JE LI NA TAJNOM SVJEDOČENJU SPOMENULA PLENKOVIĆA? U Vladi opasno vrije: Pitanje je dana kada će uhititi ministra

Autor: Iva Međugorac

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac proslavu svojeg 40.rođendana platila je novcem EU. Rođendansku proslavu početkom veljače 2019.godine organizirala je u zagrebačkom restoranu Šarm, a za to se izdvojilo 23.750 kuna. Ministarstvo kojim je rukovodila taj je račun odobrilo za plaćanje 4.ožujka 2019.godine i to na teret Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Prema pisanju Telegrama i taj se račun nalazi u spisu predmeta Ureda europskog javnog tužitelja na temelju čijeg naloga je Žalac lani uhićena pod sumnjom na prevare u postupku javne nabave informatičkog sustava. Račun je potvrda toga da je Ministarstvo na kojem je ova HDZ-ovka bila samo u jednoj godini za reprezentaciju, sastanke, konferencije, radne skupine i hotelske te restoranske usluge spiskalo preko dva milijuna kuna, s tim da postoji sumnja da su ti troškovi nerijetko služili kao paravan za izdavanje fiktivnih računa.

Primjera radi koncem siječnja 2019.godine naručena je hrana za 50 osoba za potrebe Međuresorne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030.godine, no ta hrana nikada nije dostavljena, a račun za istu iznosio je 14.000 kuna. Treba napomenuti kako je navedeni restoran smješten u istoj zgradi u kojoj se nalazi Ministarstvo regionalnog razvoja, a u Šarm je često navraćao i nasljednik ministrice Žalac bivši ministar Marko Pavić koji je medijske stupce punio zbog kupnje skupocjenih parfema novcem iz proračuna.

Uglednici na rođendanskoj proslavi ministrice Žalac





Kada je pak o proslavi rođendana bivše ministrice riječ tamo se na popisu uzvanika našao vlasnik tvrtke Micro projekt Mladen Šimunac kojeg Ured europskog tužitelja sumnjiči zbog ugovora sklopljenog s Ministarstvom regionalnog razvoja vezano za ugradnju softvera SPUR. Pojavio se tu i nekadašnji ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, ali i Ivana Jakir Bajro bivša glavna državna rizničarka koja je odnedavno viceguvernerka Hrvatske narodne banke, baš kao i bivši potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić.

Zanimljivo je napomenuti kako je Ministarstvo troškove konzumacije žestokih pića i vina izdvajalo i evidentiralo na račun državnog proračuna, a još zanimljivije da su ova nova saznanja o iću i piću bivše premijerove bliske suradnice s kojom se Plenković sastajao i nakon što se saznalo za ovu istragu ozbiljno uznemirili HDZ-ovce.

Pitanje je dana kada će po nekoga doći

Kako i ne bi kada je Hrvatsku prije svega nekoliko tjedana posjetila šefica Ureda europskog javnog tužitelja Laura Kovesi koja je iz Zagreba najavila još uhićenja naglašavajući da njima nije bitno radi li se o ministrima, ili nekim drugim dužnosnicima već da im je važan način na koji se raspolaže s europskim novcem.

”Posjet Laure Kovesi za Plenkovića je značajan, pa u jednu ruku i sudbonosan. Zna se kako je došlo do istrage protiv Žalac, nevjerojatno je da nitko u DORH-u nije zagrebao po ovom slučaju, a sada kada vidite te račune, vidite i kako se tu trošilo bez ikakvih kriterija. U najmanju je ruku za Plenkovića sramotno da on nije znao ništa o takvom rasipanju, uz to treba znati da Europski tužitelji češljaju i Tolušića, a tko zna gdje će nas tek odvesti slučajevi Horvata, Aladrovića, Borisa Miloševića”, nabraja nam jedan kritični HDZ-ovac pa dodaje da je za Plenkovićevu opstojnost neovisno o tome gdje će nakon ovog mandata nastaviti karijeru važno da pokaže na primjerima svoju borbu s korupcijom.

