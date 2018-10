Je li ovo tajna koja nam se godinama krije? Sanader je stalno zazivao ime ove žene

Nije tome bilo tako, kada se s političkih tribina, javnim prostorom prolamalo glasno skandiranje: Ivo, Ivo! Veličali su tako HDZ-ovci i njihovi pristaše svojega premijera Ivu Sanadera, kojega su vjerno pratili u stopu, poslušno kimajući glavom na sve njegove zahtjeve. Nekada najmoćniji hrvatski premijer protiv kojega se vodi pet sudskih procesa, nedavno je na jednome od njih zazivao ime svoje nasljednice Jadranke Kosor. Kako je kazao, optužnicu u slučaju Fimi medija, napravljena je po nalogu bivše premijerke te sastavljena bez ijednog dokaza, koji bi potkrijepili objede njegovih suoptuženika. ”Optužnica se temelji na nebuloznim izjavama mojih suoptuženika koje se ničim ne potkrepljuju. Niti da sam uzeo novac niti da sam dao nalog. Gdje je tu bilo kakav dokaz, potkrijepe – nema je. To još jednom pojačava dojam i zaključak da je riječ o konstruiranoj optužnici koja se temelji samo na izjavama optuženika” rekao je Sanader te prigode, a da je postupak protiv njega inicirala Kosor po Sanaderovim riječima, dokazuje i pismo koje je prije podizanja prve optužnice njegova nasljednica dostavila Europskoj komisiji, a u kojem je navedeno da Uskok podiže mnoge optužnice i pokreće istrage među ostalim i protiv bivšeg premijera.

”Mojim zatvorom tadašnja vrhuška HDZ-a i vlade postiže dvije stvari – lišava se nekoga za koga su radili do jučer i znaju vrlo dobro koliko je jak jer je dva puta pobjeđivao na izborima, a dobro im je došlo i u argumentaciji oprema Europskoj komisiji”, tvrdio je Sanader uvjeren da Kosor ne samo da je naložila Bajiću njegov progon već i da je slala službenike iz vlade i HDZ-a da svjedoče protiv njega. ‘Imamo potvrdu nekoliko takvih ljudi koji su nam rekli da ih je Kosor stalno slala tamo i nutkala – idite i recite protiv bivšeg premijera sve što znate. Sve ukazuje da je riječ o konstruiranim optužnicama. To sam dužan reći zbog sebe, svoje obitelji, a na koncu i zbog povijesti”, Sanaderova je poruka. Ime bivše premijerke koja mu se po svemu sudeći opasno zamjerila spominjao je i tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV u vrijeme kada je obznanjena odluka Arbitražnog suda za granični spor između Hrvatske i Slovenije. Sanader je prilikom naprasnog odlaska s premijerske funkcije tvrdio da se povlaći zato što nije htio potpisati arbitražu sa Slovenijom, a isto je ponovio i nedavno u Dnevniku Nove Tv.

”Ovaj sporazum je bio meni ponuđen, ja ga nisam htio potpisati jer sam znao da predviđa većinu Piranskog zaljeva Sloveniji i onaj koridor koji je otprilike 166 kvadratnih kilometara. To je čisto otimanje hrvatskog teritorija. Borut Pahor mi je rekao da neće deblokirati pregovore ako na to ne pristanem. To su bili ti pritisci iz Europske unije, neki vrlo snažni lideri su rekli da mi imamo puno mora, a Slovenija ga ima malo, zašto ga onda ne bismo dali. To je smiješan argument, nije bilo ni jedan posto šanse da se na to pristane. Teza je bila da članstvo u EU nećemo kupovati teritorijem. Na na to nisam pristao, nažalost moja je nasljednica tri mjeseca nakon toga pristala”, rekao je Sanader. A da su Kosor i Sanader svojedobno djelovali sinergično svjedoče i riječi bivše premijerke kojima ga je svojedobno uzdisala do nebesa.

”Budući da sam nazočila tisućama velikih i malih skupova, mogu suvereno svjedočiti što su ta dva stupa koja sjedinjuju sve te brojne ljude – mlade i stare. To su prvi predsjednik HDZ-a dr. Franjo Tuđman i predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a dr. Ivo Sanader. Na spomen ta dva čovjeka, u svakom selu, u svakom gradu, ljudi staju na noge puni ponosa i radosti. I tu je snaga naše stranke, tu je njezina prošlost, ali i sadašnjost i budućnost ”tvrdila je Kosor, koja je ujedno naglasila kako je Sanader točno znao što hoće. – Imao je viziju stranke, od samog početka bio je autoritet, privlačio je ljude, od neprijatelja stvarao prijatelje, uz moć uvjeravanja kakva se rijetko sreće – hvalila je Jadranka Kosor čovjeka kojeg je samo pola godine nakon izlaska monografije izbacila iz HDZ-a.