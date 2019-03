JAVILA NAM SE ZARUČNICA TAKSISTA: Priveli ga jer je rekao da svim novinarima koji pišu protiv Hrvatske treba ‘metak u čelo’

Autor: Snježana Vučković

Jučer je priveden taksist kojeg je novinarka Jutarnjeg lista Gordana Grgas prijavila za prijetnju.

On joj je, tvrdi, nakon što je sjela u njegov taksi kako bi došla do redakcije, rekao kako bi svim novinarima koji pišu protiv Hrvatske trebalo „metak u čelo“.

Novinarka se preplašila i prijavila za prijetnu

Obzirom na neugodan natpis „Smrt novinarima’ koji se pojavio pored redakcija Net.hr i Telegram, te opću neprijateljsku atmosferu prema novinarima, Gordana Grgas je vozača Bolta (donedavno Taxify) čiji su podatci poznati našoj redakciji – prijavila policiji.

„Kada sam mu rekla da sam novinarka, on je odgovorio da nije nimalo zadovoljan hrvatskim medijima i načinom kako pišu protiv Hrvatske te da bi onima koji tako pišu trebalo dati metak u čelo. Upozorila sam ga da pazi što priča, no on je odgovorio da stvarno tako misli. Kada smo stali u koloni, izašla sam iz automobila i prijavila ga potom Boltu“, izjavila je novinarka nakon čega je vozač sinoć odveden na saslušavanje.

Zaručnica taksiste tvrdi: Pogrešno je shvaćen

Sa svojom stranom priče, našoj se redakciji sinoć u kasnim satima, za pomoć obratila zaručnica vozača M.N.:

„Svjesna sam kako je to neugodno zvučalo i žao mi je što je novinarka te riječi shvatila kao prijetnju. Ali vjerujte, moj zaručnik je dobar i vrijedan čovjek. Jasno, ima svoje frustracije i na neke je stvari ogorčen, pa vjerujem da je i s novinarkom bio iskren no on je izuzetno komunikativan, strahovito puno priča i razgovara sa svim klijentima. Sa svima se zbliži u prvih par minuta i možda uistinu kaže ono što ne bi trebao. Da ga ta novinarka poznaje, bilo bi joj jasno da joj nije prijetio niti da bi ikada ikome učinio to što je rekao, a osobito njoj koja mu je platila vožnju od koje on živi“, kazala je uzrujano naša sugovornica koja je donekle pokušala objasniti zašto je njezin zaručnik tako reagirao:

“Istraumatiziran, ali dobronamjeran”

„On je kao dijete od 12 godina došao iz zaraćene Bosne. Nije mu bilo lako jer mu je otac bio na bojišnici, a majka mu je završila u logoru. Kada su došlji u Hrvatsku, i njemu i ocu konstatiran je PTSP. Istina je da je istraumatiziran, no ponavljam – on je dobar i pošten čovjek, a to što je rekao u vožnji, rekao je u žaru i nije bilo ništa osobno. Toliko ga poznajem… Pa pogledajte, sve vožnje su mu ocijenjene s najvećim brojem zvijezdica. Koristim priliku da se novinarki koja ga je prijavila ispričam i da joj kažem kako sam sigurna da to ne bi nikada učinila kada bi ga poznavala“, rekla nam je M.N.

O svemu se oglasila i taksi služba Bolt:

“Vozač koji je sudjelovao u incidentu nije zaposlenik tvrtke Bolt. Ograđujemo se od bilo kakvog neprimjerenog ponašanja vozača koji koriste našu aplikaciju. Pozive na nasilje ili govor mržnje ne možemo tolerirati te smo stoga promptno reagirali i do daljnjega vozaču onemogućili pristup aplikaciji zbog navodnih neprimjerenih izjava. Zalagali smo se i zalažemo se za društvo u kojem je uzajamno poštovanje i tolerancija od iznimne važnosti”, rekli su iz Bolta za Jutarnji list.