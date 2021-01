JAVIO SE OTAC MALENE MILE KOJA JE UJEDINILA HRVATSKU: Objavio kako je djevojčica i ukazao na nedjela koja odmažu zakladama

Marin Rončević, otac djevojčice Mile koja je ujedinila Hrvatsku kada je bilo potrebno skupiti pomoć za njeno liječenje oglasio se putem Facebooka.

Mila se prije nekoliko mjeseci vratila s uspješnog liječenja u SAD-u, a njen otac je sada poručio da se dobro oporavlja.

“Veliki pozdrav svim članovima obitelji, prijateljima, poznanicima i generalno svim ljudima dobre volje. Dugo se nisam javljao jer smatram da je nepotrebno i jer ne želimo medijsku pojavnost. Bogu i dobrim ljudima hvala, Mila je i dalje dobro što je za nas osobno najbitnije. Raste kao gljiva i brblja kao tata. Samo bolje priča engleski.

Dok jos netko čita, htio bi izraziti podršku ljudima s Banije i divljenje svim volonterima na područjima stradalim od potresa. Svaka čast, to je to srce i zajedništvo koji se vide uvijek kad je najteže. Postat če to rutina jednoga dana, treba vjerovati.

Javljam se zbog neceg drugog, radi se o nečem bitnom, radi se o tome da je OPET izigrano povjerenje dobrih ljudi koji su spremni odreći se zadnjih par kuna da bi pomogli drugima. Stvarno mi je žao zbog toga, ali toga će uvijek biti.









Novine su pune Dina, čovjeka koji je molio pomoć za svoju obitelj, dvoje djece i ženu teško bolesnu od raka da bi (navodno) do lipnja ove godine na kocku spalio preko 3 milijuna kuna. Iskreno se nadam da je bar dio love dosao do obitelji. Ponavljam, ako je istina, on je u tom slucaju teško bolestan čovjek i napravio je svima ogromnu stetu – prvenstveno svojoj obitelji, ali u budućnosti i svim onim obiteljima koje budu tražile pomoć. Jer, nazalost, ovo nije prvi takav slučaj.

Nadalje, sustav je zakazao i prije toga. U ovakvim je slučajevima, posebice kakav je ovaj posljedni, sustav trebao pružiti psihološku pomoć, obratiti pažnju, osigurati uvjete da ta obitelj ima manje šanse da dodatno strada, nego što na kraju jest”, stoji u objavi Marina Rončevića.

Također, objasnio je kako Zaklada Mila i dalje radi i da mu se svi mogu javiti ukoliko imaju neke zahtijeve ili pitanja.









“U našoj Zakladi odluke i misljenja donose vrhunski liječnici iz Hrvatske i inozemstva na čelu s docentom Čukom, a rad Zaklade prate i pomažu odvjetnički ured Braut&Petrinić, knjigovodstveni servis Oeneus d.o.o. i mnogi drugi hrvatski genijalni i empatični umovi kao primjerice dr.sc. Stjepan Perko, ekspert za GDPR, bez kojeg bi bio upitan najveći projekt Zaklade”, dodao je.

Zahvalio je i svima ostalima koji su pomogli i napomenuo kako u Zakladi nije potrošena niti jedna lipa na putni trošak članova, mobitel, internet, naknadu, plaću, dnevnicu, marendu, najam prostora ili bilo čega drugoga. Svi su troskovi bili i jesu isključivo medicinski – za liječenje, terapije, lijekove i smještaj obitelji na liječenju”, zaključuje.