JANDROKOVIĆU SLUČAJNO SVE POBJEGLO: Istina koju nam mjesecima kriju

”Ne”, odgovor je ovo predsjednika Sabora i HDZ-ova glavnog tajnika Gordana Jandrokovića na novinarsko pitanje o tome tko je lani u ovo vrijeme presjedao EU-om, kojim nije osramotio samo sebe. Ovom je kratkom, ali preciznom rječju u vodu bacio sve napore kako sebe samoga, tako i premijera Andreja Plenkovića o tome da naciju uvjere u to kako je pred Hrvatskom iznimno značajna, i nadasve važna uloga predsjedanja EU-om. Predsjedanje Unijom, očito je posve suprotno od svega onoga o čemu nam Plenkovićevi puleni trube posljednjih mjeseci govoreći da se radi o izvanrednoj i nadasve prestižnoj ulozi. U tome što Hrvatska predsjeda EU-om očito nema nikakve diplomatske veličine i izvanserijskih političkih napora aktualne vladajuće karavane, kao što se to do Jandrokovićeva istupa naciji serviralo. Plenković, bivša ministrica Pejčinović Burić, ali i aktualni ministar Grlić Radman, predsjedanje EU-om pokušavaju prezentirati kao povijesni događaj. No kako tvrde upućeni, ovaj je administrativni posao Hrvatsku dopao zbog Brexita jer su Britanci napuštajući EU odustali od svojeg predsjedanja, pa su nam se u tom smislu karte posložile same od sebe. Trud o kojem Plenkovićeva karavana progovara, naprosto se nije zbio.