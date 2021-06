JE LI OVO NASLJEDNIK BELJAKA? Podržao ga je i kad je napisao da Udba nije ubijala dovoljno!

Autor: Daniel Radman

“Beljak? Bilo je to jasno i prije, ali sad je potpuno gotovo“, izjavio je u izbornoj noći politički analitičar Davor Gjenero kad je postalo jasno da HSS gubi Samobor.

Beljak nije osobno izašao na izbore kao kandidat, prepustio je utrku za gradonačelnika svom zamjeniku Željku Stanecu koji je na koncu poražen od ‘fokusovke’ Petre Škrobot. HSS je tako izgubio svoju veliku utvrdu, Beljak je ondje vladao punih 12, godina, što je samo dio osipanja ugleda nekoć moćne stranke.

Od svih gradova u Hrvatskoj, sada im je ostao samo jedan – Duga Resa, iako treba reći da uz njega imaju još i 12 općinskih načelnika. Za usporedbu, na izborima 2005. bili su najjača opcija u čak četiri županije: Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Koprivničko-križevačkoj i zagrebačkoj! Hoće li Beljak napokon preuzeti odgovornost i odstupiti i tko bi ga mogao naslijediti?

Na izborima je Boljar sve uvjerljiviji

Logika govori da bi to mogao jedini HSS-ov gradonačelnik. No, tko je on? Radi se o 48-godišnjem Tomislavu Boljaru koji ima diplomu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

U lokalnoj politici je dugo, na izborima 2009. postao je zamjenik gradonačelnika, a grad je preuzeo 2016. nakon smrti dotadašnjeg gradonačelnika Duge Rese Ivana Baršića. Vlast je potvrdio na izborima 2017., kada je slavio u drugom krugu, a ove je godine bio još uvjerljiviji. Čak 66,18 posto njegovih sugrađana dalo mu je podršku već u prvome.

Sve važnija karika u HSS-u

Ako Boljar doista zamjeni Beljaka na čelu HSS-a, promjena će biti kozmetičke prirode. Na istoj su liniji, a Boljarev uspon u hijerarhiji veže se uz Beljaka. Tako je Boljar prije dvije godine postao jedan od potpredsjednika stranke, a povjerenje još uvijek aktualnog predsjednika HSS-a dobio je i kad ga je Beljak imenovao koordinatorom HSS-a za Karlovačku županiju nakon što je dotadašnji šef županijskog HSS-a Josip Kasun podnio ostavku nezadovoljan smjerom u kojem ide HSS.

Boljar je stao uz Beljaka i nakon njegove objave na Twitteru kada je napisao kako Udba “očito nije ubila dovoljno ljudi” (Beljak objavu nije napisao sam od sebe, već je bila dio rasprave, op.a.). Neki utjecajni HSS-ovci su nakon toga tražili ostavku, no Boljar je tada bio na liniji onih koji su stali uz stranačkog šefa. Doduše, i on je rekao da je izjava “vrlo nespretna i malo izvučena iz konteksta”, no naglasio je kako je najvažnije da se Beljak ispričao.

Jedino je pitanje ima li Boljar ambicija preuzeti stranku koja juri nizbrdo? I kad je imenovan za potpredsjednika izjavio je kako je “više fokusiran na Dugu Resu” pa ostaje pitanje je koliko mu se razmišljanje promijenilo.