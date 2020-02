JE LI STIER PLENKOVIĆEVA KRTICA U KOVAČEVOM TIMU? ‘Moguće je da imaju tajni plan’

“Za Davora Ivu Stiera ima mjesta u HDZ-u i nakon što ne pobijedi na ovim izborima”, odgovorio je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na pitanje što ako netko iz suprotnog tima osvoji neka od potpredsjedničkih mjesta na unutarstranačkim izborima izazivajući pritom nelagodu u timu na čijem je čelu Miro Kovač.

”Stier je dio našeg tima, Plenković kalkulira i na taj način među nama nastoji izazvati razdor”, smatra dio naših sugovornika bliskih Kovaču. Ipak, u jednom djelu alternativnog bloka prema Stieru doista vlada određena doza rezervi te se pitaju je li moguće da se on doista kada i ako bude potrebe za time vrati u savezništvo sa svojim briselskim prijateljem Plenkovićem.

”Stier nije zadovoljan time što se Kovačevom bloku pridružio Milijan Brkić, on se nakon toga počeo distancirati od Opcije za promjenu, jer ne pripada tom društvu, svakako je bliži Plenkoviću, s njim je uostalom i rušio Karamarka, ali i Brkića. Njih dvojica nikada nisu uspjevali pronaći zajednički jezik, Stier se s Plenkovićem korektno slagao, on je čovjek od principa i zato je Vladu napustio u trenutku potpisivanja koalicije s HNS-om”, navodi naš sugovornik blizak Davoru Stieru, bivšem Plenkovićevom šefu diplomacije.

”On je osobno svojedobno Plenkovića upozorio na to da mu Brkić radi o glavi, nakon toga je uklonjen s funkcije tajnika stranke bili su to prijepori između njega i premijera oko Istanbulske, ali isto tako Stier odudara od toga što Brkić i ekipa zagovaraju, on je proeuropski političar, ne zanimaju ga te teme na način na koji se sada to prezentira, trenutno kolektivno plešu po margini i ako se ne povuče iz toga povući će i njega. moguće je da je s Plenkovićem u kontaktu, jer to je Stier, on komunicira sa svima, ali to ne znači da nije svoj već naprosto voli čuti pa i uvažiti sva stajališta”, govori nam sugovornik blizak Stieru. Ipak, kaže nadalje, sve su opcije i moguće i otvorene.

”S vremenom će se sve vidjeti. nije ovo prvi put, od ranije se šuška o nekom tajnom savezništvu Plenkovića i Stiera, u politici uvijek vrijedi ono nikad se ne zna, ali za sada bih to uzeo s rezervom”, zaključuje naš sugovornik.