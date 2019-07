Jandroković raskrinkao Plenkovića; evo po kojem je kriteriju smjenjivao ministre!

Autor: Dnevno, B.V.

Na upit zašto je Kujundžić ostao na svojoj poziciji s obzirom da su mnogi nezadovoljni njegovim radom, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, istaknuo je da su se prilikom rekonstrukcije vodili načelom maksimalne političke korisnosti za Vladu, vladajuću većinu i HDZ. “Oduke su donesene nakon temeljite analize”, dodao je danas Jandroković novinarima pred Banskim dvorima.

Isto je ponovio na upit o tome zašto je Tomislav Tolušić otišao, dodavši da je pojedinačno analizirati dosta zahtjevno jer se mora voditi računa o kontekstu. “A kontekst je bio takav da je bilo nužno povući ove radikalne poteze”, naglasio je.

Vezano za nezadovoljstvo HDZ-ovca Josipa Đakića Tolušićevom smjenom, komentirao je kako se radilo o zahtjevnoj situaciji. Politika je ponekad jako stresan posao.”Vrlo rijetko netko želi i prihvaća u potpunosti svoju odgovornost, jer smo svi mi tu malo subjektivni. Naravno da onima koji su se našli u poziciji da su smijenjeni nije ugodno, no morali smo donijeti takvu odluku. Onima o kojima se odlučivalo naravno da je to pomalo traumatično, treba se staviti u njihove cipele, no mi se bavimo politikom, to je takav posao, ponekada jako stresan”, rekao je Jandroković.

Ne boji se, kaže, da bi stanje u stranci moglo eskalirati s obzirom da se mnogo toga nagomilalo u zadnje vrijeme. Za bivšeg ministra rada i mirovinskog sustava i aktualnog kandidata za čelnu poziciju u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova Marka Pavića ocijenio je kako dobro razumije fondove, njegovo ih je dosadašnje ministarstvo dobro koristilo te je uvjeren da će i na novoj poziciji dobro raditi.

Jandroković nije želio komentirati navode da ga je jučer tijekom sastanka oko rekonstrukcije Vlade bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela žalac prozvala zbog toga što je u jeku afera koje su joj se pripisivale pjevušio: “Netko me sabotira”. Predsjednik Sabora je poručio: “Nisam od onih koji prepričavaju sastanke koji se događaju iza zatvorenih vrata, to pitajte one koji vas informiraju”.

Ustvrdio je kako je zadovoljan predloženim novim ministrima, a na svim sastancima o rekonstrukciji Vlade postojala je suglasnost da su to važne promjene koje će dati dodatan vjetar u leđa Vladi u zadnjoj godini mandata. “Ove promjene bile su nužne kako bi se stvorilo ozračje u kojem Vlada može normalno raditi jer, nažalost, problemi koje smo imali bacili su u drugi plan sve dobro što se događalo. U medijima, u javnosti ništa drugo nije moglo doći do izražaja od te atmosfere koja je vodila u smjeru analiza što rade ministri, koje su njihove eventualne pogreške, problemi, propusti i moralo se donijeti ovakvu odluku kako bi Vlada mogla nastaviti nesmetano raditi”, naglasio je Jandroković.