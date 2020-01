JE LI KUJUNDŽIĆ POGODOVAO FARMACEUTSKOM LOBIJU: Tko je Hercegovac koji mu je posudio novac za kuću?

Autor: dnevno.hr

Prvi čovjek hrvatskog zdravstva Milan Kujundžić objavio je novu imovinsku karticu, iz kje je vidljivo kako mu je 300 tisuća kuna posudio Miro Palac, suvlasnik i predsjednik Nadzornog odbora veledrogerijePharmanet te vlasnik ljekarne Palac. Tom objavom HDZ-ov ministar pokušao je objasniti porijeklo djela novca kojim je kupio jednu od svojih kuća na zagrebačkim Ravnicama. Kada je o nekretninama riječ Kujundžić u kartici navodi apartman od 50 kvadrata u Novalji koji je procjenjen na 750 tisuća kuna, nadalje tu je kuća u Markuševcu u Zagrebu kupljena kreditom, radi se o nekretnini od 131,91 m2, ista je pak procjenjana na 1.500.000 kuna. Ministar je u imovinskoj kartici naveo i kuću u Ivanbegovini površine 100 kvadrata, koju je stekao nasljedstvom, a približne vrijednosti 650.000 kuna. U imovinskoj kartici nalazi se još jedna kuća u Zagrebu, površine 288 kvadrata, stečenom kreditom, pozajmicom i kupnjom od drugih izvora dohotka, približne tržišne vrijednosti od 1.462.500 kuna, javio je N1.

Inače, Palac od kojeg je Kujundžić posudio novac za kuću korijene vuče iz Hercegovine, točnije iz Gruda, gdje je odrastao družeći se sa bivšim ministrom Goranom Marićem. ”U gimnaziji smo bili bliski, ne znam ni sam po čemu, možda po averziji prema režimu, nametanju kolektivizma koje je negiralo osobnost, individualnost, kreativnost. Zazirali smo od manifestacija s pretežno komunističkom ikonografijom, što smo izbjegavali i ignorirali. Naravno, nismo bili toliko naivni da bismo se izlagali opasnostima. U takvom režimu jedino nam je ostao sport da nešto kažemo o sebi. On je igrao nogomet, a ja košarku. Njega kao osobu najbolje je opisao naš zajednički prijatelj koji mi je rekao. ‘Tko nema Gorana za prijatelja, taj ne zna što je istinski prijatelj’“, govorio je Miro Palac, koji je u svom rodnom kraju kojega prema tvrdnjama upućenih nikada nije zaboravio i danas iznimno cijenjen, a osim prisnosti s Kujundžićem i Marićem, u korektnim je odnosima i sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, što ne čudi, budući da je i šef metropole iz istoga kraja. No, ova priča kada je o Kujundžiću riječ nameće nešto širi spektar pitanja pa se tako otvara prostor za sumnju u potencijalno pogodovanje, sukob interesa, pa i Kujundžićevo podilaženje farmaceutskom lobiju.

U tom kontekstu valja podsjetiti na poruke koje su svojedobno stizale iz zagrebačkog Imunološkog zavoda, a kojima se intenzivno bavio naš portall. Naime, Plenkovićeva vlada predvođena Kujunžićem u lipnju 2017.godine najavila je revitalizaciju Zavoda te je shodno tome postignut dogovor između Gorana Marića, Marija Antonića i Bandića, a koji je uslijedio nakon sastanka u Gradskoj upravi. Tada je objavljeno, kako je riječ o povijesnom susretu, nakon kojeg je dogovoreno zajedničko pokretanje projekta novog Imunološkog zavoda. Prema dogovoru, Grad Zagreb dobio je trojicu predstavnika u famoznom Povjerenstvu koje se trebalo baviti oporavkom Imunološkog, a u kojem su sjedila i trojica predstavnika ministarstava – gospodarstva, državne imovine i zdravstva. Povjerenstvo je te 2017. godine dobilo rok od 30 dana da ponudi model za oporavak Imunološkog.

