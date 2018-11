Je li itko primijetio što se dogodilo u Sabornici? Ovime su hrvatski političari sve priznali

Autor: Hina

Iako je na dnevnom redu u Saboru izrazito važna tema o rehalansu proračuna o čemu je progovorio i ministar financija Zdravko Marić čini se kako to veliki dio zastupnika ne zanima. Sabornica je skoro pa prazna, a preostalih nekoliko prisutnih ne djeluje pretjerano zainteresirano za današnju temu.

Uhljebili su se na sigurno, čemu da sad dolaze redovno i sudjeluju u ostvarenju svih onih danih obećanja. Uz svoja redovne plaće, saborski su zastupnici u prvoj polovici ove godine potrošili dodatnih 5,1 milijuna kuna za stanarine, dnevnice, avione, hotele, naknade za odvojeni život. Rekorderi po troškovima bili su SDP-ov Domagoj Hajduković (89.913 kuna) i HDZ-ov Ante Bačić (89.488 kuna), pokazuje saborska statistika.

Riječ je o zastupnicima, članovima nekoliko saborskih odbora od kojih se za neke podrazumijevaju česta službena putovanja u inozemstvo, a time i određeni troškove, poput troškova za zrakoplove i hotele. U Hajdukovićevu slučaju, troškovi zrakoplova iznose nešto više od 15 000 kuna, hotela 17 000 kuna, Bačić je, pak u prvoj polovici godine na zrakoplov potrošio nešto više od 17 000 kuna, a za hotel oko 6000 kuna.

Po troškovima ih slijede HDZ-ovi Željko Raguž (85.378 kuna), Sanja Putica (83.608 kuna) i Miro Kovač (82.873 kuna). Kod Raguža, koji je u sabor ušao s liste za dijasporu, najveću stavku čine troškovi automobila (45.360 kuna) budući da na zasjedanja dolazi iz Hercegovine. Putica i Kovač također su članovi odbora koji uključuju česta putovanja, poput odbora za vanjsku politiku, za europske poslove, za međuparlamentarnu suradnju itd.

S druge strane, 23 zastupnika nije, mimo plaće, imalo drugih troškova, uglavnom se radi o zastupnicima s prebivalištem u Zagrebu i okolici.

Predsjednik sabora Gordan Jandroković u pola godine imao je 36.000 kuna dodatnih troškova, od čega gotovo trećinu na avion. Njegova dužnost, naime, uključuje česta putovanja i iz Hrvatske.

Marić je istaknuo kako i unatoč predviđenim rashodima za protestirana jamstva Uljaniku, rezultat za 2018. ostaje na razini originalnog plana od 0,5 posto BDP-a proračunskog deficita, ili 2,23 milijarde kuna.

“Da imamo istu situaciju kao prošle godine, mi bismo mogli već u ovom trenutku konstatirati da će i 2018. proračun opće države završiti s viškom, no s obzirom na okolnosti vezanih za Uljanik grupu, to je u ovom trenutku nemoguće reći”, poručio je Marić.

Ove je godine, naglasio je, jamstvena pričuva višestruko nedostatna za ukupno podmirenje obveza, pa se rebalansom predlaže povećanje iste za 2,6 milijarde kuna – s 265 milijuna originalno na 2.865 milijardi kuna. “Isključivi razlog tog povećanja je protestiranje jamstava za grupaciju Uljanik”, ustvrdio je Marić.

Istaknuo je kako Vlada ne odstupa ni od plana da se niti ove godine, treću godinu za redom, smanjuje udio javnog duga u BDP-u. “Prema našim zadnjim kalkulacijama ta bi brojka za kraj ove godine bila na razini 74,6 posto BDP-a”, rekao je.

Ministar financija je u objedinjenoj raspravi o izvršenju državnog proračuna, primjeni fiskalnih pravila te izmjenama državnog proračuna za ovu godinu naveo makroekonomske pokazatelje prema kojima je u prvih šest mjeseci ove godine BDP porastao 2,7 posto. U istom vremenu inflacija je rasla 1,4 posto, industrijska proizvodnja 0,4 posto, promet u trgovini na malo 3,9, građevina 3,0, a broj noćenja turista 8,8 posto.

“Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu ove godine ostvareni su u iznosu 59,9 milijardi kuna, što je na međugodišnjoj razini porast od 2,9 posto ili 46,5 posto godišnjeg plana”, kazao je Marić.

Porezni prihodi su najznačajniji i u prvih je šest mjeseci, kazao je, prikupljeno 35,4 milijardi kuna.

“Dobri trendovi prvih šest mjeseci prenijeli su se i na ostatak godine. Prema rebalansu planira se povećanje ukupnih prihoda državnog proračuna sa 129 na 129,2 milijarde kuna”, rekao je Marić. Kada se gledaju porezni prihodi, dodao je, predviđa se rast od 2,1 milijarde kuna ili 2,7 posto, najviše od PDV-a u iznosu od 51,1 milijardu kuna.

Prihodi od poreza na dobit bit će za 1,3 posto veći, odnosno u visini od 8,4 milijarde kuna, prihodi od doprinosa 2,6 posto veći ili ukupno 24,9 milijarde kuna, prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi trebali bi biti 18,2 posto veći. Što se tiče rashoda, oni su ukupno za ovu godinu rebalansom planirani na 131,7 milijardi kuna, što je smanjenje od 1,6 milijardi u odnosu na tekući plan.

Rebalansom se, kazao je ministar, najviše dodatno izdvaja za sustav zdravstva u iznosu od 405,3 milijuna kuna, transfer HZZO-u za naknade za bolovanja iznad 42 dana, obveze po sudskim sporovima dodatnih 312,6 milijuna kuna.

Zamjerke iz redova oporbe na predloženi rebalans nisu izostale.

Mostova Sonja Čikotić tako je prigovorila nedovoljnom izvlačenju sredstava iz EU fondova, a SDP-ovac Peđa Grbin ministra je prozivao jer spominje rast BDP-a od 2,8 posto, a to je, navodi SDP-ovac, manje od nekih ekonomija u okružju. “Spomenuli ste rast BDP-a od 2,8 posto. No, Slovenija ima 4,3 posto, Rumunjska 4,2, Slovačka 3,9 posto. To su zemlje s usporedivom ekonomijom, a rast im je je daleko veći”, istaknuo je Grbin.

Marić mu je uzvratio kako se gospodarski rast koji Hrvatska ima bazira na realnim osnovama. “One su danas te koje jesu. Mi svi skupa sigurno bismo željeli više i želim vjerovati da Hrvatska može ostvariti i više stope. No, u ovom trenutko ovo je realnost”, poručio je ministar.

“Ova rasprava me podsjetila na onu narodnu: ‘Trči, trči trčuljak, bježi, bježi trošuljak, moli Boga trčuljak da uhvati trošuljak’ u kojoj bi odgovor bio – ministar i proračun. Vi ste uspjeli, uhvatili ste rashode s povećanjem prihoda i to se mora čestitati”, ustvrdio je nezavisni Tomislav Žagar, ali i također zamjeri smanjenju povlačenja sredstava iz EU fondova.

Branimir Bunjac (Živi zid) čudio se jer dok ministar govori o rasterećenju građana, sam navodi da su administrativni troškovi ove godine viši za 18 posto.

Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) rekao je kako su prihodi koje je ministar Marić projicirao nerealni, te mu je zamjerio da se oslanja previše na transfere iz EU. “Nama treba samo tri posto rasta BDP-a da možemo plaćati kamate na državni dug i Vi to dobro znate”, poručio je Mariću.

Saborska oporba u ponedjeljak je iznijela niz kritika na predloženi rebalans ovogodišnjeg državnog proračuna, ističući da država i dalje više troši nego što zarađuje, a Vladu su prozivali i za loše povlačenje novca iz EU fondova.

“Kad se sve zbroji i oduzme, više trošimo nego zarađujemo, tu počinje i završava priča”, istaknuo je Mostov Božo Petrov.

“Ako mislite da je to održivo, pozivam građane da u obiteljskom proračunu počnu trošiti više nego zarađuju, pa neka vide dokle će ih to odvesti”, poručio je vladajućima i dodao kako građani, za razliku od Vlade, ipak moraju biti odgovorni.

