JE LI PLENKOVIĆ ZA SVE ZNAO? U zagrebačkom HDZ-u ključa nakon uhićenja: Premijeru smo na vrijeme govorili da se zaustavi!

Autor: Iva Međugorac

Lokalne izbore na kojima se trebao boriti za svoj sedmi uzastopni mandat bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije dočekao. Upitno je međutim bi li ih i dobio da je kojim slučajem uspio izbjeći iznenadnu smrt.

Njegov politički potencijal počeo se topiti još na posljednjim parlamentarnim izborima na kojima se nije uspio ugurati u Sabor s niti jednim famoznim žetončićem, a potpuni slom Bandićeva stranka i njegova bliska suradnica Jelena Pavičić Vukičević doživjeli su na ovim posljednjim lokalnim izborima, na kojima nije razbijen samo utjecaj ‘bandićevaca’ u Zagrebu, već i utjecaj njihova ključnog koalicijskog partnera- zagrebačkog HDZ-a u kojem ne prestaju sukobi otkako je uhićen cijeli niz suradnika pokojnog gradonačelnika.

Mnogo je zagrebačkih HDZ-ovaca koji posljednjih dana prozivaju Plenkovića tvrdeći da su ga na vrijeme upozoravali na ovakav epilog.

”Mi smo dugo Plenkovića pozivali na to da raskine suradnju s Bandićem, a premijer je gurao glavu u pijesak. Surađivao je s njime na nacionalnoj razini, održavao se s njegovim žetončićima, ostao je s njim u dobrim odnosima čak i onda kada je postalo jasno da Bandić gubi tlo pod nogama. U utrku za gradonačelnika poslao je Davora Filipovića znajući da će takav karakter ići na ruku pokojnom gradonačelniku.

HDZ se kockao s odličnim rezultatom parlamentarnih izbora u glavnom gradu, a onda kada je Plenkovića zatekla Bandićeva smrt uslijedila je panika. Prekasno se sjetio da bi nešto trebalo poduzeti. Mi smo u Zagrebu na glasu kao Bandićevi spavači, to je opravdano, građani su s razlogom skeptični i prema zagrebačkom HDZ-u”, nabraja naš sugovornik iz te organizacije te tvrdi kako u stranci zadnjih par dana traju ozbiljni sukobi.

”Sve je više nezadovoljnika i onih koji su tu koaliciju kritizirali, a koji sada ustaju i kreću u pobunu. Prozivaju i Plenkovića i Mislava Hermana koji nije ništa poduzeo po pitanju suradnje s Bandićem. Pa sjetite se da je Plenković raskinuo odnose s Vanđelićem zato što je ovaj od njega kao uvjet za kandidaturu za gradonačelnika Zagreba tražio da prekine odnose s Bandićem, a on na to nije pristajao.

Možemo mi sada pričati da nema nedodirljivih, može se Plenković ovim uhićenjima busati u prsa, ali je percepcija javnosti takva da smo mi kao Bandićevi suradnici u sve njegove poslove mogli i morali imati uvid, što i nije daleko od istine. Dio HDZ-ovaca u Zagrebu umrežio se s Bandićem, a ako se ova priča nastavi to će biti sramotno i poražavajuće za Plenkovića. Jasno je da na ovim uhićenjima neće stati, mi smo zgroženi jer smo Plenkoviću na vrijeme govorili da stane, da se zaustavi s time. Zašto je on i nakon Bandićeva poraza na izborima nastavio surađivati s njime, to nikome nije jasno”, zaključuje se u zagrebačkom HDZ-u.