno, a javni poziv nešto sasvim drugo. Dakle, nema natječaja nego javnog poziva. Prije godinu dana sam prisegnuo. U ovoj situaciji mogu odabrati ili da prekršim Ustav ili ne. Nemam dvojbe, poštivat ću hrvatski Ustav”, rekao je Milanović.

Dodao je kako on samo predlaže, a predsjednika Vrhovnog suda bira Hrvatski sabor i to na četiri godine.

Dotaknuo se i svađe Plenkovića s vlasnikom kafića u Rijeci.

“Niti je svatko žrtva niti se svakoga može zvati žrtvom niti su sve žrtve iste, tu postoji itekakva gradacija. Vidim da kolega Plenković misli da je to govor mržnje prema HDZ-u. U ovoj zemlji su batine dobivale aktivisti i aktivistice za ljudska prava, HDZ-ovci nikad. Ako se nekome prijetilo nasiljem, to sam ja. Ali nikad nisam rekao da je to rasizam. Ovo je teška igra, izdrži…”, rekao je predsjednik.









Prilikom davanja izjave jedna novinarka postavljala je predsjedniku pitanje, koje on nije dobro čuo.

“Skinite masku, ne čujem vas”, poručio je Milanović.

Novinarka je bila na propisanoj distanci od predsjednika te je skinula masku s lica i nastavila sa svojim pitanjem.