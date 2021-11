JANDROKOVIĆ REAGIRAO, KAŽE DA SE NIJE IGRAO S MOBITELOM! ‘Nisam ga imao na sjednici, već nakon sastanka. Milanović je vrhovni lažljivac’

Autor: Daniel Radman

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković održao je konferenciju za medije, odakle je odgovorio predsjedniku Zoranu Milanoviću čija je meta bio jutros.

Milanović ga je optužio da se na sjednici Vijeća za obranu “igrao s mobitelom”.

“Na sjednici Vijeća za obranu nisam imao mobitel, već sam ga imao nakon sastanka i nakon upozorenja, na početku sastanka sam ga odložio na mjesto koje je za to predviđeno”, pojasnio je svoje viđenje priče.

Milanović je vrhovni lažljivac

Onda je malo osuo paljbu po Milanovićevom ponašanju za vrijeme sjednice Vijeća. Jandroković tvrdi da je stalno upadao u riječ admiralu Hranju i patronizirao.

“Kada sam dobio riječ, pitao sam admirala Hranja što on misli o toj ocjeni, no Milanović mu nije dao doći do riječi i došlo je do neugodne verbalne razmjene između nas”, prepričao je.

Odbacio je tezu da on, Jandroković, stoji iza Marija Banožića, no rekao je da neće uzvratiti uvredama. Ipak, nije izdržao.

“Danas neću tako uzvraćati jer osim što je vrhovni zapovjednik on je i vrhovni lažljivac, vrhovni čovjek koji vrijeđa sve ostale koji mu stoje na putu. U toj se disciplini s njime se ne isplati natjecati, rekao je Jandroković. U vrijeđanju i lažima Milanovića nitko ne može pobijediti”, dodao je.