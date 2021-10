JE LI IVANA KEKIN PREŠUTJELA ISTINU? Demantirao je vlastiti muž Mile Kekin: Izjava zbog koje spominje tužbe

Autor: Iva Međugorac

Burna se rasprava povela u emisiji “U mreži prvog” na Hrvatskom radiju u kojem su gostovali HDZ-ov Davor Filipović, Ljubo Jurčič iz Stranke Možemo i Ivana Kekin kao predstavnica platforme Možemo, odnosno Nove ljevice. U jednom dijelu emisije Kekin je ušla u ozbiljnu polemiku s HDZ-ovim nesuđenim gradonačelnikom Filipovićem.

“Nitko u prvih 100 dana nije očekivao čuda u našem gradu, ali nije očekivao ni ovakav kaos”, rekao je Filipović problematizirajući Holding i bočnicu Srebrenjak te tvrdeći da Možemo postaje platforma sukoba interesa kao i da nisu u stanju upravljati gradom. ”Iznosite čiste laži, kako vas nije stid”, upitala je Filipovića zastupnica Kekin, kojoj je Filipović replicirao tvrdeći da je i njen suprug Mile Kekin od Bandića dobio povlašteni parking.

“Znate li da je ovo utuživo što radite. Gospodin Filipović kontinuirano iznosi laži i kada ga se suoči s tim da je to laž on kaže da to piše u novinama. U novinama piše svašta i morate provjeravati svoje izvore”, poručila je Kekin kojoj je Filipčović uzvratio pozivajući se na napise iz relevantnih medija.

Da je doista Kekin i sam priznao postojenje povleštenog parkinga jasno je iz njegove izjave za Večernji koju je dao u listopadu 2011. godine.

”Nisam jedini. Dobili smo kartu jer nemamo vanjskog parkinga”, kazao je Mile Kekin za ovaj medij, čime je po svemu sudeći ni ne sluteći demantirao današnje teze svoje supruge, saborske zastupnice Ivane Kekin.