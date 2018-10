Je li Pupovac uopće napadnut? Poznati odvjetnik postavio neugodno pitanje

Poznati odvjetnik postavio je zanimljivo pitanje.

Napad na predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca ne prestaje plijeniti pažnju javnosti, a na društvenim mrežama pojavljuju se i spekulacije o tome da napada uopće nije niti bilo. Dio skeptičnih građana pita se je li do napada uopće došlo te kako je moguće da na Dolcu gdje je uvijek mnoštvo ljudi kako u restoranima, tako i oko njih, a uz to posvuda su i nadzorne kamere nije moguće pronaći nasilnika. Skepsu prema napadu na popularnom Facebooku iznio je i Mate Knezović, odvjetnik iz Obiteljske stranke koji je na ovoj društvenoj mreži sarkastično poručio referirajući se na izjavu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je poručio kako očekuje da se utvrdi tko je napao Pupovca kako on očekuje nešto drugo. ”Očekujem da se utvrdi je li bilo bacanja hrane na Pupovca”, napisao je Knezović. Ipak, u priopćenju SNV-a napad na Pupovca prilično je detaljno opisan, a prema njima isti se pak odvio 28. Rujna oko 14 sati. S Pupovcem je u društvu bio i predsjednik Kluba zastupnika SDSS-a Boris Milošević. Njih dvojica po završetku sjednice prolazili su pored bistroa Amfora na zagrebačkoj tržnici Dolac iz smjera ribarnice prema Trgu bana Josipa Jelačića.

”U jednom trenutku prof. dr. Milorad Pupovac osjetio je udarac u desnu stranu tijela, od vrata do zapešća desne ruke, te u trenutku kad se okrenuo vidio je da je pogođen sa većim i manjim ostacima hrane od kojih su se neki zadržali na njegovoj odjeći (mantilu), a neki (krupniji i krući) odbili su se od njegova vrata, ramena i ruku i rasuli po tlu.

Prema jačini i preciznosti udarca prof. dr. Milorad Pupovac pretpostavlja da je hrana bačena na njega sa jednog od bližih stolova za kojima su bili gosti restorana „Amfora“.

Ovo nije prvi, ni verbalni, ni fizički nasrtaj na predsjednika SDSS-a i predsjednika SNV-a, prof. dr. Milorada Pupovca, ali jeste prvi koji je uključivao i jednog od njegovih najbližih stranačkih suradnika, Borisa Miloševića”, stoji u priopćenju u kojem se potvrđuje kako se napad odvio pred mnoštvom ljudi na mjestu na kojem se zastupnici gotovo svakodnevno kreću, stoga zapravo i jest zanimljivo to što se do sada nije javio nitko od svjedoka ovoga nemiloga događaja, a oglasio se tek vlasnik restorana Amfora Anđelko Mandac koji je za Dnevnik.hr iznio svoju verziju priče navodeći da iz njegova restorana nitko nije gađao Pupovca. Pupovac je prema njegovim riječima čest gost restorana, ali u trenutku napada nije bio u lokalu već mu je samo došao reći da ga je netko pogodio. ”Ja sam ga pitao: Pa tko, Milorade? Ali on je rekao da ne zna”, ispričao je zagrebački ugostitelj uvjeren kako je napadač na Pupovca vjerojatno netko s tržnice. Tko je napadač i na koji je način došlo do napada javnosti još uvijek nije poznato pa se valja u maniri svih hrvatskih političara pozvati na onu neka institucije rade svoj posao.