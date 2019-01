Je li ga ova fatalna dama mogla stajati karijere: Tko Tolušiću podmeće seks aferu s kokainom?

“Netko mi podmeće”, tvrdio je tako prije svega nekoliko tjedana drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić, nakon što se u javnom prostoru počela propitkivati njegova uloga u aferi SMS koja još uvijek nije raspetljana pa tako nije poznato niti tko je taj netko tko podmeće ovom utjecajnom političaru. No, čini se da i bez ove afere koja se splela oko Brkića s podmetanjima paraobavještajnog podzemlja kojemu su se na meti našli istaknuti članovi vladajuće stranke nije kraj, pa se tako u fokusu javnosti našao i potpredsjednik Vlade, HDZ-ov ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kojemu je netko nepoznat karijeru pokušao ugroziti plasirajući u javnost falsificirane fotografije na kojima je prikazan u društvu s prostitutkom, a s kojom konzumira kokain.

No, afera koja je mogla ugroziti kako ministra, tako i vladu navodno je spriječena u posljednjem trenutku nakon što je SOA došla do fotografija čije se krivotvorenje utvrdilo. O događaju koji ga je doveo u nezavidnu situaciju za tjednik Nacional oglasio se i sami Tolušić koji je poručio kako je riječ o podmuklom pokušaju kompromitacije koji nadilazi sve ono što je do sada ima prilike susresti.

Još uvijek se istražuje pozadina ovog slučaja jer nije poznato tko stoji iza ovih fotomontaža, međutim čelni čovjek hrvatske poljoprivrede siguran je da mu netko podmeće, a po svemu sudeći ima i spoznaje o tome tko bi mogao biti taj netko.

“Poprilično sam siguran tko bi mogao stajati iza svega. Posljednje dvije godine dirnuli smo u niz osinjih gnijezda u sektoru poljoprivrede i šumarstva i spriječili krađu više stotina milijuna kuna”, rekao je Tolušić za tjednik koji je i objavio kako spornu priču, tako i još spornije slike. Događaj je ovo koji nikoga u vladajućim redovima nije ostavio ravnodušnim, a oglasili su se i iz Vlade priopćenjem u kojem pozivaju nadležne institucije da se pozabave ovom pričom u kojoj se kompromitira njihova istaknutog člana. Da je situacija alarmantna te da se njome pokušava destabilizirati pojedinca i institucije koje predstavlja, potvrdio je i ministar policije Božinović.

“Što se tiče načina kako SOA radi mislim da ni jedna obavještajna služba u svijetu o tome previše ne govori”, rekao je Božinović novinarima te naglasio da policija radi.

U uskoj koordinaciji sa SOA-om i Državnim odvjetništvom te da će ta koordinacija u budućnosti biti sve intenzivnija zbog suočavanja s raznim vrstama “podmetanja”.

“Jednostavno sve sigurnosne službe u Hrvatskoj će u buduće morati intenzivirati svoju suradnju na razotkrivanju svih mogućih podmetanja koja imaju za krajnji cilj destabilizaciju političkog života pa ako hoćete i Vlade, ali neće uspjeti u tome”, poručio je Božinović.

Kazao je da će istraga pokazati tko stoji iza Tolušićeve fotomontaže, a na pitanje radi li se, možda, o unutarstranačkom obračunu kazao je da ne zna o čemu je riječ jer su dobili tek preliminarnu informaciju.

“Kao što sam rekao, zajedničkim radom Sigurnosno obavještajne agencije, MUP-a i Državnog odvjetništva poduzet će se sve potrebe radnje da bi se razotkrilo počinitelja”, kazao je Božinović. Kada već govorimo o Tolušiću i neugodnostima koje potresaju njegov resor valja reći da situacija ondje nije blistava te da uistinu ima mnogo onih kojima se ministar zamjerio. Prije svega, valja reći da je i unutar HDZ-a ovaj nekadašnji virovitički župan slovio kao predstavnik stranačkog desnog, i konzervativnog krila, a temelj za takvu teoriju može se iznaći i u činjenici da ga je u ministarsku fotelju u Oreškovićevoj vladi instalirao Tomislav Karamarko, bivši šef vladajuće stranke.

