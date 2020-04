JE LI MOGUĆE DA SE I OVO DOGODILO? Prve ozbiljne greške Vilija Beroša

Tko radi taj i griješi, a greške se u skladu s ovom starom narodnom potkradaju i Nacionalnom stožeru civilne zaštite čiji su članovi tijekom borbe s pandemijom koronavirusa u hrvatskoj javnosti stekli status nacionalnih heroja, čije likove superheroja slikaju čak i djeca. Da ipak nije baš sve besprijekorno u njihovom, pa i u djelovanju omiljenog ministra Vilija Beroš posvjedočili smo ovih dana kada nas je ministar Beroš na redovnoj koferenciji obavijestio kako je borbu s koronom izgubio jedan pacijent srednje životne dobi koji nije imao zdravstvenih problema. Ministrove teze narednog je dana potvrdila i doktorica Alemka Markotić.

”Umrla je mlađa osoba koja nije imala nikakve značajnije kroniče probleme. Upozoravali smo na to, idemo u sljedeću fazu. Želim upozoriti da nije pravilo da mlađi teže obolijevaju, ali da ima izuzetaka. I zato govorimo da i mlađi trebaju ostati doma i da mogu teško obolijevati. Kod nas u bolnici je četvero mlađih na respiratoru”, rekla je Markotić o preminulom 46-godišnjaku pa smo tamo u dva dana od najvećih autoriteta kada je u pitanju borba proitiv korone dobili podatke o tome da su umrli mlađi, prethodno zdravi pacijenti. A onda je uslijedio hladan tuš, u medije je dospjelo priopćenje Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije u kojem se otkriva da pacijent koji je preminuo ipak ima određene zdravstvene tegobe.

”Riječ je o pacijentu rođenom 1974. godine s prebivalištem u Pregradi, koji je u teškom općem stanju zaprimljen u Izolacijsku jedinicu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana 28. ožujka 2020. godine u večernjim satima.

Odmah po dolasku i procjeni stanja, pristupilo se mjerama intenzivnog liječenja, pacijent je stavljen na respirator i stabiliziran, a u ranim jutarnjim satima 29. ožujka 2020. godine dogovorno je premješten na daljnje liječenje u Kliniku za zarazne bolesti „dr. Fran Mihaljević“, gdje je liječen do 06. travnja 2020. godine, kada je unatoč svim primijenjenim mjerama preminuo. Važno je za naglasiti da se radilo o pacijentu koji je bio nepokretan uslijed posttraumatske tetraplegije i koji je bolovao od arterijske hipertenzije i adipoziteta.Ovim putem, u ime Stožera civilne zaštite KZŽ, izražavamo iskrenu sućut obitelji preminulog.

Pozivamo sve građanke i građane da se i dalje pridržavaju svih propisanih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, jer jedino na taj način bit ćemo uspješni u suzbijanju pandemije”, poručili su iz lokalnog stožera izazivajući u javnosti tisuće pitanja. Odgovor Nacionalnog stožera da su pogriješili, nije baš najbolje sjeo skeptičnom djelu nacije, no samo je on ono što smo dobili. Precizan odgovor danima su čekali i u lokalnim ograncima koji su u predblagdansko vrijeme željeli u svojim sredinama otvoriti tržnice, a da priču s tržnicama ministar Božinović nije baš najbolje izkoordinirao potvrdilo je i to što se bez njegova zelenog svijetla tržnica otvorila u Samoboru, dok je prilično jasan stav izrečen u Bjelovaru.

Tamo je gradska tržnica otvorena uz mnoge mjere opreza, ali bez dopuštenja Nacionalnog stožera, koji se pogubio i po pitanju izdavanja propusnica. Naime, niz je lokalnih dužnosnika upozorilo Božinovića na probleme koje stanovnicima ruralnih sredina nosi nemogućnost kretanje unutar županije, no on probleme tog tipa baš i nije detektirao, niti je uvažio njihove opaske, ali je zato krajnje neprimjereno jednu od pressica Stožera iskoristio da bi kritizirao šefa SDP-a Davora Bernardića.

Dok je koronakriza u Hrvatskoj bila tek u povojima Božinović se u javnosti počeo nametati kao jedan od autoriteta, no izgleda da sada upravo njegov pristup građanima najlošije sjeda, pa je tako rijetkiima sjela njegova najava zabrane prvoaprilskih šala na račun korone, a osim toga buru reakcije izazvala je najava nadzora mobilnih telefona svih građana. Sitnih problema s komunikacijom imao je i Krunoslav Capak on je od novinara zatražio da postavljaju samo afirmativna pitanja, a nedavno je javnosti morao objašnjavati što je točno mislio kada je kazao da bi se restriktivne mjere trebale provoditi do lipnja.

Stav Stožera oko nođenja maski također do sada nije jasno preciziran, a više nikome nije jasno je li ispravno ostati doma ili izaći u šetnju u prirodu pošto su i po tom pitanju iz Stožera poslali oprečne poruke. A u svemu tome možda su se najviše pogubili svi oni koji su od političara počeli stvarati kult ličnosti zaboravljajući da je u zbrci s koronom premijer Plenković našao vremena za sastanak s urednicima biranih medija obećavajući im novac od vlade u zamjenu za izvještaje koji će ići na ruku vladajućima. I vidi vraga ubrzo potom na naslovnice je dospjela Beroševa supruga, potom se ministar u medije probio i stoga što se javio dječaku koji ga je naslikao kao heroja, a onda smo doznali i kako izgleda radni dan ministra Božinovića, naime na jednoj od televizija komentirale su ga njegove podređene dužnosnice. Stožer doista korektno radi svoj posao, ali nemojte zaboraviti da onaj tko radi, i griješi, a osim toga imajte na umu da je tu u svemu ovome još uvijek jednim djelom prisutna i politika.