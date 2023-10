Je li moguće da šef nije ništa znao? HDZ-ovci zbog Sauche prozivaju Milanovića: To je bio mali ured, a njih dvojica prijatelji

Dečko koji je puno obećavao, tim riječima u krugu predsjednika Zorana Milanovića opisuju Tomislava Sauchu nekadašnjeg predstojnika ureda premijera u mandatu Zorana Milanovića koji se ovih dana javio u Remetinec na izdržavanje trogodišnje zatvorske kazne zbog lažiranja putnih naloga u aferi dnevnice. Prema pisanju medija Saucha se odrekao prava na žalbu na rješenje Županijskog suda u Zagrebu kojim i je pozvan da 24.listopada dođe u zatvor u Zagrebu iz kojega bi vjerojatno trebao biti upućen u neku od kaznionica poluotvorenog tipa.

HDZ-ovci upiru prst u predsjednika

Priča o Sauchi ovime bi trebala biti završena, no HDZ-ovci neskloni predsjedniku Milanoviću podsjećaju da je u njegovom premijerskom uredu radilo pet osoba iznad kojih je bio samo Milanović kao predsjednik Vlade.





”Oko 80 posto budžeta Ureda predsjednika trošilo se po svemu sudeći na službena putovanja pa se postavlja pitanje kako to da nitko nije otišao do Milanovića i rekao mu što se događa sa sumnjivim isplatama. To je mali ured od pet ljudi. Je li moguće da šef ništa nije znao i da je Saucha to radio na svoju ruku, a njih dvojica bili su prijatelji ” propitkuju u vladajućoj stranci pa ujedno podsjećaju da je predsjednik zbog presude Sauchi svojedobno napao suca Damira Kosa.

“Moj suradnik Saucha je dobio sada tri godine zatvora. Koji su dokazi da je to učinio? Nikakvi. Za to dajem ruku u vatru. Tiče se mene jer mi je suradnik bio neki prizemni lopov. Dokaza nema, za ovu tajnicu ima itekako. Njegovo je samo nekakvo vještačenje njegovog parafa, a sudili su mu na drugom stupnju baš Mrčela i Kos”, rekao je Milanović napominjući da su to suci koji su se s njime svađali kada im je Dobronića predložio za šefa.

”Kako je moguće da je dobio samo tri godine? Za pljačku? A tajnica je dobila 4 godine, više. Dao Bog da njima tako sudili. Pogledajte malo taj predmet, šutio sam dosad“, rekao je Milanović koji se na Sauchkin odlazak u Remetinec ipak nije referirao. Treba podsjetiti kako je uz bivšeg predstojnika ureda premijera u aferi dnevnice osuđena i nekadašnja tajnica Sandra Zeljko koja je dobila četiri i pol godine zatvora, a obadvoma je ujedno dosuđena i sigurnosna mjera zabrane obavljanja državi.

Od početka se ne smatraju krivima

Inače, Sauchka i Zeljko od početka suđenja u čuvenoj aferi ističu kako se ne smatraju krivima, dok Uskok s druge strane od početka tvrdi kako je Zeljko putne naloge nastavila lažirati i nakon Sauchina odlaska iz kabineta s tadašnjim premijerom Zoranom Milanovićem pa ukupnu štetu procjenjuju na oko milijun kuna. Istraga je inače prvotno pokrenuta protiv Sauchke, a naknadno je proširena i na Zeljko koja je na početku opisivana kao krunska svjedokinja. Sauchka je pak po izlasku iz istražnog zatvora napustio SDP i u prošlom sazivu Sabora djelovao kao član Kluba zastupnika HNS-a pri čemu je podržavao Plenkovićevu vladu pa se stoga među njegovim nekadašnjim stranačkim kolegama ovih dana čuje da ga je HDZ prožvakao i ispljunuo.

Oni koji Sauchku poznaju kažu da se on posljednjih godina primirio, razveo se od supruge Ivane, i dobio dijete s novom partnericom te je pokušao pokrenuti vlastiti obrt kroz kojeg je nastojao pružati konzultantske usluge, no zbog stigme koju nosi to mu nije pošlo za rukom. Nije Saucha jedini od bivših Milanovićevih suradnika kojemu se karijera po odlasku iz politike razvila u zanimljivom smjeru. S Milanovićem je svojedobno surađivala i bivša šefica HNS-a Vesna Pusić, koja se povukla iz politike te u medijima povremeno nastupa kao analitičarka.

