JAVIO SE LIJEČNIK KOJEM JE HDZ-ovac NAVODNO PRIJETIO: ‘Neću si dozvoliti neprospavanu noć zbog lakih istočnih melodija!’ Žestoko ga optužio: ‘Sve su institucije okupirane Vašim kadrom’

Autor: Dnevno.hr

Nakon drame o kojoj smo danas pisali, došlo je do nastavka priče oko HDZ-ovog gradonačelnika Vinkovaca Ivana Bosančića kojeg je gradski vijećnik Goran Kajkić optužio da je napao svog susjeda liječnika.

Drama se odigrala 30. travnja, između dva i tri sata ujutro, kada je spomenuti susjed zamolio HDZ-ovca da stiša glazbu jer je kasno.

“Bosančić je u svom stanu organizirao tulum uz narodnjake za svoje kumove, ortake i sestrične koji ne poštuju nikoga pa čak ni policiju. E, šerife, šerife, past’ ćeš kad tad jer su građani konačno upoznali tvoje pravo lice koje razotkrivam već gotovo dvije godine”, poručio je uz audio zapis Kajkić.





Gradonačelnik feštao

Kada je stigla policija koju je pozvao liječnik, Bosančić je policajcu rekao: “Pa da je meni rođendan svaki dan, vidite ovu budalu preko puta!”

Gradonačelnik Bosančić u razgovoru za medije rekao je da je slavio rođendan i da su bili malo glasniji. Ispričao se i zavapio ‘i mi gradonačelnici smo ljudi’.

“Slavio sam svoj rođendan, kćerkin rođendan i useljenje u stan i priznajem, bili smo malo glasniji. Ispričavam se ako smo nekome u bilo kojem trenutku zasmetali. Bila je fešta s prijateljima, a spomenuti susjedi nisu bili oduševljeni našim slavljem, nisu imali razumijevanja. Svi drugi su imali razumijevanje, ali očito smo nekima smetali i to je to”, rekao je Bosančić.

Potvrdio je da je snimka vjerojatno autentična.

“To je malo previše, ali neki ljudi to imaju potrebu činiti. Želim pohvaliti svoje susjede iz prošle zgrade gdje nikada nije nastao problem niti za jedno slavlje. Evo, ovo je prvi put da se to događa. Ovom prilikom želim zahvaliti svojim bivšim susjedima iz Ante Starčevića 11 i sve ih pozdravljam”, rekao je i ponovio da će slavlje imati i dogodine.

Nakon toga, oglasila se ‘glavna zvijezda’ ove drame, liječnik Josip Jelić koji je prijavio ‘veselog gradonačelnika’.









Nije ga štedio

Jelić se oglasio na svojem Facebook profilu:

“Poštovani gradonačelniče Bosančić ,ovim putem imam potrebu komentirati današnje Vaše nebulozne izjave dane portalu Direktno.hr.

1. Nemam potrebu biti u medijima.

Nažalost, sve institucije RH-a su okupirane Vašim stranačkim kadrom i maksimalno opstruiraju bilo kakve istrage protiv Vaših stranačkih kolega. To sam se osvjedočio na slučaju naše Bolnice koji nije riješen godinu i pol nakon početne prijave.

Jedini koji mogu potaknuti institucije da rade svoj posao su mediji – dokazano u slučaju Bolnice.

2. Laž je da „sve prijavljujemo“.

Nikada ništa nisam “prijavio” do slučaja OŽB Vinkovci radi stvari koje nestranački razum ne može prihvatiti, a Vašim stranačkim kolegama je to sve bilo normalno (davati lijek iz iste šprice više ljudi, dopustiti stotinjak ljudi u operacijskom bloku da godinama udiše štetne otpadne anestezijske plinove, nikada ne otkriti javnosti prvi nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva, pokrasti Bolnicu za milijun i više kuna na račun lažnih prekovremenih sati i ostati šef, biti istovremeno i ravnatelj i voditelj odjela, biti u funkciji vršitelja dužnosti po pet, deset i više godina, dopustiti odlazak desetaka mladih liječnika i sestara iz OŽB Vinkovci, bez da ih se pokušalo motivirati da ostanu ).

