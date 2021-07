JE LI MOGUĆE PROVESTI ZABRANU ULAZA U TRGOVAČKE CENTRE BEZ COVID POTVRDE? Direktor jednog od njih tvrdi: ‘Ispada da su zakoni i Ustav rastezljivi poput žvake!’

Autor: Lucija Brailo

U ponedjeljak se premijer Andrej Plenković nakon sastanaka Predsjedništva HDZ-a obratio javnosti i najavio pronalaženje modela kojim će se povezati cijepljenje i isplaćivanje potpora za očuvanje radnih mjesta. Ipak, neki kritičari kažu kako ne postoji zakonska osnova za vezu cijepljenja i potpora, no premijer je najavio:

“Pronaći ćemo je. Čuli ste niz pravnih stručnjaka koji ni na koji način nisu osporili da se to veže. Mi želimo potaknuti ljude na ono što je racionalno, razumno i dobro za njih. Mi ne živimo sami, živimo u kolektivu i ne možemo pretpostaviti pravo pojedinca pred pravima svih, to je ključno. Molimo ljude da svatko da svoj mali doprinos”, kazao je Andrej Plenković.

Osim toga, ono što je najviše razljutilo javnost i podignulo buru je najava nove mjere od jeseni, kada se očekuje četvrti val, a koja bi propisivala zabranu ulaza u shopping centre bez Covid potvrde. Već se nekoliko dana špekulira o tome, a iako nije sigurno i da će se propisati, mjera je to koja je zapravo korak do proglašavanja cijepljenja obaveznim, ako ne i proglašavaje cijepljenja obveznim, samo na indirektan način.

Kako kažu iz Stožera, sve je još u promišljanju, ali u radnoj verziji prema kojoj bi Covid potvrde, odnosno negativni testovi, bili uvjet za ulazak, nisu samo trgovački centri.

“Nismo selektivno gledali samo prema šoping centrima. Kao radna verzija stoji niz drugih opcija”, kažu upućeni.

Na pitanje stoji li u radnoj verziji i to da će i djeca odnosno mladi do 18 morati imati Covid potvrde za ulazak, odgovaraju kako prevladava opcija da se njih tom mjerom ne obuhvati. Ništa, međutim, još nije definitivno. Ako mjera stupi na snagu, u šoping centrima recimo više ne bi bilo ograničenja broja posjetitelja odnosno kupaca niti bi oni morali nositi maske.

Zanimalo nas je koliko je uopće izvedivo propisati obveznu Covid potvrdu za ulazak u shopping centar, hoće li centri poduzimati nešto protiv toga i što uopće misle o takvim najavama, pa smo porazgovarali s Denisom Čupićem, predsjednikom Udruženja trgovačkih centara i direktorom Westgate shopping centra.

Puno je nejasnoća

“Koliko sam ja vidio, zabranu ulaska u shopping centre bez Covid potvrde, najavljuju samo neki neslužbeni visoki izvori ili bliski izvori. Ja vjerujem da kada bi se o nekoj takvoj mjeri razmišljalo, da bi nas netko iz Stožera kontaktirao, budući je tako bilo zadnji puta u 12. mjesecu prošle godine kada su se uvodile mjere za shopping centre. Imali smo vrlo dobru komunikaciju s njima, konkretno s gospodinom Trutom. Vjerujem da kada bi već postojali neki konkretni obrisi, da bi nas netko kontaktirao te uskladio s nama je li i kako je to provedivo”, rekao je Čupić.









On smatra kako u slučaju zabrane ulaza u trgovačke centre bez Covid potvrde imamo nekoliko nejasnoća. Naime, jedna je zaštita osobnih podataka. Pita se na koji način na ulazu netko može nekome zabraniti ulaz, osim ako to neće raditi represivne službe, poput policije.

“Dolazimo i do varijante da bi svi mi trebali biti nekakvi covid policajci. Ja vjerujem kako se neće raditi samo o shopping centrima, već bi po alegoriji toga, to trebalo biti svugdje gdje su ljudi u bliskom kontaktu, uključujući i urede, tvornice, crkve, javnu upravu, imati doslovno kontrolu da nitko tko nema Covid potvrdu ne može ući. Podsjećam, da su u tvornicama zabilježene transmisije virusa, kao i u javnom prijevozu, dok u trgovačkim centrima nisu”, ističe Čupić.

‘Zakoni i Ustav rastezljivi poput žvake’

Pita se i tko bi sve to radio, koliko bi sve to koštalo, koliko je to uopće pravno utemeljeno ili nije.

“Pojavljuju se sada raznorazni pravni stručnjaci, pa ispada da su zakoni vrlo rastezljivi, kao žvake, pa je čak i Ustav rastezljiv kao žvaka”, dodaje.









Iz HZJZ-a su potvrdili kako se razmišlja o toj mjeri, ne samo za trgovačke centre nego i za druge objekte, ali je ostalo nepoznato tko bi trebao pokrivati trošak, kao i tko bi sve to skupa i na koji način trebao provoditi. Čupić ističe kako se ne slaže s izjavom koju je dao Damir Zorić, direktor HUP-a.

“Ja se ne slažem s izjavom koju je dao direktor Hrvatske udruge poslodavaca, koliko god da sam i dalje član. On je rekao da je na državi da donese zakone, a na građanima da ih provode. Apsolutno se s tim ne slažem. Na državi je da donese zakone koji su bazirani na Ustavu, koji su bazirani na pravičnosti i pravednosti i na državi je da ih provodi. Ako idemo u tom smjeru, ja sam zagovornik toga da država propiše obvezu procjepljivanja svih i onda imamo potpuno jasnu situaciju. Onda više nema diskusije, nema nikakvih iznimaka”, jasan je Čupić.