Petrov je ministru financija Zdravku Mariću poručio da mu izgleda kao “hobotnica koja pokušava začepiti sve rupe po brodu koje se otvaraju”, ali da će “za kamere uvijek biti smiješak zbog PR-a”.

Naglasio je kako se rebalansom ne može sakriti slika izgubljene, nehomogene Vlade koja “doslovno tumara bespućima neodgovornog i nesustavnog upravljanja državom”. Vladu proziva da nema strategiju financijskog upravljanja zemljom, da rebalans ne stvara preduvjete za reformske korake, a kao najgori smatra to što je iz EU fondova povučeno 2,7 milijardi kuna manje nego je planirano.

Na isti problem upozorava i SDP-ov Branko Grčić. Ta se brojka u rebalansu spušta za 2,7 milijardi kuna, s 13,6 na 10,9 milijardi kuna, ističe i napominje kako je slično bilo i lani, s tim da je stvarno izvršenje proračuna na kraju godine bilo još za par milijardi kuna manje. Tako će biti i ove godine, prognozira Grčić i upozorava da je Hrvatska nakon pet godina iskoristila samo 14 posto tih sredstava, a u idućih pet godina treba iskoristiti i isplatiti 86 posto ukupnih sredstava.

SDP-ov zastupnik upozorava i na rast poreznih prihoda, odnosno rast apsolutnog opterećenja građana i firmi, te ocjenjuje da je novi krug poreznog rasterećenja slab, mlak i nedovoljan.

Branimir Bunjac (Živi zid) dao je rebalansu ocjenu nedovoljan jer se, tvrdi, udio javnog duga u BDP-u nije smanjio, već porastao jer je država otplatila 21 milijardu kuna duga, a zadužila se za 24 milijarde kuna. “Prema tome, oporavka u proračunu nema i Vlada zaslužuje ocjenu nedovoljan. To je politika uzimanja kredita da se zatvore krediti”, kazao je.

Osvrnuo se i na stavku državnih jamstva za Uljanik u iznosu od 4,3 milijarde kuna, ističući da je Vlada očito neselektivno davala jamstva te će na kraju sve platiti građani.

“Uljanik je dobrodošao da bude kriv za sve”, kazala je Anka Mrak Taritaš (GLAS) a za rebalans rekla kako “nema neke velike drame, ali ni nade za ozbiljniji iskorak u budućnosti”.

Što se tiče podbačaja u povlačenju novca iz EU fondova navela je da je Ministarstvo gospodarstva povuklo 820 milijuna kuna manje o planiranog, Ministarstvo poljoprivrede oko 400 milijuna kuna manje, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 226 milijuna kuna manje, a Ministarstvo zaštite okoliša 736 milijuna manje od planiranog.

Boris Milošević (SDSS) istaknuo je da problem planiranja EU sredstava nije od jučer, već se ponavlja iz godinu u godinu, apelirajući na Ministarstvo financija da bolje osposobi ostala ministarstva o proračunskom planiranju.

Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) proračun naziva nerealnim. “Po ovakvoj ekonomskoj politici koja se u Hrvatskoj provodi godinama ne možemo postići stopu rasta BDP-a veću od 3 posto da se okrenemo naglavačke, a 3 posto moramo rasti samo da bi mogli otplaćivati kamate na državni dug”, istaknuo je.

Branko Bačić (HDZ) naglasio je da je ova godina bila izazovna, podsjetivši na nagodbu za spas Agrokora, problem brodogradilišta Uljanik i 3. maj, restrukturiranje Petrokemije, pohvalivši upravljanje javnim financijama u takvim okolnostima.

“Da nam ne prijeti aktivacija jamstva od 2,6 milijardi kuna danih Uljaniku, rebalans bi bio tehnički i rezultirao većim suficitom nego prošle godine”, rekao je. Posebno je pohvalio smanjenje rashoda na poziciji kamata za 100 milijuna eura.

Ivan Šuker (HDZ) istaknuo je da su provedene reforme dale rezultate na prihodovnoj strani proračuna, dok na stranu rashoda utječu strukturni problemi koji traju godinama, zdravstvo i aktiviranje državnih jamstava za brodogradilišta.