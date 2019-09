JE LI SE ŽIVJELO BOLJE U JUGOSLAVIJI? Gospodarska krvna slika zemalja iz regija otkriva sve

Na društvenim mrežama kruži mapa utemeljena na statističkim podacima o ekonomskoj situaciji zemalja jugoistočne Europe u periodu od 1990. do 2018. godine. Autor ove mape je Soner Cagaptay, poznati turski analitičar s američkom adresom. On je voditelj istraživačkog programa kod Washingtonskog instituta za politiku Bliskog istoka.

Cagaptay je razmatrao period od 38 godina. Prema grafikama, Hrvatska se može pohvaliti s rastom od 58 %. Uvjerljivo najgora zemlja u regiji je Srbija s minusom od 11%, a s negativnim saldom od -1% pridružuje joj se Bosna i Hercegovina. Navedeni postoci imaju svoje uporište u podacima Svjetske banke

Ovaj je period zanimljiv iz turske perspektive, zbog perioda stagnacije te kasnijeg rasta i reformi. U kontekstu zemalja bivše Jugoslavije prikaz je indikativan, jer obuhvaća i period koji počinje prije raspada SFRJ i rata te se posljedični ekonomski krah pojedinih današnjih država jasno nazire.

Economic growth in southeastern Europe between 1990 and 2018 pic.twitter.com/m3ygBIedSh





