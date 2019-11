JE LI OVO SMIJELO IZAĆI U JAVNOST? Plenkovićev intimus slučajno otkrio od koga šef HDZ-a strahuje

Predsjednik Zajenice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman i savjetnik šefa stranke Andreja Plenkovića – Mario Kapulica progovorio je o društveno, političkim aktualnostima u intervjuu za Express u kojem se među ostalim referirao na vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu.

”Vukovara Ivan Penava bacio je na pod statut Grada napisan na ćirilici. Kako vi gledate na njegov, ali i postupak SDSS-ova vijećnika? U Vukovaru ne postoji problem ni statuta grada, ni ćirilice, ni latinice. Vukovar, nakon svih trauma uzrokovanih velikosrpskom agresijom, treba vratiti u jedno funkcionalno stanje koje će zadovoljiti potrebe svih njegovih građana neovisno o nacionalnosti. Niti teatralno uručivanje statuta grada Vukovara na ćirilici niti njegovo bacanje na pod neće riješiti ni jedan problem i ni jedno otvoreno pitanje koje danas postoji”, rekao je Kapulica koji se potom osvrnuo i na Plenkovićeve protukandidate na unutarstranačkim izborima Davora Stiera, Miru Kovača pa i Penavu. ”Po ocjeni najviših stranačkih tijela, i predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke, a to znači i svih naših županijskih predsjednika, vođenje unutarstranačkih kampanja u ovom je trenutku štetno i za sam HDZ i za vođenje konsolidirane kampanje za predsjednicu. Kad bih vam na postavljeno pitanje široko odgovorio, onda bih se pridružio onima koji već vode kampanju za te izbore iako njih ove godine neće biti, a to ne želim. Zato ću biti kratak – nitko od navedenih ne ugrožava niti može ugroziti poziciju Andreja Plenkovića”, izjavio je Plenkovićev savjetnik koji se posebno osvrnuo na Karamarkovu najavu kandidature. ”Po mojoj procjeni, njegova ambicija je nerealna. Bio je predsjednik HDZ-a, nije uspio. Ne znam na temelju kojih procjena se upušta u tu kandidaturu ni zašto to čini sad. Stranački izbori su tek iduće godine”, objasnio je Kapulica nadalje. Evidetno je dakle iz ovih Kapuličinih riječi da Plenkoviću nije potpuno svejedno što Karamarko najavljuje povratak u poolitičku arenu, a jednako tako razvidno je kako premijeru baš i nije svjedno što se u javnom prostoru sve intenzivnije nameće tema unutarstranačkih izbora. Inače, kada govorimo o Kapulici treba reći kako ga je u politički život vratio upravo Plenković. Riječ je o bivšem predsjedniku mladeži HDZ-a koji je u politiku ušao 1989.godine te dio političke karijere proveo u Uredu predsjednika Tuđmana. Ondje je naime bio pomoćnik savjetnika za nacionalnu sigurnost Marka Rebića, a Plenković ga je nedavno imenovao svojim posebnim političkim savjetnikom, što je ujedno i prvi put da neki čelni čovjek HDZ-a ima posebnog političkog savjetnika.

Upravo stoga neki u stranci posumnjali su da Plenković ovime Kapulici vraća uslugu, budući da je baš on bio jedan od devetorice potpisnika zahtjeva da šef HDZ-a Karamarko zbog neuspjeha formiranja Vlade odustupi s dužnosti šefa stranke, nakon čega se Plenković popeo na tron i zavladao Hrvatskom. Kada je o poolitici riječ Kapulica se profilirao kao jedan od veterana stranke, a iz aktivnog poolitičkog života eliminiran je kada je Sanader preuzteo stranku.

U aktivan stranački život vratio se 2015. godine, i ostao upamćen po snažnom govoru u listopadu te godine,prije parlamentarnih izbora, na proslavi 25. obljetnice mladeži HDZ-a kada je svoje stranačke kolege upozorio na loše vođenje stranke i sve slabije rezultate na izborima. Govor se odvio prije parlamentarnih izbora, a mnogiu su to protumačili kao kritiku šefu stranke Karamarku. Kapulica se u HDZ-u angažirao u studentskim danima, davne 1989.godine te je ujedno sudjelovao u osnivanju stranke, a sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća ulazi u Sabor te postaje najmlađi saborski zastupnik, nakon toga skrasio se u Tuđmanovu uredu, a godine 2002 napušta HDZ u periodu političkog sukoba između Ive Sanadera i Ivića Pašalića na čiju je stranu stao. Zajedno s Pašalićem Kapulica je osnivao Hrvatski blok, ali se u konačnici s vremenom ipak vraća u HDZ i to u Karamarkovoj eri.

Za vrijeme prošle vlade Tihomira Oreškovića špekuliralo se da je Pašalić Oreškovićev savjetnik iz sjene, na temelju činjenice da se njihove žene dobro poznaju i nedjeljom se nalaze na misi, no te spekulacije ubrzo su pale u drugi plan, baš kao i Oreškovićeva vlada. Kapulicu potom prigrljuje Plenković te očigledno do danas više no dobro surađuju.