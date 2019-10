JE LI ITKO ZAPAZIO? Nešto se jako čudno događa s Kolindom: Vrijeme curi! Kako dalje?

Elokventa, inteligentna, uspješna i nepokolebljiva, tako je prije nešto više od pet godina ulazeći u utrku za predsjednicu države izgledala Kolinda Grabar-Kitarović, žena koju je za tu bitku priredilo tadašnje HDZ-ovo rukovodstvo koje je čvrsto stalo uz nju, vodeći bitke na terenu, u dijaspori i na društvenim mrežama. U to doba, aktualna šefica države imala je i znatno više vremena nego li danas da se pripremi za kampanju pa se tako njezina kandidatura počela kuhati godinu dana prije izbora. Valja se prisjetiti kako se o predsjedničkim izborima prije njihova održavanja lamentiralo mjesecima, u HDZ-u su se po tome pitanju vodile ozbiljne debate, tražilo se ime koje bi moglo srušiti Josipovića, spominjalo se tu akademika Reinera, nekog nestranačkog kandidata, a potom je stranačka vrhuška zaključila da nema bolje od bivše ministrice s beskompromisnim vanjskopolitičkim stažem i karijerom u NATO-u.

I bi tako. Ova uspješna i atraktivna dama, stala je na žulj pijanistu Ivi te nakon 15 godina otvorila vrata Pantovčaka HDZ-u. Predsjednica je u to vrijeme prštala samopouzdanjem, a iz bijelog svijeta donijela je košaru darova umotanih u predizborna obećanja. Bila je hrabra i energična, a veliki dio posla, gotovo presudnog, odradio je i Milijan Brkić, operativac koji je ustrojio stranačku mašineriju. Na noge su ustali branitelji, domoljubi, desne frakcije, svi oni koji su bili nezadovoljni Josipovićevim sviranjima po ‘regionu’. Uz predsjednicu koja je obećavala, stali su Hrvati iz dijaspore, oni u BiH stajali su u redovima da bi joj dali svoj glas, crkva, vjernici, oni koji su se formirali u šatoru u Savskoj. Ipak, valja napomenuti da uza svu tu podršku, samouvjerenost i stranačko jedinstvo pobjeda na izborima baš i nije tekla glatko, Josipovića je jedva savladala.

U pet godina mandata, malo je obećanja ispunjeno, predsjednica je koketirala s raznim politikama, mijenjala dresove, odustajala od najava, a svaki njezin korak pomno se secirao. U medijima zapravo nikada nije uspjela isposlovati blagonaklon tretman kakav je imao njezin prethodnik, dobrim djelom seciralo je se i stoga što je žena. S takvom pozadinom, ona sada starta u još jednu bitku za Pantovčak, one energije s početka priče više nema, sve je manje samopouzdanja i čelične odlučnosti, a osim toga nestao je i HDZ-ov tim operativaca. Na funkciji se drži tek Brkić, ali s puno manje žara no što je to bilo onda kada je vođena prva kampanja.

Oko predsjednice više nema niti jednog čovjeka koji je vodio njezinu pobjedničku kampanju, u ovu gotovo sudbonosnu utrku upustila se s neiskusnim Anušićem koji se kroz nju nastoji ogrepsti za svoj djelić kolača, a problemi u HDZ-u koji stoji iza nje niču kao gljive nakon kiše. I tamo se vode igre prijestolja te se svatko bori za sebe, sve je manje aduta s kojima se može boriti, sve je manje obećanja koja može ponuditi, Domoljubna koalicija koja je tada s Karamarkom vodila bitke također više ne postoji, a svi oni koji su je tvorili danas podupiru Škoru. Zoran Milanović oko sebe je okupio ljevicu i vrlo će se vjerojatno s predsjednicom naći u drugom krugu, a pred njom je sada vrijeme u kojem će morati povratiti staru slavu, no tog vremena jako je malo.