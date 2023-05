JE LI MOGUĆE DA IM SE OVO DOGODILO? HDZ-ov debakl koji je svima promakao: Ovo je ogromna opasnost za Plenkovića

Autor: Iva Međugorac

Danima se u HDZ-u strahovalo od rezultata izbora za gradsko vijeće koji su se održavali u 12 vinkovačkih mjesnih odbora. Strah za HDZ-ovce u ovom gradu na koncu ipak nije bio opravdan pošto su u koaliciji s HDZ-om osvojili 66 posto glasova, odnosno osvojili 77 vijećničkih mandata od njih ukupno 108. Domovinski pokret koji je također sudjelovao na ovim izborima ostao je na 438 glasova, odnosno na 17 mandata, a HSU kao treća opcija u ovom gradu s 407 glasova može računati na 11 vijećničkih mandata.

Plenković se distancira od Dekanića

Iako strah nije bio opravdan jasno je da su u vladajućim redovima po pitanju Vinkovaca strahovali zbog krize koju je na razini županije izazvalo nedavno privođenje HDZ-ova župana Damira Dekanića, koji je odnedavno ponovno na slobodi. Premda je stranka formalno čvrsto stala uz župana Dekanića ne želeći riskirati s novim izborima u ovome kraju, po HDZ-u se prenose i neke druge verzije priče.





”S Dekanićem više nitko iz vrha stranke ne komunicira, to je svojevrsni naputak iz Zagreba, iz vrha HDZ-a odnosno neizravno od premijera Plenkovića koji je naložio i to da se Dekanić manje pojavljuje i na stranačkim skupovima. Naprosto ga je odlučio reducirati. Vinkovce jesmo izvukli, ali ovo i nisu toliko značajni izbori, pred nama su parlamentarni izbori i tu će situacija ipak biti nešto drugačija, daleko ozbiljnija. U stranci to moraju znati.

Ovo je županija u kojoj je Domovinski pokret iznimno jak i mogla bi nam biti itekako krizna, tim više što mi ovdje u županijskoj organizaciji više niti nemamo snažnih kadrova, što je i inače generalno najveća boljka ovog Plenkovićeva HDZ-a”, kaže naš sugovornik te napominje da će se te slabosti s kadrovima posebice vidjeti sada kada se budu prekrajale izborne jedinice.

Plenković nema na koga računati

”Pazite, mi smo primjerice na prošlim parlamentarnim izborima u petoj izbornoj jedinici imali jednog Zdravka Marića, a sada Plenković tu očito računa na ministra Banožića, veliko je pitanje što on može u srazu s Ivanom Penavom. Ovo je jedna od izbornih jedinica u kojoj će se voditi velika bitka. Sigurne ljude Plenković za sada ovisno o tome kako će se korigirati jedinice ima samo za drugu izbornu jedinicu, tu Gordan Jandroković može opet računati na respektabilan rezultat.

Sigurna je i Anušićeva pobjeda u četvrtoj jedinici, Oleg Butković i Tomo Medved bi također u svojim jedinicama mogli ostvariti uspjeh, ali ogroman problem predstavljaju Plenkoviću predstavljaju izborne jedinice na Jadranu odnosno jedinice koje će obuhvaćati Zadar, Split, Šibenik”, nabraja naš sugovornik koji se pri tome poziva i na rezultate izbora za mjesne odbore u Trogiru, gdje je baš kao i u Varaždinu trijumfirao SDP koji je osvojio 1244 glasa, odnosno 23 mjesta u Vijeću.

Slijedi potom koalicija Zajedno za Trogir, SUverenisti i HSLS s osvojenih devet mandata odnosno 578 glasova dok je HDZ tek na trećem mjestu sa svega šest mandata, odnosno sa samo 350 glasova.









Mali vjesnici velikih problema

‘‘To su mali vjesnici problema u stranci, HDZ je doživio potpuni potop, za Suvereniste je ovo značajan uspjeh, a SDP-ova pobjeda je uvjerljiva, s tim da ovdje Pokret i Most nisu ni sudjelovali na izborima. Ovakvi rezultati koji su se zaredali nisu dobra uvertira za parlamentarne izbore, ali Plenković to ignorira, ili mu nitko od njegovih savjetnika to nema snage priopćiti dovoljno ozbiljno.

Most izbore u desetoj jedinici neće propustiti, oni su tu jaki, a sve je jači i bračni par Puljak. To bi Plenkoviću vrlo ozbiljno moglo poremetiti planove jer ako HDZ izgubi Dalmaciju mi smo definitivno izgubili izbore”, kaže naš sugovornik dodajući da zbog toga već neko vrijeme vlada košmar i u Splitsko-dalmatinskoj organizaciji stranke, i u samoj splitskoj organizaciji HDZ-a u kojoj se tenzije nisu smirile ni nakon nedavno održanih unutarstranačkih izbora na kojima nije smanjen utjecaj stranačkog kapitalca Ante Sanadera.









Stranački kapitalac Božidar Kalmeta navodno je razlog sve većeg nezadovoljstva u zadarskoj organizaciji stranke u kojoj također dio članstva progovara o potrebi za promjenama, nezadovoljstvo tinja i u šibenskom kraju gdje je HDZ na županijskoj razini već doživio debakl na lokalnim izborima, ali dok lokalci govore Plenković nastavlja po svojem posve siguran u to da nitko i ništa ne može poremetiti njegove planove o osvajanju još jednog, odnosno trećeg uzastopnog mandata na što također u djelu stranke gledaju s dozom rezerve te napominju kako uza ove krizne situacije na terenu HDZ-u i Plenkoviću nad glavom vise i potencijalne nove afere te nova uhićenja, a pitanje svih pitanja u svemu tome jest kako će se rasplitati slučaj bivše ministrice Gabrijele Žalac, koja se navodno već nagodila.