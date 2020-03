JE LI OVO SLUČAJNO? Milanović vlada po Mesićevim uputama: Detalj koji sve otkriva

Biste svih osoba iz hrvatske povijesti koje su se nalazile u Uredu predsjednika, Zoran Milanović odlučio je izbaciti s Pantovčaka, a ono što je u tom potezu svakako indikativno jest da ga je prije mjesec dana nagovijestio bivši predsjednik Stipe Mesić. On je naime prije nekoliko tjedana slučajno, ili ne izjavio kako bi Milanović “mogao počistiti Pantovčak od svih bista, jer one ne spadaju tamo, jedni su iz jedne sfere, drugi iz druge”.

Ono što je Mesić najavio, to je novoizabrani predsjednik i učinio, izazivajući lavinu reakcija u javnom prostoru. Izbacivanje bisti nije najbolje sjelo hrvatskoj desnici, a dio javnosti zbog toga poziva i na prosvjede. No, iz Milanovićeva tima za utjehu najavljuju kako će se na Pantovčaku uskoro izvjesiti portreti svih bivših predsjednika od prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana, pa sve do Mesića, Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović.

Ipak, pitanje je hoće li taj potez naići u javnosti na plodno tlo jer se već sada spekulira da se radi o Milanovićevom ideološkom manevru. Biste je prema nekim tezama s Pantovčaka izbacio samo zato što nije imao hrabrosti na Pantovčak vratiti bistu Josipa Broza Tita, kao što je obećavao u kampanji za predsjedničke izbore. A oni koji ovih dana podsjećaju na ovaj Mesićev nagovještaj o izbacivanju bisti pitaju se pak radi li se o slučajnosti ili Milanović državom vlada uz posredništvo s bivšim predsjednikom.