‘Hrvatska najrestriktivnija po pitanju Covid potvrda’

On tvrdi i da mu ovo sve izgleda kao početak segregacije na cijepljene i necijepljene te da se počinje stvarati animozitet i tendenciozne situacije.

“Prije svega, ja ne mogu organizirati toliko zaštitara, to ne bi mogli biti ljudi u kornjača oklopu, pa da se mogu tamo na ulazu tući s nekim. Zamislite situaciju da netko pokuša ući bez covid potvrde, zaštitar mu ne dozvoli, a on želi ući unutra na nasilan način. Mi inače imamo problem, kada se radi o krađama u shopping centru, policiji treba oko dva sata da izađe na intervenciju, iako se nalazimo u urbanoj sredini. Imamo problem da nemamo javni prijevoz do shopping centra, a mi bi trebali sad još oformiti i covid policiju u centru za koji godišnje plaćamo komunalnu naknadu od 10 milijuna kuna. I sad bi mi trebali biti covid policija. Neka država organizira kontrolu i provođenje, a najjednostavniji način za to je propisivanje obveznog cijepljenja”, govori Čupić.

Ne sviđa mu se ni što se u Hrvatskoj, kako kaže, negira sve što se događa u svijetu jer nema nijedne zemlje koja je najavila ovako restriktivnu primjenu EU Covid potvrda.

“Ja sam sada na putu za Austriju, imam test na antitijela. Dok god je test tri mjeseca star, i nakon toga se mogu ponovno testirati, mogu ući svugdje. To je ekvivalent EU Covid potvrdi. Mi u Hrvatskoj uopće to ne priznajemo”, ističe.

‘Ono što bi sama trebala provesti, država prebacuje na druge’

Podsjeća i da država još uvijek nije uspjela cijepiti niti svoje zaposlenike iz javnog sektora, kojih veći dio nije cijepljen.

“Premijer je u istoj poziciji kao i ja u svojoj firmi. Zamislite da ja kažem svojim zaposlenicima da se moraju cijepiti ili će dobiti otkaz. To je kao da premijer kaže javnom sektoru da se mora cijepiti ili će dobiti otkaz. Pa sutra bi ga sindikati doslovno raščetvorili”, ističe Čupić.

Govori kako imamo jako puno situacija u ovoj krizi koje su se svalile na građane te zaključuje kako bi ono što bi sama trebala provesti, država prebacuje na druge jer zna da sama to ne može provesti.

“Mislim da u ovoj cijeloj situaciji komunikacijski loše stojimo, gledam na dnevnoj bazi stanje u usporedivim zemljama, nijedna nije restriktivna s Covid potvrdama kao Hrvatska. Štoviše, postoje i dodatni faktori uz covid potvrde”, rekao je Čupić.

Pavić Šimetin o zabrani ulaza u bolnice ‘već dugo vremena’???

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin gostovala je u ponedjeljak u Dnevniku N1 televizije gdje je govorila o cijepljenju protiv covida-19 i mogućim ograničenja za necijepljene osobe. Osvrnula se i na moguće ograničenje ulaska u trgovačke centre za necijepljene osobe.

“Razmišlja se o svemu što može pridonijeti sigurnosti građana, a da istovremeno kvaliteta života nije jako narušena, a pogotovo da nije gospodarska djelatnost narušena. Ako to ujedno potakne građane na cijepljenje, onda bi to bio dodatni plus. Za zdravstvene ustanove već dugo vremena je za ulazak uvjet negativan nalaz, na to su se građani naviknuli. Pri tome su obveze negativnog nalaza oslobođene osobe koje su cijepljene ili su preboljele covid unazad šest mjeseci. Ako bismo napravili usporedbu zdravstvenih ustanova i trgovačkih centara, onda su zdravstvene ustanove nešto gdje morate ići, nemate izbora. Trgovački centri se mogu na neki drugi način nadomjestiti, nema te razine neophodnosti i životnog pitanja kad je u pitanju trgovački centar”, rekla je Pavić Šimetin.

Nije sasvim jasno odakle Pavić Šimetin informacija da je za ulazak u zdravstvene ustanove uvjet negativan nalaz na covid te da su se građani na to naviknuli, a mi smo poslali upit HZJZ-u da nam pojasne.

‘Podsjećam da je trgovina u Hrvatskoj najveći punitelj proračuna PDV-om’

Denis Čupić, pak, ističe kako smatra da su u HZJZ-u trebali provesti određene kampanje, a nije mu se svidjela niti izjava vezana za trgovačke centre.

“Capakova zamjenica, gospođa Šimetin je već svašta pričala u posljednjih godinu dana. Ona je zadužena za školsku djecu. Zašto djelatnici HZJZ-a nisu organizirali da se svi stariji procijepe. Mi smo do sada trebali imato 98 posto procijepljenog starijeg stanovništva. Znači, ljudi koji su najviše ugroženi od covida se nisu cijepili, a očekuju da se drugi cijepe, kako bi oni bili zaštićeni. Cjepivo ne štiti od širenja, cjepivo cijepljenog štiti od težih posljedica i mislim da su u HZJZ vezano za to trebale biti provedene neke kampanje”, rekao je Čupić.

Podsjetio je i na povezanost između privatnog i javnog sektora.

“A to, što je gospođa izjavila da trgovina nije bitna, onda očito nije ni njoj njezina plaća bitna. Podsjećam da je trgovina u Hrvatskoj najveći punitelj proračuna PDV-om, a da se iz tog istog proračuna isplaćuju plaće djelatnicima javnog sektora, pa tako i njoj. Zato bih ipak htio da se u javnosti malo više cijeni privatni sektor koji njima financira plaće”, zaključio je Čupić.