”Kovesi ne govori u prazno, ako je spominjala uhićenja i ministre, samo je pitanje dana kada će po nekoga doći i kada će nekoga zagrebati. Plenković toga mora biti svjestan, a to je za njega u svakom pogledu opasno, za sada je iz svoje Vlade i ove, i one prošle zbog afera ispratio vojsku ljudi, ako misli ići po još jedan mandat, ili ako se nada nekoj europskoj fotelji on naprosto mora očistiti nered u svojim redovima. Stječe se dojam da je Plenković po tom pitanju nemoćan, a još je poraznije to što se stječe dojam da politika utječe na pravosuđe”, navodi naš sugovornik te napominje da nije nemoguće da i u doglednom periodu Plenković ostane bez još pokojeg kadra, ako ne u Vladi, onda barem na lokalnoj razini.

Svaka takva akcija novi je udarac HDZ-u koji možda po anketama dobro stoji, no ne treba zanemariti ni onaj dio statistike koji govori o velikom postotku nezadovoljnih građana.









Hrvatska je pri vrhu europske ljestvice po korupciji

Inače se Kovesi kao javna tužiteljica nametnula i kao simbol za borbu protiv korupcije. Ova bivša rumunjska državna tužiteljica je i tijekom posjeta Zagrebu otvorila temu organiziranog kriminala uz napomenu da je on prisutan u cijeloj Europi, ali treba znati da je Hrvatska pri vrhu ljestvice Europske unije kada je u pitanju korupcija koja se po svemu sudeći probila i u redove njegove Vlade, što je hrvatska i europska javnost mogla vidjeti baš na primjerima Tolušić i Žalac, ali i Petric. No, da kada progovara o borbi s kriminalom Kovesi misli i više nego ozbiljno jasno je uz ostalo i iz toga što su u Hrvatskoj nedavno određeni policajci koji bi se trebali baviti isključivo kaznenim djelima iz nadležnosti Ureda europske javne tužiteljice, riječ je o policajcima koji bi se trebali baviti otkrivanjem prevara s novcem iz fondova EU, carinskim i poreznim prevarama kao i prevarama i utajama PDV-a čime je formiran tim policajaca koji će se fokusirati samo na eur-kriminal i kaznena djela koja se uglavnom provode u prekograničnoj trgovini roba.

Prema procjeni Kovesi godišnje se ovakvim kaznenim djelima ukrade oko 60 milijardi eura, a kako bi potraga za počiniteljima tih kaznenih djela bila što efikasnija predstavnici MUP-a nedavno su se sastali sa šeficom hrvatskog ureda europske tužiteljice Tamarom Laptaš predajući joj popis djelatnika koje šalju na dodatnu obuku za otkrivanje ovih kaznenih djela, ti će policajci ujedno raditi na predmetima iz nadležnosti EPPO-a. Uz to treba napomenuti i Sporazum kojega je u Luxemburgu potpisao ministar policije Davor Božinović, a temeljem kojega tužitelji iz Ureda europske tužiteljice imaju izravan pristup bazama podataka MUP-a čime su nacionalni tužitelji dobili potrebne ovlasti da koriste MUP-ovu bazu, s tim da je Kovesi slične ovlasti zatražila i od drugih institucija uključujući Poreznu upravu.

Očekuje se veliki broj istraga

Istrage bi dakle mogle frcati na sve strane, a da se Kovesi teško može pokolebati jasno je i iz toga što je nedavno sa svojim tužiteljskim ovlastima pokrenula istragu protiv predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen vezano uz njene poslove s američkom tvrtkom Pfizer.