No, kada je Karamarko pao, Tolušiću nije palo na pamet odreći se nacionalne karijere pa je nastavio s ministarskom dužnosti te se približio Plenkoviću, smanjujući time svoj utjecaj na desnoj stranačkoj fronti, što su mu mnogi zamjerili. U sektoru kojeg vodi također su se odvila brojna previranja pa je primjerice Tolušić, u kojem mnogi vide potencijalnog Plenkovićeva konkurenta i protukandidata na početku mandata od šefa Vlade dobivao packe zbog soliranja, kojim se zamjerio Srbima kada je pokušao uvesti trgovačku restrikciju od koje je u konačnici i odustao. Zamjerao se jedan od najutjecajnijih Plenkovićevih ministara u mandatu i s nekim kadrovima iz Ministarstva.

Naime, prije nekoliko tjedana u Tolušićevim se redovima odvila smjena kadrova, i to ne tipična i protokolarna već smjena koja je rezultirala sukobom. Nakon jedne od nedavno održanih sjednica Vlade javnosti je doduše, diskretno priopćeno da su dužnosti razriješeni donedavni Tolušićevi pomoćnici-HDZ-ov Ivica Francetić i SDSS_ov Milenko Živković, dok su novim pomoćnicima imenovani doktorica Renata Ojurović te SDSS-ov Milan Tankosić.

Zanimljivo, Francetić je s dužnosti pomoćnika ministra razriješen na osobni zahtjev. Spomenimo kako je Ojurović donedavno obnašala dužnost načelnice Sektora drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, a mediji je spominju i kao sestru Roberta Ojurovića, pomoćnika ravnatelja Poljoprivredne savjetodavne službe, što zapravo nema nikakav pretjeran značaj jer radi se o dami koja je godinama radila u poljoprivrednom sektoru te je u dobrim odnosima s drvnom industrijom te je aktivno sudjelovala u kvotama i ugovorima za dodjelu drvne mase za vrijeme ministara Jakovine, Romića i Tolušića.

Tankosić je pak SDSS-ov kadar rođen u Kninu, ujedno je predsjednik SDSS-a Zadarske županije te zamjenik načelnice Općine Gračac. U službenoj biografiji ovaj SDSS-ovac navodi da je rođen u Kninu, u bivšoj Jugoslaviji. Nakon što je zbog ratnih okolnosti s obitelji napustio Hrvatsku, u Srbiji je prihvaćen kao izbjeglica. Milan je u Srbiji djelujući kroz razne studentske organizacije doprinio demokratskim promjenama u toj zemlji, stoji u njegovoj biografiji. Godine 2002.vraća se u Hrvatsku, te se angažira u nizu organizacija i sudjeluje u raznim projektima. Ujedno, pristupa i SDSS-u u kojem djeluje do danas.

Ipak, sve to sekundarno je u usporedbi s onime što se navodno u Ministarstvu odvijalo uoči Francetićeva odlaska, koji tvrde upućeni nije prošao nimalo glatko. Francetić je godinama radio u sustavu, karijeru je gradio u Upravi za šumarstvo, a prvi puta pozicije pomoćnika domogao se u eri ministra Davora Romića, u vladi Tihomira Oreškovića. Tolušić ga se po dolasku u ovaj resor nije odrekao, što nije čudno jer u Ministarstvu kazuju kako je riječ o stručnjaku čija je biografija iz te perspektive neupitna. Francetić je gradeći karijeru u ministarstvu ostao diskretan, premda je riječ o članu HDZ-a. Iako diskretan pojavljivanje u medijima nije mogao izbjeći pa ja tako Novi list o njemu pisao u svibnju prošle godine tvrdeći da ga se Tolušić kani riješiti, kao potencijalni razlog za njegovu smjenu navodio se natječaj za dodjelu šumskog zemljišta, kojega je Francetićeva uprava raspisala dan prije ministrova dolaska u ovaj resor.