Najpoznatija Milanovićeva suradnica zasigurno je bivša ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić koja se u svojem posljednjem mandatu pridružila pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. Opačić je ovih dana privukla pažnju na predstavljanju nove kolekcije modnog dvojca ELFS gdje se po prvi put nakon dugo vremena pojavila u javnosti, otkako je okrenula novu životnu stranicu. U razgovoru za IN Magazin Opačić je otkrila kakav joj je život bez politike. ”Jako dobar, sjajan je, puno relaksiranije, puno opuštenije i bolje. Danas sam u realnom sektoru”, rekla je Opačić.

Kotromanović na novom poslu

Za razliku od nje u sabornici je još uvijek kao zastupnik SDP-a aktivan nekadašnji Milanovićev ministar Branko Grčić, dok se silom prilika iz sabornice povukao Ranko Ostojić koji je spominjan kao Milanovićev kandidat za diplomaciju oko čega predsjednik doduše još uvijek ratuje s premijerom Plenkovićem. I danas je Milanović prijateljski povezan sa svojim ministrom obrane Antom Kotromanovićem koji se u medijima povremeno pojavljuje kao svojevrsni vojni analitičar.

Kotromanović je inače odnedavno zaposlen kao savjetnik u estonsko-hrvatskom startupu čiji je većinski vlasnik osječka kompanija koja je razvila ORQA FPV naočale za upravljanje dioptrijom. Nedavno je bivši ministar otkrio da je postao savjetnik u spomenutom startupu koji se bavi razvojem sustava za situacijsku svjesnost, a radi se o sustavu koji uz pomoć niza kamera osigurava posadi oklopnih vozila bolji pregled bojišnice i vidljivost od 360 stupnjeva. Radi se o startupu Defensphere koji razvija sustav Vegvisir, s tim da je startup vrijedan 5.5 milijuna eura.

Bivši Milanovićev ministar zdravstva Siniša Varga otvorio je pak svoju stomatološku ordinaciju Centar za osmijeh na zagrebačkoj Malešnici, te je u jednom od intervjua otkrio kako je politiku trajno napustio i da ostatak radnog vijeka kani provesti uz zubarski stolac. U politici zato planove još uvijek ima Arsen Bauk koji grije saborske klupe SDP-a, dok s Milanovićem blisko surađuje Orsat Miljenić, predsjednikov savjetnik za sport je bivši ministar Željko Jovanović, a njegov nekadašnji ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović također je jedan od kandidata za diplomaciju. Zmajlović je kao što je poznato bio i kandidat za župana Zagrebačke županije, no na tim se izborima nije proslavio.

Zmajlović je zaljubljenik u putovanja

Ako je suditi po Zmajlovićevim objavama na društvenim mrežama on je posljednjih godina postao ljubitelj putovanja pa je tako bio u Azerbejdžanu, Francuskoj, Španjolskoj, Rusiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, i Sloveniji gdje uživa u dobrim vinima i hrani. Iz politike se povukao nekadašnji ministar turizma Darko Lorencin, a posljednji podatak koji je o njemu dostupan jest da je dobio posao u rovinjskoj Maistri- jednoj od vodećih istarskih turističkih tvrtki. Za razliku od njega nekadašnji ministar prometa Siniša Hajdaš DOnčić aktivan je u sabornici kao zastupnik SDP-a, čije boje u Bruxellesu brani Predrag Matić.









Zaboravljeni ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina osnovao je tvrtku Aspira preko koje prodaje savjetničke usluge svim zainteresiranima na tržištu, posebice tvrtkama i institucijama iz država regije koje tek trebaju ući u EU. Po izlasku iz politike bivši ministar poduzetništva Gordan Maras postao je- poduzetnik.

”Saborska mirovina nikad nije bila opcija. Želim raditi. Izazova se nikad nisam bojao i vjeru u sebe nikad nisam gubio. Ukoliko vam je potreban netko tko će vas uputiti u europske fondove, provesti kroz zamršene bankarske procedure financiranja vaših projekata, pomoći savjetom i kontaktom razvoj vašeg poslovanja, slobodno se javite. Izrada weba je u tijeku. Hvala vam na podršci svih ovih godina, nadam se da ću je imati i dalje”, napisao je Maras svojedobno na društvenim mrežama.