Nejasno je pak našem sugovorniku iz HDZ-a zašto Plenković koji vrlo dobro zna koje su namjere tužiteljice Kovesi ništa ne poduzima. ”Žalac je još uvijek članica naše stranke, nije baš jasno zašto je Plenković drži ako ovo što joj se stavlja na teret nije povezano s aferama u vrhu Vlade. Nitko ne može reći da je Plenković osobno imao prste u tom kriminalu, ali pitanje je što se događalo u pozadini ovog slučaja i zbog čega su se baš oko toga blamirali i Uskok, i DORH. Pitanje je što još Žalac može otkriti istražiteljima, a svi ovi postupci koji su se odvijali prije nego što se u priču uključio Ured europskog tužitelja naslućuju da bi Žalac svojim otkrićima mogla uvesti u probleme kompletnu Vladu”, smatra naš sugovornik.

Neobičnim imenovanjem zaobiđena Tramišak

Kako se podosta toga neobičnog događalo oko slučaja Žalac, tako HDz-ovci ovih dana skreću pozornost i na donedavnog državnog tajnika Dragana Dadu Jelića kojega se naziva Plenkovićevim kadrom. Jelić je prije nekoliko dana postao vršitelj dužnosti ravnatelja SAFU-a, što je odlučeno na telefonskoj sjednici Vlade i to nakon ostavke koju je podnijela donedavna vršiteljica dužnosti Nikolina Tkalčević. Zanimljivo je da je SAFU Agencija koja se našla u središtu skandala baš radi slučaja Žalac, jer je tada priveden i njen nekadašnji ravnatelj Tomislav Petric, a još zanimljivije da je Jelić surađivao ne samo sa Žalac već i sa bivšim ministrom Josipom Aladrovićem te sa Tolušićem.

Donedavni državni tajnik u Ministarstvu rada na društvenim se mrežama Plenkoviću osobno zahvalio na ukazanom povjerenju vezano uz SAFU, a oni koji dobro poznaju odnose snaga u HDZ-u napominju kako je ovo njegovo imenovanje još jedna potvrda narušenih odnosa između Plenkovića i ministrice Nataše Tramišak koja se smatra kadrom osječkog župana Ivana Anušića. Tramišak je naime ta koja je trebala predložiti stalnog ravnatelja ove Agencije, i to temeljem natječaja koji još nije niti okončan. Kako Tramišak za sada o ovoj temi ne progovara, tako u HDZ-u govore o ministričinoj ljutnji i svojevrsnom protestu radi toga što je Plenković upravljanje SAFU-om prepustio Jeliću koji bi kako se šuška i dugoročno trebao voditi ovo tijelo preko kojega se u našu zemlju slijevaju europske milijarde.

Treba također napomenuti da je ovaj natječaj koji je u tijeku ujedno i četvrti na kojem se pokušava izabrati čelnog čovjeka Agencije. Prvi natječaj raspisan je još početkom godine, ali je poništen već u ožujku. Odmah nakon toga raspisan je idući natječaj koji se poništio, zatim je u lipnju propao treći natječaj, a onda se krenulo i na četvrti natječaj kojega je Plenković po svemu sudeći s Jelićem zaobišao, iako je on jedan od sedmero kandidata s posljednjeg natječaja za ravnatelja SAFU-a čijim Upravnim vijećem predsjeda Tramišak koja je bila nešto sklonija imenovanju Berislava Marojevića iz Hrvatskih voda na ovu poziciju.

Kako i zašto Plenković za njene sklonosti nije želio ni čuti, pitanje je njihovih odnosa koji su poljuljani još od ljeta kada je ministrica Tramišak istupila u medije progovarajući o prijetnjama koje dobiva bez da je prije toga o tim prijetnjama obavijestila premijera i ministra Božinovića. Intrige oko Plenkovićeva odnosa s mladom ministricom nastavile su se i nakon njenog nedavnog posjeta Uredu europskog javnog tužitelja gdje se pojavila u svojstvu svjedoka, i gdje je govorila baš o svojoj prethodnici Žalac. Je li Plenković znao za to njeno svjedočenje i je li tijekom višesatnog svjedočenja spominjala i Plenkovića, dva su pitanja kojima se u HDZ-u bave posljednjih tjedana, odgovora na ta pitanja za sada nema, no u svakom slučaju može se zaključiti kako je u vladajućim redovima stanje u najmanju ruku zategnuto.