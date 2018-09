Je li ovo moguće? Nećete vjerovati tko ustaje protiv Plenkovića

Prvi čovjek HDZ-a Andrej Plenković iz dana u dan u sve je nezavidnijoj poziciji. Kao što je poznato, protiv premijera mjesecima traje bunt kojega vode unutarstranački konzervativci nezadovoljni načinom na koji Plenković ravna njihovom strankom, gurajući je u politički centar.

Dok Plenković sitnim manevrima pokušava zadovoljiti i umiriti desnu struju u stranci, kako bi se zadržao na rukovodećoj poziciji, sve je više onih koji su skloni tome da stranka uistinu putuje u politički centar, a koji također nisu zadovoljni onime što veliki vođa čini. Svojevrsni su to stranački liberalisti koji smatraju da je HDZ potrebno modernizirati i prilagoditi tržištu, što je nemoguće učiniti s desnog spektra.

Plenković, vjeruju novi stranački pobunjenici, koji se polako, ali sigurno formiraju u snažnu struju to ne samo da može učiniti već je on taj koji je dužan to učiniti, jer svoju fotelju je osnažio kroz niz kriznih situacija koje je preživio. Da je doista za Plenkovićem niz akcija koje je uspješno odradio svjedoči trakavica s Istanbulskom konvencijom iz koje je izašao gotovo neokrznut, vrlo vješto snašao se i u krizama koje su zadesile njegove ministre, a dio HDZ-ovaca vjeruje kako će preživjeti i novonastalu situaciju s aferom Hotmail i borgovcima.

Sve u svemu, stranku bi mogao povesti u po njima ispravnom smjeru, jer u ovom času ne nazire se nitko tko bi HDZ-u mogao konkurirati, no usprkos tome smjer u kojem šef vodi vladajuću garnituru ne miriše im na dobro. Zamjera se Plenkoviću od strane liberala Marićev zakon koji je izazvao polemiku u javnom prostoru, a tu je i njegovo uplitanje u priču oko Uljanika koje nije do kraja iskristalizirano. Plenković je, vjeruju, s mladim Markom Milićem krenuo u modernizaciju stranke, no ne krene li ispravnim putem i ne preuzme uzde čvršće no ikada, mogao bi doživjeti sudbinu bivšeg šefa svoje stranke Ive Sanadera, na kojega u konačnici neodoljivo podsjeća.