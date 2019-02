Je li ovo novo lice Hrvatske? Ljevica dobila velikog suparnika s novim ideloškim odrednicama

Autor: Dnevno.hr

U velikom intervjuu za Jutarnji list, osnivačica nove političke stranke koja se javila na hrvstakoj političkoj sceni, progovorila je temeljnim načelima, idejama i ciljevima stranke.

Dalija Orešković progovorila je o svojoj novo utemeljnoj stranci START i odgovorila na važna pitanja.

U njezinom šestočlanom predsjedništvu trojica su mladih politologa – bivši aktivist GONG-a Duje Prkut, Stjepan Perko i Tonči Talaja, zatim bivša članica Povjerenstva za sukob interesa Branka Lukačević Gregić, suosnivačica Udruge Franak odvjetnica Nicole Kwiatkowski, te sveučilišna profesorica arhitekture Marina Pavković.

“Ideja je da se okupe ljudi s profesionalnim i osobnim integritetom. Ako želimo pokazati novo lice Hrvatske, onda to novo lice uistinu moraju nositi neki novi, mlađi ljudi koji dosad nisu bili na nekim političkim funkcijama. Na stranačku strukturu gledamo kao na ispunjavanje minimalnih uvjeta kako bi stranka nakon registracije imala pravnu osobnost, transakcijski račun i internetsku stranicu putem koje će pružati javnosti više informacija. Naše unutarstranačko funkcioniranje i način djelovanja bit će drugačiji od načina na koji funkcioniraju ostale stranke.

Orešković je odgovorila i na političku poziciju.

“To bi bilo od centra prema lijevo”, rekla je Orešković.

“Politike koje se drže uskog spektra tih etiketa neće moći pronaći odgovore na probleme i izazove s kojima se Hrvatska danas suočava. Rekla bih ovako – u vrijednosnom smislu poštujemo civilizacijske vrijednosti koje su razvijenim društvima samorazumljive. U ekonomskom smislu danas ne možemo imati isključivo lijevo stajalište prema kojem je država ta koja određuje gospodarski tempo, planira i određuje kako će se odvijati gospodarski procesi, niti možemo sve prepustiti tržišnoj samoregulaciji. Dakle, potrebno je pronaći određeni balans. I u ideološkom i u ekonomskom smislu težimo skandinavskom modelu socijaldemokracije”, dodala je.

Orešković se često u javnosti povezuje sa sucem Mislavom Kolakušićem.

“Suca Kolakušića mogu podržati u onom dijelu u kojem govori o problemima koji proizlaze iz pojedinih zakona, dobrim dijelom se slažem s njegovom analizom zakona o Agrokoru i Zakona o predstečajnim nagodbama, slažem se i s jednim dijelom njegovih analiza Ovršnog zakona, ali ako je cilj njegovih aktivnosti politički angažman, onda mislim da djelovanje putem udruge nije dobar put. Naime, udruga ne bi trebala služiti kao platforma preko koje će se provoditi zapravo prikrivena politička kampanja. Nije mi poznato tko su Kolakušićevi suradnici niti su mi poznata njegova polazišta u svjetonazorskim i ekonomskim temama tako da nisam sigurna da se u tome smislu može poistovjetiti s nama”, rekla je Orešković.

Komentirala je govor kardinala Bozanića o NDH i uplitanju Crkve u politički život Hrvatskoj.

“Šteta što je Katoličkoj crkvi trebalo toliko dugo vremena da se počne drugačije određivati prema nesretnim i zlim režimima s kojima se pojedine desne i konzervativne struje poistovjećuju. Mislim da je Crkva iz nekih svojih interesa predugo žmirila na ono što se događa i da je ovakav govor trebao doći puno ranije. Ovo je možda početak dezinfekcije javnog prostora i javnog govora. Nadam se da za to nije prekasno. Kako navodi, Crkva se “upliće na različite načine i to nije dobro ni za državu, ni za Crkvu, ni za vjernike. A tu posebno mislim na prvi red na misama u kojem na rezerviranim mjestima sjede osobe poput Milana Bandića, što je negacija svega onoga zbog čega istinski vjernici dolaze u crkvu. Nadam se da je to počela shvaćati i Katolička crkva. Vjeronauku nije mjesto u školi jer se o vjeri mora učiti u vjerskim institucijama, a ne u školi. Mislim da je odnos između hrvatske države i Crkve u kontekstu Vatikanskih ugovora potrebno detaljno preispitati i da to treba učiniti u atmosferi dijaloga”, zaključila je.