Sporni je natječaj Tolušić naknadno poništio. Djelatnici Ministarstva svjedoče o tome kako Francetić i Tolušić nikako nisu uspijevali pronaći zajednički jezik kada je riječ o problemima u šumarstvu i drvnoj industriji. Kako je svojedobno Net.hr pisao ključna osoba za formiranje Tolušićevih stavova kada je u pitanju ova grana poljoprivrede njegov je prijatelj i čelni čovjek tvrtke Pan parket d.o.o. Daniel Smiljanić, radi kojega se ministar i razilazio u odnosima s Francetićem koji je odbijao sudjelovanje u zahvatima koji su omogućavali bolje poslovanje poduzetnicima iz Smiljanićeva kruga, što je spomenuti poduzetnik za ovaj medij demantirao. Ova priča koja i nije odveć zainteresiralo hrvatsku javnost tek je jedna u nizu onih koje su potresle resor kojim ravna Tomislav Tolušić. Naime, kao što je poznato, svojedobno je ministar bio primoran javnosti objašnjavati detalje o aktivnostima njegova vozača Blaža Curića, tvrdeći da o elementima te priče nije jasno.

Detalje o aktivnostima njegova vozača Blaža Curića, tvrdeći da o tome ništa nije znao. Kako bi i znao, kada je Curić bio jedan od šestero vozača koji stoje na raspolaganju potpredsjedniku Vlade i ministru.

No, saznalo se ipak ponešto pa i to da je Curić između ostaloga kum i suborac Milijana Brkića, što uistinu i jest svojevrsna slika Hrvatske. Kumovi i šoferi, od 90-tih naovamo drmaju državom ispreplićući svoju mrežu na sve stranke, kada i kako zatreba. Ne samo da nije jasno kako ministar ništa nije znao, već nije jasno niti to odakle njegovom vozaču Curiću podaci o istrazi koja se vozi protiv Franje Varge. U kontekstu priče o aferi SMS koja je po svemu sudeći pala u drugi plan nameće se i nekoliko pitanja krije li se među kreatorima ove afere taj nepoznati netko tko podmeće Tolušićui? Jesu li fotografije koje su mu trebale ugroziti karijeru tek uzvraćanje udarca, od strane onih koji posrću?

Je li ovo obračun struktura moći unutar HDZ-a te radi li se između ostaloga i o zloporabu institucija? Bezbroj je pitanja, a odgovor opet moraju pronaći kompromitirane institucije. Ono što je također vrijedno spomena jest i jedna neimenovana djelatnica Ministarstva poljoprivrede koja se povezivala s Curićem i aferom koja je potresla hrvatski politički vrh,a koja je svojedobno ispitana u Uskoku, a ona je pak navodno kupila jednu od SIM kartica koje je rabio Curić. Dotična dama prema Tolušićevim je riječima, nakon ovih spoznaja prestala raditi u Ministarstvu.

Nedavno se Tolušić crvenio pred javnosti zbog napisa tjednika Nacional koji je došao do podataka da je dotični jednim potpisom omogućio da se deseci tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta daju na korištenje strancima.

To je, kako saznaje spomenuti tjednik, učinjeno tako što se pod posve nepoznatim okolnostima u finalnoj fazi izrade Konačnog prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu interveniralo u taj zakon tako da se i financijskim vjerovnicima Agrokora usprkos insolventnosti toga koncerna otvore vrata prema preuzimanju zakupljenog Agrokorova poljoprivrednog zemljišta. Je li svime ovime ministar doista stao nekome na žulj, ili priča ima neku drugu, kompleksniju pozadinu ostaje za vidjeti.