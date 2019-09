JE LI MOGUĆE? DETALJ KOJI JE SVE OTKRIO: Kolinda gubi izbore? Hoće li se povući?

Odlazak preko bare, predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović nije donio prijeko potreban mir, jer ovdje u domovini vodi se žestoka bitka za Pantovčak, u kojoj i ona želi sudjelovati premda do sada nije pokazala odlučnost i napravila ključni iskorak, odnosno oslužbenila svoju kandidaturu. No, kada se baci oko na posljednje ankete, čini se kako predsjednica niti nema razloga za kandidaturu, jer prema njihovim predviđanjima ne piše joj se dobro, ona je naime najveća gubitnica na ljestvicama koje određuju rejting političara. Istini za volju, to nije nešto na što bi se trebala oslanjati, jer i na prošlim predsjedničkim izborima anketari su pokazali da im predviđanja baš i ne idu, ali u atmosferi u kojoj se nalazi takve kalkulacije svakako joj ne idu u prilog.

U svega četiri mjeseca Grabar-Kitarović izgubila je 6,17 posto potpore pa njena potpora iznosi 28,5 posto što je trivijalna prednost u odnosu na rezultat kojega je ostvario SDP-ov Zoran Milanović kojega podupire 24,8 posto birača. Zanimljiv je fenomen da oba predsjednička kandidata, uživaju potporu istovjetnu onoj kakvu uživaju stranke koje ih podupiru HDZ i SDP, što znači da koliko god se trudila odmaknuti od sukoba i problema koji nagrizaju vladajuću stranku šefici države to nije pošlo za rukom. predsjednicu su očito birači počeli poistovjećivati s Plenkovićem i njegovom vladom, koja se suočavala sa nizom afera, od kojih se nisu oporavili niti rekonstrukcijom, a takvo poistovjećivanje pokazatelj je da su kritike koje odašilje na račun vladajućih zapravo udarac u prazno te da će morati mijenjati smjer svoje kampanje za što naprosto nema vremena jer ne raste samo Milanovićev rejting, birači vjetar u keša daju i Škori.

Milanoviću su se karte doista same od sebe posložile, nije radio ništa, ali Bernardić je iz europskih izbora za razliku od Plenkovića izašao kao pobjednik vraćajući stranku na umoru u život, što se dakako odražava i na njihova predsjedničkog kandidata. Milanović je istodobno na ljevici jedini ozbiljan i konkretan kandidat, dok predsjednici problem predstavlja Škoro koji je ozbiljno zagrebao po njenom biračkom bazenu. Bitka za drugi krug po svemu sudeći biti će žestoka, intenzivna i bespoštedna, a predsjednica će morati pronaći balans između konzervativne, i politike centra, jer je stjerana u kut sa svih strana, što svakako ne miriše na dobro.