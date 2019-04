Je li ovo pravi razlog posjeta kineskog premijera? Kinezi su bacili oko na najatraktivniju, zelenu oazu Hrvatske

Cijeli grad je stao, jer tako to u Hrvatskoj ide kada nam u posjet dođe kakav svjetski moćnik, pa scenarij toga tipa nije bilo moguće izbjeći ni sada kada u Zagrebu boravi kineski premijer Li Keqiang kojega je na Markovom trgu dočekao hrvatski premijer Andrej Plenković. Dakako, doček ne bi imao smisla da ondje nije postavljen crveni tepih, a osim toga protokolarno su izvedene i himne. Inače, predsjednik Narodnog vijeća Kine u službenom je posjetu našoj zemlji sve do 12.travnja, a osim Zagreba obiži će i Dubrovnik gdje kani sudjelovati na sastanku 16+1, na kojem će sudjelovati šefovi država istočne i srednje Europe.

Radi se o prvom posjetu kineskog premijera našoj zemlji, premda se Plenković s njime do sada susretao pet puta, među ostalim i tijekom Plenkovićeva posjeta Kini prošle godine. Nakon što su Plenković i kineski premijer potpisali su i brojne gospodarske ugovore između Hrvatske i Kine. Inače, kada govorimo o sastanku 16 plus jedan zemalja tada valja reći kako je do toga došlo u jeku financijske krize koja je EU potresla još 2008.godine, a u tome intervalu Kinezi su uspostavili format suradnje sa 16 zemalja centralne, istočne i jugoistočne Europe, a zahvaljujući svojim ulagačkim mogućnostima Kinezi su za suradnju pridobili brojne europske zemlje od Slovačke i Mađarske, sve do Estonije, Litve, Latvije, Poljske, Češke, Slovenije, Rumunjske, Bugarske te na koncu i Hrvatske.

Osim toga, tu su i Srbija, BiH, Crna Gora, Albanija, Makedonija, dakako glavni faktor za suradnju leži gdje drugdje doli u kineskom novcu. Dobar primjer za to je Srbija, a ukupne kineske investicije u tu zemlju iznose oko dvije milijarde eura na godišnjoj razini, Hrvatska je priliku za kinenskim investicijama imala davne 2009.godine, kada su oni oko bacili na luku Rijeka, u to vrijeme naša država još nije bila niti članica EU, a zemljom je ravnao Sanader koji je podsjetimo odbio primiti kineskog predsjednika, a nakon što su ih u Hrvatskoj dočekala zatvorena vrata, Kinezi su kupili luku Pirinej u Grčkoj. A kako to izgleda kada Kinezi investiraju zorno oslikava Pelješki most, na kojem su mnoga hrvatska očekivanja pala u more.

Naime, kineska tvrtka China Road and Bridge Coporation nedavno je krenula u gradnju Pelješkog mosta, te su tako završene i dodatne istražne radnje na lokacijama temeljenja mosta. Na gradilištu je tvrdilo se prije nekoliko mjeseci angažirano 70 radnika, a njihov broj će i rasti kada startaju glavni radovi, međutim, proizvodnja se odvija u dvama proizvodnim pogonima u Kini, a u njima se proizvode cijevi čeličnih pilota, za što je angažirano 160 radnika, no i ta brojka sukladno najavama trebala je rasti.

U špici radova, CRBC planira na gradilištu imati preko 400 ljudi, a zajedno s proizvodnim pogonima u kojima će se proizvoditi čelnična rasponska konstrukcija broj radnika biti će veći od 650, ali iz Hrvatskih cesta još su lani potvrdili kako će većina radnika doći iz Kine. Kineski investitori nedavno su se zainteresirali i za dolinu Neretve, žilu kucavicu hrvatske poljoprivrede. Ondje bi Kinezi trebali krenuti, u drugi veliki projekt, nakon Pelješkog mosta, a radi se o tvornici električnih automobila i skutera u poslovnoj zoni Nova sela, u općini Kula Norinska.

S tim je ciljem prema pisanju portala Rogotin u Zadru kineski ulagač Karl Soong sa hrvatskim poduzetnicima Mladenom i Antonijem Ninčevićem pokrenuo tvrtku Green Tech Group koja je registrirana u Zadru. Navedena tvrtka lani je na javnom natječaju od općine Kula Norinska kupila 550 tisuća kvadrata zemljišta za 16 milijuna kuna, a projekt će se odvijati u trima fazama kroz narednih deset godina. inače, i mimo ovog projekta, kineski su ulagači navodno uvelike zainteresirani za ulaganja kako na Jadranu, tako i u dolini Neretve.