3. Neistinita je Vaša tvrdnja da: „spomenuti susjedi nisu bili oduševljeni našim slavljem, nisu imali razumijevanja.“

S Vama, o Vašem slavlju, niti o bilo čemu dugom nisam razgovarao, niti to ikada namjeravam – apsolutno sam ravnodušan prema Vašem slavlju, ali si neću dopustiti neprospavanu noć radi pjevanja lakih istočnih melodija na razglas do 3 ujutro, kada je došla policija. Izmjerena buka u spavaćoj sobi je bila 73 dB u 2:28 h – dostupna fotografija koga zanima.

4. Postupanje policije je snimano jer sam očekivao zataškavanje slučaja (tada je na vrhuncu bio slučaj Vašeg problematičnog kolege Dekanića kojem ste Vi, navodno, prva zamjena)”, napisao je i nastavio objašnjavati svoju stranu priče.

Prijetnja pred policajcem?

Policijski službenik, nakon Vaših riječi da je policiju pozvala ona „budala“ tj. ja, u postupanju pred Vama kaže: „A šta da radim?“. Prijetite mi PRED POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA da će te mi: „Jebati majku sutra!“ i da ne znam kakve sam si probleme navukao – policijski službenik Vam na to odšuti i 20 min. kasnije u PP Vinkovci, kad sam Vas prijavio za prijetnju, kaže da nije čuo ove riječi koje ste mi uputili – gradonačelniče, ovo je kraj države, ako će se policija tako (ne)odnositi prema moćnicima.

Moje je pitanje Vama, kako bih dokazao ove Vaše riječi bez snimke, ako policajac tvrdi da ih nije čuo 20 min. ranije?

5. Lažna je Vaša tvrdnja da u zgradi „oni sve prijavljuju“.

U četiri i pol godine življenja u ovom stanu nikad nismo imali niti jedan sličan problem sa susjedima, niti smo ikoga prijavili za bilo što – opet lažete.

6. Opet teško lažete kad kažete: „Nikome u zgradi ne smeta osim njima, ali oni sve prijavljuju. Pretpostavljam da imaju neku potrebu za tim. Naime, stalno su u medijima, to je valjda njihova želja te su izabrali takav životni stil”.

Opet ponavljam, u medije smo izašli iz očaja, jednom, radi nefunkcioniranja institucija RH-a( npr. župan Dekanić još nije niti odgovorio na dopis iz studenog 2021. o teškim propustima i kriminalu u OŽB Vinkovci, a kamoli što poduzeo kako bi sankcionirao odgovorne – mahom članove Vaše stranke pravomoćno osuđene za financijski kriminal) i potencijalnog ugrožavanja zdravlja tisuća bolesnika OŽB Vinkovci za koje još nitko nije odgovarao.

To nije moj životni stil.

Supruga i ja smo u životu sve postigli svojim radom, bez ičije pomoći, bez kontakta s politikom, te na ovakav primitivizam gledamo s gnušanjem, pogotovo kada dolazi od ljudi kojima je politički otac i kreator siva vinkovačka eminencija T.Č.

Zbog takvih je moja i suprugina generacija istrebljena iz svog zavičaja (odselilo ih se preko 90%, mahom izvan RH).

7. Sviđa mi se Vaša tvrdnja da ste i vi „gradonačelnici ljudi“ – skinite svoju gradonačelničku, stranačku i druge maske i zapitajte se tko je čovjek ispod njih i što bi taj čovjek danas bio bez svih tih maski i posebno bez stranke?

8. Na kraju, slavite, uživajte u životu kao što to radi i ostalih 20-ak stanara u zgradi, dokažite Vašu tvrdnju da ste čovjek. svakako, preduvjet za to je da prestanete LAGATI kako bi bili čovjek.

P.S., poštovani Gradonačelniče molio bih da mi objasnite koje sam „probleme dobio“ ili se uvalio u njih po Vama, te što mi je dalje činiti (odseliti se iz Vinkovaca, dati otkaz u OŽB Vinkovci, pripremiti se za tužbu koju ćete nam eventualno smjestiti tijekom profesionalnog rada, pripremiti se za ev. fizički napad na djecu i nas, pripremiti se za ev. otkazivanje kočnica automobila u vožnji, pripremiti se za ev. susret s rukovateljima baseball palicom, sastaviti oporuku…).”