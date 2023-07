Je li Milanović toga svjestan? Ponovno je Plenkoviću napravio ogromnu uslugu: Nadigrao je protivnike i ostvario svoj cilj

Autor: Iva Međugorac

Svjesno, ili ne predsjednik Republike Zoran Milanović na Hvaru je u tajnosti organizirao susret s prvim čovjekom RS-a Miloradom Dodikom koji se probio na naslovnice svih medija u zemlji, koji su se danima zabavljali s raznim teorijama na tu temu. Sve se to odvijalo nedugo nakon izvanredne sjednice Sabora, na kojoj je inzistirala oporba, a koju im i jest odobrio Milanović. Ta se izvanredna sjednica međutim može svesti na staru narodnu poslovicu ‘tresla se brda rodio se miš’ jer aferu HEP suprotno očekivanjima od tada više nitko niti ne spominje pa bi se moglo reći kako je premijer Andrej Plenković i ovoga puta nadigrao protivnike i uspio realizirati svoj cilj pri čemu mu je pomogao upravo Milanović.

Aferu u HEP-u više nitko ne spominje

”Plenković je oko ove teme najavio provjere nastojeći slučaj razvući do ljetne stanke i godišnjih odmora, što mu je za sada pošlo za rukom aferu u HEP-u više nitko niti ne spominje, on je i ovo gurnuo pod tepih kao što je gurnuo aferu u INA-i pa sada malo tko propitkuje i njegovu, ali i odgovornost ministra gospodarstva Davora Filipovića”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz vladajućih redova koji smatra da je Milanović zapravo i ovaj put napravio uslugu predsjedniku Vlade premda nije jasno je li on to učinio ciljano, ili s nekim drugim namjerama. Ono zbog čega u vladajućim redovima ipak ne mogu biti posve ravnodušni kada je posrijedi afera u HEP-u jest to što se u ovu priču involvirao Uskok.

”Nije Plenković riješio aferu gurajući je pod tepih, ali je svakako privremeno ugasio požar koji je prijetio njegovoj Vladi i njemu. Posljednje ankete kažu da se ovaj slučaj nije previše odrazio ni na HDZ-ov rejting. Dakle može se reći da je premijer i ovaj put odradio dobar posao i riješio veliku krizu”, navodi naš sugovornik koji kaže da se premijer sastao i sa koalicijskim partnerima s kojima je razgovarao o plinskoj aferi.





”Plenković je na tom sastanku prije svega osigurao potporu sebi, a onda i ministru Filipoviću koji je glavni čovjek energetskog sektora. Njegova pozicija za sada nije nestabilna jer je uspio i Plenkovića i partnere u Vladi uvjeriti da nikome nije namjerno pogodovao u aferi s plinom”, kaže naš sugovornik te dodaje da shodno tome nema smisla ni spominjati eventualnu odgovornost uprave HEP-a odnosno Frane Barbarića jer je ionako dopisima koji su dospjeli u javni prostor dokazano da je HEP ministra o viškovima plina pravodobno obavijestio.

Filipović je za sada siguran

”Filipović je za sada što se tiče Plenkovića siguran, on je premijera uspio uvjeriti u to da mu Uprava HEP-a u svojim dopisima je spominjala viškove plina, ali da nigdje nije rečeno što oni s tim viškovima kane učiniti te da nije rečeno kako će ga prodavati ispod tržišne cijene. Koliko je to dugoročno dobro što je Plenković takvo objašnjenje prihvatio zdravo za gotovo teško je reći, ali u svakom slučaju premijer je i njemu rekao kako se odgovornost u ovom slučaju nastavlja istraživati”, navodi naš sugovornik te kaže kako i unutar stranke, ali i među partnerima iz koalicije još uvijek postoje oni koji nisu zadovoljni ovakvim raspletom situacije.

”Neki doista nisu zadovoljni Plenkovićevim ignoriranjem ove afere jer se približavaju izbori, a ako afera do jeseni bukne još jače to bi moglo štetiti i HDZ-u, ali i ostatku koalicije, postoji u HDZ-u dio onih koji smatraju kako je netko ipak trebao snositi odgovornost za aferu koja je nastala, jer Plenković neće dugo moći zagovarati tezu o tome kako u ovom slučaju nitko nije bio odgovoran. Javnost ne zanimaju namjere, zanima ih preuzimanje odgovornosti, sve i da nije bilo namjere propusti su napravljeni. Filipović je i javno, i kod Plenkovića, i na sastancima u HDZ-u, ali i sa članovima Vlade dobio priliku da iznese svoju stranu priče, za razliku od druge strane odnosno HEP-a i Barbarića koji se do sada javno nije oglašavao na ovu temu”, kaže naš sugovornik koji kaže da će ukoliko se nakon Uskokovih izvida utvrdi kazneno djelo netko ipak morati snositi posljedice.

”Plenković se prije toga nije usudio dirati u Filipovića, jer je svjestan da bi time udario na njegov ego, on je spreman na sve kako bi se zaštitio i sačuvao svoju poziciju i obraz, zato je premijer s njime posebno oprezan te je zato ustrajao na tezi da je slučaj prenapuhan, što mu se za sada uspostavilo kao dobar put”, zaključuje naš sugovornik. Do kada će Plenković moći na ovaj način putovati ostaje za vidjeti no činjenica je da je u svega desetak dana uspio gurnuti pod tepih golemu aferu u HEP-u te u isto vrijeme ugasiti štrajk u pravosuđu, i otići mirno na odmor nakon kojega ga čeka vruća politička jesen u kojoj će Plenković krenuti i u još intenzivnije pripreme za parlamentarne izbore.