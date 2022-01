JE LI PREMIJER ‘UKRAJINSKI IGRAČ’? Ovo su Plenkovićeve veze s Kijevom! Zbog njih su ga Rusi htjeli ‘navući’ na kultni gay-klub

Autor: Daniel Radman

Nakon jučerašnjeg istupa Zorana Milanovića oko ukrajinske krize mnogi su predsjednikove riječi ocijenili kao “proruski istup”. Jedan od njih bio je i Andrej Plenković. “Mislio sam da je ruski dužnosnik to pričao”, rekao je premijer.

”Ispričavam se Ukrajini koju poštujemo, oni su trenutno okupirani”, odmah je krenuo Plenković ispravljati “krive Drine” pa još jedom spomenuo kako hrvatsko iskustvo mirne reintegracija može biti rješenje za okupirana područja bivše sovjetske republike.

No, kao što je Milanovićev istup ocijenjen proruskim, tako se i Plenkovića promatra kao političara bliskog Ukrajini, nevezano sad za aktualnu priču i strateška nadmudrivanja između NATO-a i Rusije.

Povikao “Krim je Ukrajina”

Nije uopće sporno da je Plenković blizak s Ukrajincima. Prve spone nastale su još iz vremena kad je bio HDZ-ov europarlamentarac, a u predstavničkom tijelu Europske unije bio je predsjednik Delegacije Europskog parlamenta za Ukrajinu. Njegova putovanja u Ukrajinu tada su bila česta, a odnos koji je razvio s premijerom Vladimirom Grojsmanom ocijenjuje se – prijateljskim. Barem koliko već u međunarodnoj politici stane prijateljstva. Upravo zahvaljujući dobrim odnosima između njih dvojice došlo je do prvog, povijesnog putovanja jednog hrvatskog državnika Ukrajini. Bilo je to 2016. godine, a zanimljivo je da je to bilo ukupno drugo Plenkovićevo putovanje otkako je stupio na premijersku dužnost.

Grojsman je došao u uzvratni posjet iduće godine, a tada je otkrio što se u Kijevu misli o hrvatskom premijeru. “Plenkovića poznaju u Ukrajini i jako ga poštuju. To nam omogućuje da širimo našu suradnju”, rekao je Grojsman. Plenković će do novog odlaska u Kijev sačekati sve do lani, u kolovozu je otišao na samit “Krimske platforme” odakle je poslao poruku koja se Rusima ni malo nije svidjela. Naime, govor koji je održao na Ukrajinskom završio je s parolom: “Krim je Ukrajina!”. Ruski veleposlanik Andrej Nesterenko tada je ocijenio spominjanje Krima na dnevnom redu neprihvatljivim i “pristojno” podsjetio premijera da se “ponovno ujedinjenje Republike Krim i Sevastopolja s Ruskom Federacijom dogodilo na temelju slobodnog i legitimnog izražavanja volje Krimljana”. Još jedan posjet Ukrajini, ovog puta bileteralni (s Plenkovićem su u pratnji išli poduzetnici) dogodio se u prosincu, no tada je prošao relativno bezbolno. Manje-više ponovio je stare priče o “hrvatskom iskustvu mirne reintregacije”, no neka veća reakcija Rusa je izostala.

Komičari pokušali nasamariti premijera

Ima i jedna zanimljivost vezana uz Plenkovića i Ukrajinu, a vezana je baš uz prijateljstvo s Grojsmanom. Naime, ruski komičari Vovan i Lexus pokušali su nasamariti hrvatskog premijera, baš zbog tih veza, lažnim pozivom predstavljajući se kao ukrajinski premijer. Raspitivali su se kod Plenkovića oko odnosa NATO-a i Ukrajine, a dobili su tek kurtoazne odgovore. Plenković im je “zapaprio” dan poslije. Naime, tada je on odlučio nazvati komičare, a uhvatio ih je na trik pitanje.

“Ja sam mislio da, kada dođe gospodin premijer, da ga odvedem u neki jako dobar hrvatski restoran. Mislio sam da to bude poput onog gdje je on mene vodio kada sam bio zadnji put u Kijevu. Kako se točno zove taj restoran, ja se ne mogu sjetiti?“, upitao ih je, a oni su im odgovorili “Plava kamenica”, najpoznatiji gay bar u Kijevu (naziv su “posudili” iz filma Policijska akademija).

“Mislite da je bio gay bar? Pa da, baš premijer voli tako ići u gay bar? Baš sam si mislio da je on tako zabavan”, odgovorio im je Plenković na što su komičari uzvratili kako je to u skladu s europskim vrijednostima.









“Samo što je problem što pravi premijer mene nije vodio tamo. Pravi premijer je mene vodio negdje drugdje. Ja vam čestitam. Pravi ste, ali nismo ni mi loši. Drago mi je da smo se čuli”, poručio im je.