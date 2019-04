Je li ovo obmana? Dalija Orešković potpuno se ogolila! Kolindi se ne piše dobro

Velom tajni obavijen je politički plan i ambicije novopečene političarke Dalije Orešković, koja nakon rukovođenja Povjerenstvom za spriječavanje sukoba interesa,odnedavno ravna svojom strankom Start. Očekivano, Start je opcija koja će svoju snagu testirati i na europskim izborima, a ako je vjerovati anketama šanse za političku budućnost ove opcije u najmanju ruku nisu upitne. Ipak, svi oni koji su se ponadali da bi ambiciozna Orešković boje svoje stranke, ali i zemlje mogla braniti i u Bruxellesu budući da se i sama natječe na toj listi njenim posljednjim izjavama mogli bi se razočarati. Naime, kako je priznala u intervjuu za Večernji list, ako dobije mandat u Europskom parlamentu nema namjeru hrvatsku političku arenu zamijeniti onom briselskom.

”Ne idem. A tko će, ovisit će o preferencijskim glasovima. Čini mi se da nekoliko ljudi na našoj listi može osvojiti mandat na temelju preferencijskih glasova. To nije samo Bojan Glavašević već i Nikol Kwiatkowski. To je žena koja je pobijedila osam najvećih banaka u kolektivnoj tužbi podignutoj u Hrvatskoj. Za mene je ona odvjetnička ikona i mogu biti ponosna na činjenicu da s njom pripadam istom vremenu i prostoru”, kazala je, a onda odgovorila i na pitanje koje nešto više zanima hrvatsku javnost te time izazvala svojevrsnu konfuziju. Naime, po svemu sudeći Orešković sve intenzivnije razmišlja o kandidaturi za predsjednicu države, iako je prvotno kada je njeno ime u javnom prostoru zaiskrilo u tom kontekstu tu teoriju žestoko odbacivala.

”Ako osvojimo mandat u Europskom parlamentu, to će pokazati da su nas građani prepoznali, podržali kao relevantnu političku opciju. No ako u tome uspijemo, a u odnosu na sve ostale male opcije u ovom trenutku imamo najviše šanse, onda to znači da imamo i obvezu i odgovornost i dužnost sudjelovati na predsjedničkim izborima”, rekla je Orešković među ostalim, ono što također pomalo zbunjuje jest činjenica da će ova novopečena političarka iako je birači izaberu za Europski parlament ignorirati taj oblik obveze i odgovornosti, ali će se zato prihvatiti bitke za predsjednicu države, jer to smatra svojom obavezom, što je u najmanju ruku zbunjujuće, iako izborno zakonodavstvo takvu opciju kandidatima daje na raspolaganje. No, usprkos toj opciji postavlja se pitanje je li to obmana i licemjerje te svojevrsna prijevara birača, premda također vala imati na umu da Orešković nije jedina koja će postupiti po tom principu.

Inače, kada je o kandidaturi za predsjednicu Republike riječ treba imati na umu i posljednje rezultate anketa koje predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović predviđaju nadmoćnu pobjedu u drugom krugu izbora, a kao osobu koja donekla ima šanse ugroziti njenu pobjedu anketari spominju upravo Orešković, koja se pak u političkim krugovima povezuje i sa bivšim šefom SDP-a Zoranom Milanovićem, koji se također spominje u kontekstu moguće kandidature za šefa države, iako se on o tome nije očitovao. mnogi su ovih dana kada se Orešković obrušila na bivšeg predsjednika Josipovića protumačili da ona zapravo govori u Milanovićevo ime, jer upravo je njemu uslijed moguće kandidature Josipović smetnja i kamen spoticanja, a nije nepoznanica da su bivši premijer i bivši predsjednik odavno u lošim odnosima. I kandidati koji su se našli na Startovoj listi za europske izbore dali su naslutiti da bi iza njih mogao stajati Milanović.

Naime, na popisu kandidata našla su se dva bivša SDP-ovca riječ je o Tomislavu Žagaru i Bojanu Glavaševiću, za koje se i prije pojave Dalije Orešković govorilo kako je riječ o kadrovima koji uživaju simpatije bivšeg premijera. Nije nepoznanica da su i Žagar, i Glavašević SDP napustili u periodu kada je Zoran Milanović posrnuo, a uz to da Milanović ima prste u ovoj novopečenoj stranci dalo se naslutiti i iz Glavaševićeve poruke da će Start biti stranka sa socijaldemokratskim načelima, pa se tako može naslutiti kako bi glas za ovu stranku, mogao biti glas za SDP, ali onaj Milanovićev. Ono što se u političkim krugovima već dugo naslućuje, Orešković je u rukavicama otkrila i u svojem posljednjem intervjuu. Naime, europski izbori za Start su tek pilot projek, a prođe li ova stranka solidno među biračima te osvoji mandat tada će se Orešković vrlo vjerojatno upusititi u utrku za predsjednicu države. Iako je na početku svoje političke putanje tu opciju odbacivala, najžešće je kritike sipala upravo na račun aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, pa se već tada dalo naslutiti koje su njene stvarne ambicije.

Navodno je i svi koji tvore njezin tim nagovaraju da se uhvati u koštac s kandidaturom za predsjednicu, a vjetar u leđa daju joj i istraživanja agencija koje procjenjuju politički rejting. Naime, prema posljednjem Cro Demoskopu kojega je prije nekoliko dana predstavila RTL televizija, upravo je Orešković najveća prijetnja aktualnoj šefici države, i to u drugom krugu predsjedničkih izbora, kada bi prema ovoj računici pobjedu Grabar-Kitarović mogla ugroziti više nego li bivši premijer Milanović, koji u prvom krugu ipak nešto bolje kotira od Orešković.

Ipak, činjenica je kako će europski izbori za razliku od anketa pokazati kako doista stvari stoje na političkom tržištu te če kako tvrde dobro upućeni izvori tek tada Orešković donijeti konačnu odluku, a kao jedna od potencijalnih opcija spominje se i potpora Milanovićevoj kandidaturi, jer zapravo za razliku od nje, on ima sposobnost okupiti oporbu. Inače, ovo nije prvi put da se Orešković i Milanović spominju kao potencijalni suradnici, a osim toga, ulje na vatru dodala je sama Orešković koja se svojedobno s bivšim premijerom sastala u diskreciji. Nije nemoguće da je doista platforma na kojoj Orešković gradi svoju stranku, platforma kroz koju će se Milanović ponovno ukazati na političkoj sceni, sada kada je sve jasnije da njegov SDP ima sve manje šanse za preživljavanje.