No, ništa se nije pomaknulo s mrtve točke. Štoviše, dinamika i sadržaj kojim su se odluke o Imunološkom donosile, pokazivale su nezainteresiranost odgovornih, a ni zaključak se nije provodio u djelo, pa partnerstvo Grada i države nije dalo nikakve rezultate. Proizvodnje nije bilo, a to je u procesu koji je trajao već tri godine bilo – najbitnije.Intrigantno je i to što je Zagrebačka burza nedavno isključila iz kotacije dionicu Imunološkog, a kao razlog za poduzimanje te mjere navedeno je: ”Neispunjavanje obveza transparentnosti propisanih Pravilima Burze od strane Izdavatelja”. Upravo u tom grmu mogao bi čučati odgovor mnoga pitanja o Imunološkom, jer navedeni razlog daje naslutiti da je riječ o nemaru i neogodovornosti u vođenju Zavoda. A za to stanje su krive uprave, ali i nadzorni odbori i – država, jer je očigledno da se ne šalju redovita izvješća o poslovanju, baš kao niti ostale relevantne informacije

Valja također istaknuti, posebno u vezi proizvodnje krvnih derivata – načelo samostalnosti preporuka Vijeća Europe i Svjetske zdravstvene organizacije – prema kojima bi svaka država trebala za vlastito stanovništvo osigurati lijekove iz krvi, ili plazme dobivene od krvi vlastitog stanovništva. Svaka bi država trebala samostalno brinuti i o vlastitoj proizvodnji, što zapravo ni ne čudi, jer riječ je, među ostalim, i o sigurnosnom pitanju javnozdravstvenog suvereniteta. Imajući u vidu mogućnost izbijanja rata, ili neke druge krize, ukoliko ne raspolažemo vlastitom proizvodnjom, ovisimo o uvoznicima, a u tim potencijalno opasnim scenarijima, nećemo raspolagati vitalnim lijekovima, jer države iz kojih se oni uvoze, prednost će dati svojim matičnim zemljama…Osim što je riječ o kompaniji od vitalnog značaja, oživljavanje Imunološkog dio je tradicije, a ne treba zanemariti niti vlastita istraživanja i razvoj, kao niti drugu proizvodnju koja uključuje virusna i bakterijska cjepiva, te antitoksine protiv zmijskog otvora, ali i niz drugih kvalitetnih proizvoda iz Imunološkog od kojih su neki najbolji na svjetskoj razini. Znajući koliko je Imunološki za svakog stanovnika naše zemlje značajan, nameće se pitanje – zašto nitko ništa nije poduzimao po tome pitanju? A onda se, pak, odgovor sam po sebi nekako isprofilira, kada se rezimira tko je sve bio sudionikom „imunološke“ višegodišnje trakavice… Spas se ne nazire, no naziru se neke druge zanimljive pojave koje bi mogle ukazivati i na opstrukciju koja se po svemu sudeći provodi čak i u famoznom Povjerenstvu za spašavanje Imunološkog, ali i u Upravnom vijeću koje je neprestano u blokadi. Tijela su to u kojima stoluju kadrovi prisni s Kujundžićem, pa dok oni odugovlače sa sastancima i konkretnim koracima, te rješenjima, podaci o potrošnji lijekova iz plazme, koje objavljuje HALMED, otkrivaju da je od 2014. (kada je zadnji put Imunološki proizvodio te lijekove), do 2017. godine (do kada su dostupni podaci) u Hrvatskoj potrošnja krvnih derivata porasla za 50 posto. Konkretnije – za oko 65 do više od 95 milijuna kuna…

Je li moguće da je tih gotovo sto milijuna kuna, razlog zbog kojih se odgađa i blokira spašavanje Imunološkog? Pogoduje li tako ministar Kujundžić s partnerima, koje je postavio u strateška tijela, farmaceutskom lobiju koji bi se bez previše poteškoća mogao odreći kojeg milijunčića, kako bi se ubrzalo rješavanje nagomilanih problema koji muče Imunološki?

Pitanja su to na koja ne stižu odgovori iz redova vladajućih, a da kojim slučajem živimo u kakvoj uređenoj zemlji, odgovore bi, možda, iznašli pravosudni organi. Jer, vrlo je simptomatično da država u proračunu Ministarstva zdravstva izdvaja 34 milijuna kuna za plaće 160 zaposlenika Imunološkog, koji ništa ne uprihoduju, a usporedo troši još i tih gotovo 100 milijuna „farmaceutskih“ kuna…